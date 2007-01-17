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    17 января 2007

    US Modular RAMBoost – флэш-накопители для ускорения ПК с Microsoft Windows Vista:

    23:51

    Raritan и TYAN представляют системную плату S2912 и OPMA-решение для неё:

    22:36

    GlacialTech выпускает серию кулеров для процессоров AMD Igloo 7310:

    21:09

    Мобильный компьютер Hand Held Products Dolphin 7600:

    20:02

    BenQ Joybook S31V, S73V и R55V - ноутбуки для Windows Vista:

    18:38

    Fujitsu Siemens представила AMILO Xa 1526, Xi 1554, Xi 1547 и Si 1848+u:

    17:59

    Aficio MP 161: семейство офисных устройств Ricoh для небольших корпораций:

    15:24

    Intel сворачивает свою деятельность в Иерусалиме и продаёт фабрику в Кириат Гат:

    15:09

    HP Pavilion dv9200: мультимедийный ноутбук с Vista за разумные деньги:

    15:07

    AirPort Extreme позволяет подключить внешний диск:

    14:46

    LG: новая линейка широкоформатных ЖК-дисплеев - официально:

    14:17

    У Matsushita готова батарея, значительно более ёмкая, чем нынешние аналоги:

    12:57

    OCZ ProXStream: новая серия мощных блоков питания официально:

    12:56

    Sonnet Tempo SATA E2P - адаптер eSATA:

    12:44

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.3.1:

    12:35

    Latitude ATG D620 – первый ноутбук Dell, который не боится трудностей:

    12:28

    Intel завершила разработку 45-нм Penryn, в 2008 году заработают три 300-мм фабрики по их производству:

    12:15

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2006 v.1.4.1:

    12:10

    Epson Portrait Edition Series – «малый фотобизнес в коробке» :

    12:09

    Антивирусы: Avast! v.4.7.942:

    11:45

    Настройщики: WinXP Manager v.5.0.7:

    11:20

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.5.5.3:

    10:55

    Настройщики: Ace Utilities v.3.2.0:

    10:30

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.20 Beta:

    10:05

    GECUBE HV1650XT - адаптер с поддержкой HDMI и HDCP :

    09:57

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.123.323:

    09:40

    320-Мб версия NVIDIA GeForce 8800 GTS через месяц. Некоторые дополнения:

    09:21

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.9.4.323:

    09:15

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.52 для мобильных NVIDIA GeForce Go 6/7/Quadro (Vista):

    08:50

    TOSHIBA MATSUSHITA: дан старт производству 5" тонких ЖК-экранов. Альтернатива электронной бумаге других вендоров?:

    08:42

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros AR5008:

    08:25

    Спрос на GeForce 8800 GTX и GTS растет, NVIDIA принимает срочные меры:

    08:19

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 января):

    08:00

    «Вертикальный предел»: Sharp выпускает 65-дюймовый (!) монитор портретной ориентации:

    08:00

    KINGMAX представила первую в мире карту памяти microSDHC:

    07:38

    GIGABYTE GA-N680SLI-DQ6 - плата для игровой платформы Quad SLI :

    07:11

    Dell выпускает свои первые ПК с ОС Linux:

    02:47

    Intel откроет новую фабрику по выпуску 65-нм процессоров в Китае:

    02:45

    Cпецификации GeForce 8300, дешевых видеокарт с поддержкой DX10:

    02:44

    PQI Turbo SATA DOM: твердотельные накопители для индустриального применения:

    02:43

    GeForce Go 8800 для ноутбуков - не раньше третьего квартала:

    02:41

    Внешние накопители Olixir Technologies превосходят даже требования военных:

    01:29

    Versatile Multilayer Disc запатентован NME. Повлияет ли это на ситуацию Blu-ray vs. HD DVD?:

    01:16

    Сканер Xerox DocuMate 752 сканирует до 100 страниц в минуту :

    01:00

    Принтеры для фотографов-профессионалов FUJIFILM ASK-4000 и ASK-2000: распечатать за 8 секунд!:

    00:45

    Intel: 90-нм Pentium 4 600 уходят с арены:

    00:05

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