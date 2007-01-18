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    18 января 2007

    На следующей неделе Intel официально представит Kedron:

    22:00

    БП Silverstone SST-ST85F: 850 Вт мощности, большой вентилятор, высокий КПД:

    21:58

    Sony Vaio R Master - настольный ПК на базе Intel Core 2 Quad:

    18:49

    HIS: анонс линеек графических адаптеров X1050 и X1550:

    17:57

    Nexcom EBC 500 - первая 5,25-дюймовая плата с поддержкой Intel Core 2 Duo:

    17:53

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.1.8z:

    17:45

    Electrovaya MN-Series – более емкие и безопасные литиевые батареи:

    17:38

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.26:

    17:20

    Ознакомительный набор SiPix поможет разработчикам освоить «электронную бумагу»:

    17:16

    Системы FibreCAT с ПО компании CA: на рынке с февраля:

    17:12

    Яркие системы охлаждения Evercool для памяти, видео и системного блока:

    17:11

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.81:

    16:55

    Let’s Note R6 стали тоньше и легче:

    16:54

    Cisco Digital Signage — новое решение для разработки и доставки цифрового контента:

    16:52

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1:

    16:30

    Lian Li: блок питания HPC-600-A12C:

    16:24

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1.10:

    16:05

    I-O Data делает приводы Blu-ray дешевле на 200 долларов:

    15:52

    Общение в сети: Skype v.3.0.0.205:

    15:40

    Китай готовит альтернативу WiMAX к Олимпиаде 2008 года:

    15:18

    Архиваторы: WinRAR v.3.70 Beta 2:

    15:15

    Fujitsu Siemens официально объявила о новых ПК SCALEO и мониторах SCALEOVIEW:

    14:55

    Утилиты: Foxit Reader v.2.0 Build 1316:

    14:50

    Foxconn: системная плата на основе NVIDIA 680i SLI:

    14:38

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.1.2:

    14:25

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.3.5.1016:

    14:00

    Утилиты: AutoPatcher XP January 2007 + версии для Windows 2000/2003:

    13:35

    Apple выпустила еще одну тестовую сборку Mac OS X 10.4.9:

    13:35

    Formation увеличивает емкость внешнего накопителя ToughDisk до 320 Гб:

    13:13

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.46.06:

    13:10

    Gigabyte W251U-512 и W551N-712: пара новых ноутбуков с Vista:

    13:09

    Corsair Flash Readout: новые флэш-накопители объёмом 4 и 8 Гб с BCD-дисплеем:

    13:08

    Новинки Sony Cyber-shot: радуют только цены:

    13:05

    QuickLogic PolarPro и Eclipse II: маленьким устройствам – маленькие микросхемы :

    13:00

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.5d:

    12:45

    ViewSonic: бюджетный ЖК-дисплей VA1703wb:

    12:24

    Утилиты: DeviceLock v.6.1 Beta 2:

    12:20

    Lexmark X9350 – МФУ для дома и малого офиса (обновлено):

    12:01

    Сегодня Apple выпустит Logic 8?:

    11:59

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.80:

    11:55

    SPARKLE выпускает AGP-версию GeForce 7300 GT:

    11:42

    Настройщики: nLite v.1.3 RC2:

    11:30

    В продаже замечено два игровых ноутбука с автографами Майкла Делла и Роба Пардо:

    11:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.30.01:

    11:05

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7 Test Build 9:

    10:40

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Hosted Security: mailDefend:

    10:15

    PowerColor X1550 PCI-E, AGP и SCS: доступные видеокарты для Vista:

    10:13

    Epson Stylus Photo 1400: печать фото в формате A3+:

    10:07

    Flybook V5i - новый Tablet PC:

    09:52

    Acer выпускает пакет обновлений для Active X :

    09:50

    Panda Software: советы по защите от фишинга в 2007 году:

    09:25

    Microsoft: ISO-образ, содержащий обновления системы безопасности и критические обновления за январь 2007 года:

    09:05

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows и других продуктов корпорации (январь 2007 года: обновления MS07-001 - MS07-004):

    08:45

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    08:30

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX/1XXX):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 января):

    08:00

    Одноплатный компьютер Acrosser AR-B1892 рассчитан на процессоры Intel Core 2 Duo:

    01:43

    Благодаря разработке Hewlett-Packard закон Мура обретет вторую жизнь:

    01:13

    Как соединить два компьютера по USB? Ответ I-ROCKS:

    01:10

    Sony Vaio T, F, F TV, G, A, S и U получат Vista и некоторые изменения:

    01:08

    Gefen DVI KVM Matrix: 4х4 глазами производителя KVM-переключателей:

    01:06

    Radicom Research TinyModem - самый маленький в мире модем с разъемом RJ-11?:

    01:05

    Nexcom NICE – встраиваемая система с двумя слотами PCI:

    00:39

    «Родной» коммутатор 10 Gigabit Ethernet для blade-серверов переопределил отношение цена/производительность:

    00:21

    Предъявите мозг! Электроэнцефалограмма в качестве… пропуска:

    00:06

    A-DATA: твердотельные диски 128 Гб уже сегодня :

    00:04

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