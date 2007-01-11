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    11 января 2007

    Лазерный генератор линий Lasiris для систем машинного зрения и медицины:

    20:58

    Обновилась система калибровки цвета на базе колориметра Datacolor Spyder Platinum:

    20:20

    Процессоры Techwell идут в автомобильные мониторы:

    19:30

    Samsung i70: фотоаппарат-слайдер:

    19:24

    Yamaha: «самая мощная акустическая система с питанием от USB»:

    18:52

    Панель для управляющих систем NI TPC-2012 – 12 сенсорных дюймов:

    18:35

    Почтовые клиенты и фильтры: G-Lock SpamCombat v.2.70 Build 700:

    18:35

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqa:

    18:10

    ATEN представляет новые матричные видеопереключатели:

    17:47

    Интернет и сети: Apache v.2.2.4:

    17:45

    Настройщики: System Mechanic v.7.0.5:

    17:20

    Чистильщики: Free History Eraser v.6.1:

    16:55

    Мультимедиа: ThumbsPlus v.7.0 SP1 Build 2232:

    16:30

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1.9:

    16:05

    LP-M5600: новое МФУ формата А3 от Epson :

    15:52

    Google выпустила SketchUp Pro 6:

    15:47

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.2:

    15:40

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.8.4:

    15:15

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.3 Build 2195:

    14:50

    1 миллион долларов за ПК: Jewelry PC - это не только ценная оправа…:

    14:26

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.3.0 Beta 7:

    14:25

    Motorola D650 — адаптер Bluetooth для iPod:

    14:15

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Virus v.6.0.2.546 Beta:

    14:00

    Panda Software: основные угрозы в 2007 году:

    13:35

    Microsoft продемонстрировала Word 2008:

    13:16

    F-Secure усиливает защиту от графического спама:

    13:10

    Jax — многофункциональная прогамма для iPod:

    12:45

    Утилиты: SearchInform v.3.2.08:

    12:45

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.5 Build 991 RC5:

    12:20

    Архиваторы: WinRAR v.3.70 Beta 1:

    11:55

    Quark выпустила обновление QuarkXPress 7.1:

    11:54

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.1.3.0:

    11:30

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.4.12.146 RC2:

    11:05

    Фотокамеры Samsung L73 и L700: пополнение семейства Premium:

    10:52

    Apple подтвердила поддержку 802.11n последними моделями Mac:

    10:51

    Пара микросхем Sunplus образует цельную платформу для цифровых TV-тюнеров:

    10:47

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.4.8:

    10:40

    AMD предлагает новый открытый системный стандарт – DTX:

    10:23

    Безопасность: SpyRemover v.2.67:

    10:15

    ModBook — планшетный Mac от Axiotron:

    09:53

    Диагностика: Device Info v.1.07 Beta:

    09:50

    Фото дня: внешний блок питания OCZ HyperXStream – 2000 Вт и два подключения к электросети:

    09:44

    Интернет и сети: Hyena v.7.0:

    09:25

    Свежие неофициальные драйверы для 3dfx Voodoo 3/4/5:

    09:05

    Общение в сети: QIP 2005 Build 7998:

    08:45

    Intel: «В iPhone наших чипов нет»:

    08:31

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.54 для мобильных NVIDIA GeForce Go 7x00 (Vista):

    08:30

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.2.2:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 января):

    08:00

    OCZ: новый подход в деле охлаждения модулей памяти - радиатор + тепловые трубки:

    05:04

    AMD Better by Design: попытка сделать продукцию более узнаваемой:

    04:53

    Грядущее поколение чипсетов Intel: «Прощай, Netburst»:

    04:02

    В корпусе Antec P190 нашлось место для двух блоков питания и пяти вентиляторов:

    03:53

    Новая линейка 19"-24" широкоформатных LCD-мониторов LG:

    03:52

    Микросхемы DisplayLink позволят подключать мониторы по USB:

    03:30

    Мнение экспертов: гибридные продукты не смогут прекратить войну оптических форматов:

    02:51

    MoGo Mouse X54 и Dapter: миниатюрные мышь и Bluetooth-адаптер:

    02:49

    FireWire-контроллер Oxford Semiconductor - основа акустической системы LaCie FireWire Speakers:

    02:15

    VIZO Armada RAM Cooler: эффективно и красиво охлаждаем память:

    01:47

    Icron WiRanger: беспроводной USB-хаб:

    00:45

    Sony Vaio VGX-TP1 - медиаПК с оригинальным дизайном:

    00:32

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