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    3 января 2007

    Intel 45-нм: два ядра, четыре ядра, восемь:

    23:26

    CrushFTP 4.0 получил совместимость с Intel:

    22:48

    ABIT AB9 QuadGT: системная плата с амбициями:

    22:02

    Boomerang — новая утилита для восстановления данных:

    21:42

    В REALbasic 2007 улучшена работа с базами данных и QT:

    19:57

    Фото дня - системные платы Jetway на AMD 690G: M2A692-GHG и M2A692-GDG :

    19:20

    Patriot на CES 2007: память DDR2 с частотой 1302 МГц и USB-накопители серии Xporter XT version2:

    18:41

    AR5008AP-3NX2: 600-Мбит/с IEEE 802.11n чипсет Atheros:

    18:07

    Hitachi: новая серия жёстких дисков форм-фактора 1,8":

    16:32

    OSD Displays: новый 8" ЖК-дисплей для промышленных устройств:

    15:32

    Системная плата ECS nForce5M-A:

    14:38

    NVIDIA «обновляет» линейку чипсетов для платформы AMD:

    13:07

    Logic Supply: новый корпус форм-фактора mini-ITX:

    12:24

    AMD выигрывает у Intel. Пока лишь в правовом поле…:

    11:08

    Sparkle Calibre P880+/P880 OC Edition: те же GeForce 8800, но быстрее:

    11:07

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