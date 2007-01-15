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    15 января 2007

    Для твердотельных винчестеров нашлось применение... в боевых вертолетах Apache AH-64D:

    23:39

    Dell продолжает разработку и выпуск 15-дюймовых ЖК-мониторов:

    22:31

    Официально опубликована спецификация PCI Express 2.0 – максимальная скорость удвоена:

    21:59

    PLX начинает выпуск коммутаторов PCI Express третьего поколения :

    20:57

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.112:

    19:00

    Мультимедиа: Reaper v.1.65:

    18:35

    Медиаплееры: Evil Player v.1.18:

    18:10

    USRobotics 56K USB Mini Faxmodem — только для России и стран СНГ:

    18:08

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.28.2:

    17:45

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.280:

    17:20

    iPhone не будет работать со стилусом:

    17:13

    ASUS Lamborghini VX2 - второе поколение ноутбуков для фанатов спортивного авто:

    17:07

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.8.1:

    16:55

    Диагностика: BGEye v.3.0.2.2:

    16:30

    Nikon выпустила новую версию Capture NX:

    16:24

    Универсальная CompactPCI-плата ADLINK cPCI-6910 рассчитана на двухъядерный процессор Intel Xeon:

    16:08

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.3 Build 2200:

    16:05

    Концепт USB-накопителя «бесконечной ёмкости»:

    15:59

    DLO обновляет HomeDock Deluxe:

    15:43

    Антивирусы: Avast! v.4.7.936:

    15:40

    Тонкий клиент BOSaNOVA RBT-802/820:

    15:39

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.52:

    15:15

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.2.2:

    14:50

    ASUS EAX1950 Pro Dual - ещё один «двойной» Radeon X1950 Pro:

    14:46

    Графика: Amazing Photo Editor v.6.3:

    14:25

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.0 Beta 5:

    14:00

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.8.0112:

    13:35

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 v.1.7.0.356 Beta 1:

    13:10

    Фото дня: звуковая карта Creative X-Fi с интерфейсом PCI Express:

    13:07

    iPhone будет поддерживать YouTube:

    12:48

    Cooler Master: анонс блока питания мощностью 1000 Вт:

    12:47

    Запись: FinalBurner v.1.10.0.73:

    12:45

    Утилиты: Foxit Reader v.2.0 Build 1312:

    12:20

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2006 v.1.4.0:

    11:55

    Hitachi: 100-Гб диски Blu-ray для стандартных BD-ROM:

    11:33

    FlamingoSoft: Semonitor v.3.5:

    11:30

    Apple TV оснащается процессором Intel Pentium M:

    11:14

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.54:

    11:05

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.0.A Build 0112 R10:

    10:40

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.00 Beta 3:

    10:15

    LMH сообщает об уязвимости Safari:

    10:02

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:50

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.1 Build 5462 Beta 3:

    09:25

    Безопасность: ZoneAlarm v.7.0.302.000:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 января):

    08:45

    D-Box GP-100 - игровая платформа за 15 000 долл. :

    08:41

    Все Firmware прошедшей недели (с 8 по 14 января 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 14 января 2007 года):

    08:15

    OS X в iPhone занимает менее 0,5 ГБ памяти:

    08:08

    Buffalo FTD-W2025ADSR - быстрый монитор с 20,1" экраном:

    08:01

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 января 2007 года):

    08:00

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