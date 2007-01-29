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    29 января 2007

    NAMM 2007: Yamaha MG C/X микшерные пульты с аппаратным компрессором:

    21:04

    Evalue: встраиваемый компьютер EPC-3711:

    18:57

    MAGNIA LiTE40S – «карманный» сервер Toshiba начального уровня :

    18:34

    EPoX: системная плата EP-AF550G-Pro-G на чипсете NV6100-430:

    18:10

    Logitec NetPocket - «сетевой карман» емкостью 320 Гб:

    17:15

    Настройщики: Macro Express v.3.6.0.1:

    16:05

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.3.0.611:

    15:40

    Настройщики: RegVac v.4.02.28:

    15:15

    Аналитик BusinessWeek: iPhone повторит успех iPod:

    15:12

    Atheros AR3011 – первое в отрасли решение Bluetooth 2.1 + EDR специально для ПК:

    15:03

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.3 Build 2205:

    14:50

    В программу AMD64 Longevity Program добавлено еще два микропроцессора:

    14:26

    Интернет и сети: Hyena v.7.0 B:

    14:25

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.220:

    14:00

    Микропроцессор Rabbit 4000 обзаводится поддержкой Ethernet:

    13:55

    Century: 16-портовый USB 2.0-концентратор:

    13:54

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.5:

    13:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (26.01.2007):

    13:10

    Планы AMD по выпуску новых чипсетов:

    12:59

    iSkin Duo — двухслойный чехол для iPod nano 2G:

    12:50

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.10:

    12:45

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.66:

    12:20

    Запись: Oront Burning Kit v.1.4:

    11:55

    iPhone может поступить в продажу раньше июня:

    11:30

    Утилиты: IcoFX v.1.5.01:

    11:30

    Настройщики: System Mechanic v.7.1.3:

    11:05

    CD/DVD: AnyDVD v.6.1.1.3:

    10:40

    Безопасность: WinPatrol v.11.0.4 Beta:

    10:15

    Безопасность: CounterSpy v.2.1.895 Beta:

    09:50

    Утилиты: IceTea v.1.0:

    09:25

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.3.2.0.5 Build 0127 RC3:

    09:05

    Intel раскрывает новые детали о процессорах Penryn, Мур называет их событием 50-летия:

    08:50

    Первая информация о G81, следующем GPU NVIDIA:

    08:49

    Intel урезает спецификации G35 и готовит G31:

    08:48

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 января):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 22 по 28 января 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 22 по 28 января 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 22 по 28 января 2007 года):

    08:00

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