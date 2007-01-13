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    13 января 2007

    Одеяло тоже решили подключить к USB:

    20:09

    Специалисты Belkin нашли применение слоту ExpressCard:

    19:40

    100-долларовый ноутбук появится в розничной продаже?:

    16:01

    Toshiba показывает первый рекордер HD DVD-R для ноутбуков:

    15:58

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7 Test Build 8:

    12:45

    Резервное копирование: Paragon Drive Backup v.8.5:

    12:20

    Драйверы для ТВ-тюнеров GoTView:

    11:55

    Acronis True Image 10 Home издания "1С:Дистрибьюция" появился в продаже на полках магазинов:

    11:30

    Panda Software: топовая десятка шпионских программ 2006 года :

    11:05

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.1.9:

    10:40

    Официальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    10:15

    Официальные драйверы V-RAID для контроллеров VIA:

    09:50

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187 Wireless):

    09:25

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (Vista):

    09:05

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech (Bluetooth Special):

    08:45

    Неофициальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:30

    Официальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI – Catalyst v.7.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 января):

    08:00

    Sennheiser PXC 450 - наушники с интеллектуальной функцией шумоподавления:

    07:47

    Наушники Tritton Audio Xtreme PC USB 5.1 – объемный звук для игроков-полуночников:

    02:21

    I-O Data анонсирует внешний DVD-рекордер DVDP-U8P :

    02:09

    Цифровой кабельный TV-тюнер... AMD:

    01:39

    I-O Data предлагает видеоадаптер для PCI на базе GeForce 6200A:

    00:08

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