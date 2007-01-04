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    4 января 2007

    CopyTele использует в плоских дисплеях нанотрубки:

    23:10

    3GATE 2410WV: широкоформатный ЖК-монитор со встроенным TV-тюнером:

    22:20

    Двусторонний мобильный дисплей Samsung: используем обе стороны ЖК-панели:

    22:11

    Apple выпустит ноутбуки с LED-подсветкой матрицы?:

    20:54

    Бюджетные фотокамеры Fujifilm поднимают планку:

    20:14

    InPhase: OEM-поставки голографических систем хранения:

    19:40

    Две «симфонии» Freescale: многоядерные сигнальные процессоры поддерживают новые стандарты звукозаписи:

    18:50

    Pentax начинает год с фотокамеры за 150 долларов:

    18:34

    DaimlerChrysler покажет передачу видео по бортовой UWB-сети автомобиля:

    18:09

    Сувенирные USB-брелоки из золота и серебра к году свиньи:

    17:54

    FinePix F40fd: фотокамеры Fujifilm продолжают удивлять:

    17:45

    Shuttle: серия SFF-систем XPC mini X 200:

    16:43

    Vista ReadyBoost ускорит переход USB-накопителей ёмкостью 2-4 Гб в массовый сегмент:

    16:03

    OLPC XO обретает сроки начала массового выпуска:

    15:39

    Analogix: DisplayPort-ресивер ANX9811. Дни DVI и HDMI сочтены?:

    15:08

    Win Enterprises: компактный встраиваемый компьютер PL-01030:

    14:36

    ThermalTake PurePower RX: новая серия БП со 140-мм вентиляторами:

    14:07

    Apple и HP готовят ноутбуки с LED-подсветкой дисплеев:

    14:06

    Дебют iTV на MacWorld не состоится?:

    13:49

    Plastic Logic: 100 млн. долларов для того, чтобы читать на электронной бумаге везде:

    13:26

    Neurok Optics iZ3D: 22-дюймовый 3D LCD-монитор:

    13:24

    Intel инвестирует в разработку многопроцессорных графических конфигураций:

    12:30

    Samsung делает шаг к удешевлению SSD, выпуская 50-нм NAND-флэш высокой плотности:

    12:29

    Опубликована первая уязвимость в рамках Month of Apple Bugs:

    11:33

    CES 2007: Wisair представит референс-дизайны Certified Wireless USB-решений:

    10:46

    SpamSweep 1.5 — новая версия спам-фильтра:

    10:43

    Gigabyte выпустит доступные платы для Core 2 Duo с полимерными конденсаторами :

    03:15

    SanDisk готовит свои твердотельные накопители:

    03:14

    Diamond XtremeTV HDTV100: HDTV-тюнер с подключением по USB:

    03:12

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