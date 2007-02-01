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    1 февраля 2007

    BenQ анонсирует ноутбук S73VG серии Joybook с предустановленной ОС Vista:

    23:40

    В серии Toshiba Satellite P105 – два новых игровых ноутбука с Windows Vista:

    23:23

    USB-накопители Kingston DataTraveler готовы работать с Windows Vista:

    22:59

    Panasonic: больше "ультразумов", хороших и разных:

    19:54

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.30.02:

    18:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.2.3.0:

    17:45

    Утилиты: ManageDesk v.2.46.11:

    17:20

    Интернет и сети: The Dude v.3.0 Beta 1:

    16:55

    Интернет и сети: AM-DeadLink v.3.0 Beta 2:

    16:30

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.23 Beta:

    16:05

    PC World объявляет «смерть дискетам»:

    15:56

    Sony выходит на рынок CompactFlash с пятью новыми картами памяти:

    15:54

    Опубликованы спецификации интерфейса DDR PHY 1.0:

    15:46

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.0.3:

    15:40

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.308:

    15:15

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.96.34828:

    14:50

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.6.0.6.601/602:

    14:25

    Comrade USB Pen Holder - USB-хаб, в котором можно хранить карандаши :

    14:24

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 4 v.4.00:

    14:00

    Графика: XnView v.1.90:

    13:35

    Демон Максвелла во плоти или ещё один вариант наномотора:

    13:25

    Утилиты: WinSnap v.1.1.10:

    13:10

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.1.5.8.2:

    12:45

    Интернет и сети: Optimal Desktop v.5.0 r220:

    12:20

    LG N1: гибрид КПК и портативного проигрывателя:

    12:16

    Sony VAIO VGN-G11 - ноутбук для командировок:

    12:12

    Графика: K-3D v.0.6.7.0:

    11:55

    Чипсеты Intel Bearlake дебютируют в мае:

    11:30

    Запись: Infra Recorder v.0.41:

    11:30

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.2.1.1:

    11:05

    SimpleTech Zeus SSD: 64-гигабайтный SSD толщиной менее сантиметра:

    10:58

    AMD продолжает отвоевывать рынок, отбросив Intel на уровень 1995 года:

    10:54

    Безопасность: Cryptainer LE v.7.0.3.0 Beta:

    10:40

    Intel Montevina: новые детали:

    10:19

    Microsoft: объявляет о запуске Windows Live Spaces и Windows Live Messenger 8.1 в России:

    10:15

    Серия разогнанных видеокарт Inno3D i-Chill: подробности:

    10:13

    Доступна полноценная версия Skype 2.5 для Mac:

    10:10

    Настройщики: Magic Utilities 2007 v.5.00:

    09:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Vista):

    09:25

    Общение в сети: Skype v.3.0.0.214:

    09:05

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.59 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA (Vista):

    08:45

    Обновление прошивки для DVD-приводов 4Kus (модель DVD A LH-1P20A):

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:15

    Электрическая совместимость AMD Socket AM2, AM2+ и AM3:

    08:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 февраля):

    08:00

    Новые детали о процессорах AMD Fusion:

    00:33

    5-мм встраиваемый объектив обеспечивает фокусное расстояние 38 мм:

    00:15

    Фото дня: головной офис ATI/AMD меняет наконец-то вывеску:

    00:02

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