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    1 сентября 2016

    Philips BDM4037UW — изогнутый 40-дюймовый монитор с матрицей VA разрешением 4K: Philips BDM4037UW обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB

    23:5519

    Acer Swift 1 — ноутбук начального уровня ценой от $250: Автономность Acer Swift 1 достигает 12 часов

    22:5917

    На сайте Intel появились характеристики шести процессоров Apollo Lake: CPU Intel Apollo Lake получат TDP 6 либо 10 Вт

    19:4726

    Jotunheim — первый модульный усилитель Schiit Audio для наушников: Основой Jotunheim стала новая разработка Schiit — полностью балансная схема Pivot Point

    19:3412

    Умные часы Garmin Forerunner 35 оценены в $200: Garmin представила часы Forerunner 35

    19:2610

    Анонсированы телеконверторы Tamron TC-X14 и TC-X20: Телеконвертор Tamron TC-X14 оценен в $419, Tamron TC-X14 — в $439

    19:104

    Представлен смартфон Sony Xperia X Compact, построенный на платформе Qualcomm Snapdragon 650: Sony Xperia X Compact оснащен камерами разрешением 5 и 23 Мп

    18:4523

    Когда «мини» означает что-то иное. Смартфон ZTE Axon 7 mini получил экран диагональю 5,2 дюйма: Смартфон ZTE Axon 7 mini оснастили SoC Snapdragon 617

    17:205

    Объектив Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 получил улучшенный привод автофокусировки и стабилизатор изображения: Запланирован выпуск вариантов Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 для камер Canon, Nikon и Sony A

    17:1732

    Acer Spin 7 — ещё один невероятно тонкий ноутбук, но на сей раз трансформируемый: Ноутбук Acer Spin 7 оценили в 1200 долларов

    17:059

    Флагманский смартфон Sony Xperia XZ на платформе Qualcomm Snapdragon 820 представлен официально: Sony Xperia XZ получил камеры разрешением 13 и 23 Мп

    16:5522

    Трекер активности Fitbit Flex 2 получил защиту от воды, а Charge 2 оснастили датчиком ЧСС: Fitbit представила трекеры Flex 2 и Charge 2

    16:48

    Мониторы Canon DP-V2420 и DP-V1710 разрешением 3840 X 2160 пикселей предназначены для профессионалов: Canon DP-V1710 — первый в отрасли 17-дюймовый монитор 4К

    16:2426

    Huawei представила два новых цвета для смартфона P9: красный и синий (Обновлено): Смартфон Huawei P9 можно будет купить в красивых цветах

    15:591

    Дизайн, материалы и варианты цветового исполнения стали главными особенностями смартфона Alcatel Shine Lite, оценённого в 200 евро: Смартфон Alcatel Shine Lite получил SoC MediaTek MT6737

    15:482

    Fujitsu собирается встраивать в БИС память на углеродных нанотрубках: Соглашение предусматривает совместную разработку перспективной памяти

    15:488

    Смартфоны Huawei Nova и Nova Plus почти идентичны внутри при разном дизайне и габаритах (Обновлено): Смартфоны Huawei Nova и Nova Plus оцениваются в 400 и 430 евро соответственно

    15:33

    Камера Canon XC15 с поддержкой 4K пришла на смену модели Canon XC10: В камере Canon XC15 используется дюймовый датчик изображения типа CMOS

    15:0517

    Google научила маршрутизатор OnHub управлять умными лампами Phillips Hue без всякого дополнительного ПО: Роутер OnHub умеет управлять лампами Phillips Hue, но для кого это сделали?

    15:00

    Игровые мини-ПК Zotac Magnus получили видеокарты GeForce GTX 1060 и GTX 1070: Zotac оснастила свои новые мини-ПК видеокартами Nvidia Polaris

    14:3814

    Представлен планшет Huawei MediaPad M3 с экраном WQXGA диагональю 8,4 дюйма и SoC Kirin 950: Huawei MediaPad M3 оценивается минимум в 350 евро

    14:201

    Представлен смартфон Samsung Galaxy J7 Prime: Смартфон Samsung Galaxy J7 Prime оснащен дисплеем размером 5,5 дюйма по диагонали

    14:0914

    TCL создает совместное предприятие, которое будет выпускать панели AMOLED на подложках 11G: TCL собирается построить фабрику 11G в Китае

    13:423

    HTC One A9s оказался упрощенной версией модели One A9: One A9s получил 5-дюймовый дисплей рахрешением 720p и 2 ГБ ОЗУ в базовой конфигурации

    13:154

    Видеокодер H.265 (HEVC) в защищенном исполнении Tyton VS2 оснащен двумя входами 3G-SDI: Степень защиты Tyton VS2 — IP67

    13:12

    Крупнейшая в истории отрасли сделка между Dell и EMC завершится 7 сентября: Объединенная компания будет называться Dell Technologies

    12:304

    Рекорд взят! Acer создала ноутбук Swift 7 толщиной менее 10 мм: Ноутбук Acer Swift 7 является самым тонким в мире

    12:2551

    Видеоролик демонстрирует комплект iPhone 7 Plus, который включает беспроводные наушники Airpods: Анонс iPhone 7 состоится 7 сентября

    12:2415

    Производитель называет Acer Predator 21 X первым в мире ноутбуком с вогнутым экраном: Ноутбук Acer Predator 21 X умеет следить за движениями глаз пользователя

    11:5727

    Обновлённый договор между AMD и GlobalFoundries заключён сроком на пять лет: AMD и GlobalFoundries внесли правки в свой договор

    11:56

    Google запускает в Сан-Франциско сервис совместного использования авто на основе ПО Waze : Google пробует силы на рынке совместного использования автомобилей

    11:383

    Полнокадровый объектив Sony FE 50mm F2.8 Macro (SEL50M28) появится в продаже в октябре: Объектив Sony FE 50mm F2.8 Macro (SEL50M28) имеет защиту от пыли и влаги

    11:309

    Президент Nokia Technologies покинул компанию: Nokia фокусируется на выпуске оборудования для телекоммуникационных сетей

    11:16

    Планшет Lenovo Yoga Tab 3 Plus оказался производительнее и дешевле, чем ожидалось: Планшет Lenovo Yoga Tab 3 Plus стоит $300

    10:3510

    Опубликованы качественные изображения планшета Samsung Galaxy Tab A6 with S Pen: Samsung Galaxy Tab A6 with S Pen является версией модели Galaxy Tab A 10.1 (2016)

    10:301

    Тим Кук продал еще 270 тыс. акций Apple за $28,7 млн: На даже после этой продажи у Тима Кука осталось более миллиона акций компании на сумму более 110 млн долларов

    10:2524

    Плата для разработчиков HiSilicon Poplar соответствует открытому стандарту Linaro 96Boards: Плата HiSilicon Poplar основана на SoC HiSilicon Hi3798C V200

    10:162

    Samsung готовит очередное обновление смартфона Galaxy A5 : Смартфон получит больше оперативной памяти и SoC самой Samsung

    10:051

    Стив Джобс, уйдя с поста главы Apple, занимался революционным телевизором: Стив Джобс занимался созданием действительно инновационного телевизора, который должен был произвести настоящую революцию в отрасли

    09:4521

    Qualcomm уточнила характеристики SoC Snapdragon 821: Частота ядер увеличена с 2,15 до 2,34 ГГЦ в старшем двухъядерном кластере и с 1,59 до 2,19 ГГц в младшем.

    09:212

    Сканер радужной оболочки глаз в iPhone должен появиться в следующем году: Тайваньская компания Xintec, которая является главным поставщиком подобных датчиков, начнет массовое производство сканеров радужной оболочки в следующем году

    09:1012

    Системная плата Biostar TB150 Pro позиционируется как инструмент для добычи криптовалюты: Плата Biostar TB150 Pro может приглянутся адептам Bitcoin

    09:016

    Экшн-камера Garmin Virb Ultra 30 с возможностью снимать видео 4K и голосовым управлением оценивается в $500 : Экшн-камера Garmin Virb Ultra 30 понимает голосовые команды

    08:30

    Мониторы Acer Predator Z271T, Predator XB251HQT и Predator XB271HUT получили технологию слежения за движением глаз Tobii: Acer представила игровые мониторы Predator Z271T, Predator XB251HQT и Predator XB271HUT

    08:105

    Модуль Hasselblad True Zoom для смартфонов Moto Z получил датчик формата 1/2,3 дюйма и оценивается в $250: Модуль Hasselblad True Zoom характеризуется разрешением 12 Мп

    07:459

    Мощный робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum оценен в $250, но предзаказы принимают по $400 (Обновлено): Тот же iRobot Roomba характеризуется давлением 1670 Па, только стоит почти в четыре раза больше,

    07:4122

    Представлен смартфон Moto Z Play: поддержка модулей MotoMods, стоимость $400 и рекордная автономность (Обновлено): Смартфон Moto Z Play получил SoC Snapdragon 625

    07:308

    Смартфон TCL 598 получил четыре камеры: TCL 598 привлекает внимание тем, что смартфон получил не две и даже не три, а целых четыре камеры

    07:212

    Google прекратила продажи хромбука Chromebook Pixel 2, пока не представив преемника: По слухам, Google работает над новым поколением Chromebook Pixel

    07:054

    Проблема Touch Disease, касающаяся смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus, рискует превратиться в эпидемию. На Apple подают в суд: Против Apple подан очередной коллективный иск

    07:0025

    Новый смартфон LeEco Le Pro 3 набрал в AnTuTu рекордные 163546 баллов: Специалисты считают, что LeEco сделает анонс 6 сентября, за день до презентации iPhone 7

    06:453

    Представлен тонкий ноутбук с безрамочным дисплеем Lenovo Yoga 910: Новинка появится в США в сентябре по цене от $1299

    05:595

    Lenovo Yoga Book – мощный гибридный планшет для любителей писать от руки: Вносить какие-то данные пользователь может с помощью сенсорной клавиатуры

    05:519

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