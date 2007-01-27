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    27 января 2007

    STMicroelectronics: планы на будущее после Crolles2:

    21:58

    Athlon 64 FX-74/72/70 для Quad FX уже доступны в продаже, японские цены в сравнении с ценами в США:

    18:33

    NVIDIA SLI версии 2.0 уже в марте?:

    17:06

    Процессоры Pentium E выйдут на рынок уже во втором квартале:

    14:47

    Intel Yorkfield и Wolfdate: возвращение HT и новые сроки выхода:

    14:44

    HTC Athena: новые подробности о необычном коммуникаторе:

    14:42

    Влагозащищённые фотокамеры Olympus: "бронированная" µ 770 SW и "стабилизированная" µ 760 :

    13:33

    Два новых ЖК-монитора Dell: SE177P и SE197P:

    11:33

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.2.0.173:

    11:30

    Безопасность: Arovax Shield v.2.1.82 Beta:

    11:05

    Плата ASRock P4VM890: далёкое прошлое встречается с настоящим:

    11:05

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.0 Beta 1:

    10:40

    Графика: Paint.NET v.3.0:

    10:15

    Утилиты: NVFlash v.5.40:

    09:50

    Кодеки: DivX v.6.5:

    09:25

    Настройщики: nVidia nTune v.5.05.25.00:

    09:05

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.100.40 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA (Vista):

    08:45

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:30

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 января):

    08:00

    AMD: ценовая конкуренция на рынке жёстче, чем мы ожидали:

    07:41

    60-Гб жёсткие диски Samsung N-series: толщина всего 5 мм:

    07:40

    Belinea 1935 S1W: доступный широкоформатный ЖК-монитор:

    07:38

    Transcend StoreJet 2.5, 120 Гб: ёмкий портативный накопитель:

    07:36

    «Трансформер» для iPod:

    05:26

    Apple придумала новое место для размещения дисковода в ноутбуке:

    01:00

    Подробности о процессорах AMD следующего поколения для настольных систем:

    00:03

    Plurality HyperCore - до 256 ядер в одном процессоре:

    00:01

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