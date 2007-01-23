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    23 января 2007

    Технология PowerGold позволяет Mindspeed Technologies снизить энергопотребление интегральных схем на 20%:

    23:48

    Quanta начнёт серийное производство приводов Blu-ray для ноутбуков:

    22:18

    IBM не станет спасать Crolles2 :

    20:46

    Electrovaya PowerPad 95 и 130 – универсальные источники питания для мобильной электронной техники:

    19:13

    «Квантовые точки» для дисплеев – на один шаг ближе к коммерциализации:

    19:00

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.441 Build 919:

    18:35

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.0 RC2:

    18:10

    Встраиваемые системы AXIOMTEK eBOX745-FL500, eBOX646 на процессорах AMD защищены от внешних воздействий:

    18:00

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.3.0.610:

    17:45

    Jetway M2T-89VP - системная плата для платформы AMD AM2:

    17:29

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.2.4:

    17:20

    Специалисты ADC смогли уменьшить кабель UTP:

    17:03

    ATEN: новые KVM-переключатели с 17" ЖК-экраном и удалённым доступом:

    16:59

    Интернет и сети: TCP Viewer v.2.83:

    16:55

    Spansion официально представляет MirrorBit Quad:

    16:54

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.53:

    16:30

    ASUS - ещё две системные платы для Windows Vista:

    16:11

    Утилиты: xStarter v.1.87:

    16:05

    Creative Xdock Wireless: музыка с iPod в любой комнате :

    15:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (21.01.2007):

    15:40

    Утилиты: Pfrank v.1.88:

    15:15

    Staccato Ripcord WSCP - самое миниатюрное UWB-решение?:

    14:57

    Выпущен OpenOffice.org v.2.2 Beta:

    14:50

    Silicon Laboratories Si473x – AM/FM-радиоприемник в одной микросхеме:

    14:43

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2007 v.2.02.14:

    14:25

    SanDisk рассчитывает начать поставки 56-нм флэш-памяти уже в этом месяце:

    14:06

    Архиваторы: 7-Zip v.4.44 Beta:

    14:00

    LG: официальный анонс оптического привода GGW-H10N, поддерживающего Blu-ray и HD DVD:

    13:52

    Ультрамобильный ПК OQO model 02 доступен для заказов:

    13:48

    NAMM 2007: FireWire-интерфейс Lynx LT-FW для конверторов Aurora, PCIe карта Lynx AES16e:

    13:42

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.10.1.108:

    13:35

    Утилиты: Autoruns v.8.60:

    13:10

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.70:

    12:45

    Установлен новый рекорд разгона CPU - Intel Pentium 4, работающий на 8 ГГц:

    12:31

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.4.16.174 Final:

    12:20

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (3 неделя 2007 года):

    11:55

    Freescale присоединится к IBM в деле разработки 45-нм техпроцесса:

    11:36

    Безопасность: DefenseWall HIPS v.1.74:

    11:30

    Мониторинг трафика: TMeter v.7.0 Build 422:

    11:05

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.1.64:

    10:40

    VMware и Parallels сделают Mac OS X доступной на PC?:

    10:30

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.83:

    10:15

    Стоит ли VIA опасаться платформы Intel UMD?:

    10:03

    Интернет и сети: iNetFormFiller v.3.6.01:

    09:50

    Plextor: разработка новых ОП продолжается:

    09:40

    Sanyo Xacti VPC-HD2: видеокамера высокого разрешения или 7,1-мегапиксельный фотоаппарат?:

    09:28

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.72:

    09:25

    Настройщики: nHancer v.2.1.1:

    09:05

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.123.324:

    08:45

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.9.4.324:

    08:30

    Диагностика: TaskInfo v.7.0.7.212:

    08:15

    Buffalo WLI-U2-SG54HP - адаптер-усилитель Wi-Fi:

    08:13

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 января):

    08:00

    AMD/ATI Radeon X2800 - в начале марта. Новые данные о R600 и R680:

    00:03

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