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    5 сентября 2016

    SoC Apple A10 набирает рекордное количество баллов в Geekbench : SoC Apple A10 набирает в Geekbench 3379 баллов

    19:0291

    AMD объявила о начале поставок ПК с гибридными процессорами Bristol Ridge: APU AMD Bristol Ridge в ближайшее время появятся на рынке в составе ПК Lenovo и HP

    18:219

    Кампания по отзыву смартфонов Galaxy Note7 обойдётся Samsung в 1 млрд долларов: Samsung потеряет около 1 млрд долларов из-за проблемы с новым флагманом

    17:4059

    Компания Mellanox представила оптические приемопередатчики Ethernet 25 Гбит/с и оптические кабели для сетей вычислительных центров: Переход к сетям Ethernet 100 Гбит/с на уровне ВЦ связан с обновлением серверов

    17:272

    Xiaomi снижает стоимость смартфона Mi Max на фоне анонса Meizu M3 Max: Смартфон Xiaomi Mi Max подешевел на 30 долларов

    17:209

    Изображение объектива Tamron 18-270mm F3.5-6.3 DiII VC PZD TS появилось накануне анонса: Анонс объектива Tamron 18-270mm F3.5-6.3 DiII VC PZD TS ожидается завтра

    17:093

    Сервис Google Maps позволяет отметить место и время, где пользователь ловил покемонов: Google поддерживает волну популярности покемонов

    16:3813

    Алгоритм идентификации лиц, разработанный в компании «Вокорд», оказался лучшим в тесте MegaFace: Разработчики отмечают, что алгоритм уже используется в продукции компании

    15:458

    Видеопроцессор Toshiba TC90175XBG предназначен для автомобильных дисплеев разрешением до Full HD: В состав видеопроцессора входит универсальный декодер (NTSC, PAL, SECAM)

    15:22

    В четвертом квартале степень загрузки контрактного производства полупроводниковой продукции снизится: При этом компании, не имеющие собственных производственных мощностей, теряют позиции в переговорах с заказчиками

    14:182

    Появились предварительные данные о макрообъективе Olympus, анонс которого ожидается 19 сентября: По предварительным данным, новинка будет стоить не более $400

    14:036

    Первые жесткие диски с HAMR появятся на рынке в будущем году: Предполагается, что на обычном носителе HAMR можно будет получить плотность до 4 Тбит/кв. дюйм

    13:4245

    Анонсированы карты памяти Toshiba Exceria Pro SDXC N501 и microSDXC M402 скоростного класса UHS Speed Class 3 : Новые носители Toshiba Exceria Pro подходят видеозаписи в формате 4K

    13:207

    Графический адаптер Sapphire GPro 8200 для коммерческого сегмента основан на GPU Polaris 10: Графический адаптер Sapphire GPro 8200 получил четыре порта DisplayPort 1.4

    13:07

    Daimler планирует выпуск от шести до девяти моделей электромобилей: Daimler собирается конкурировать с Tesla и Audi

    12:597

    Samsung и Mercedes-Benz предлагают использовать смартфон в качестве ключа к автомобилю: Смартфоны Samsung можно будет использовать для доступа к автомобилям Mercedes-Benz

    12:4727

    SpaceX может заплатить $50 млн за уничтоженный спутник: Для SpaceX эти убытки будут не слишком существенными

    12:3845

    Умный наушник Sony Xperia Ear попадёт в продажу в ноябре: Умный наушник Sony Xperia Ear работает благодаря голосовому помощнику Agent

    12:35

    Kipon выпускает переходники для установки среднеформатных объективов Pentax и Mamiya на камеры Sony и Leica: В ассортименте японского производителя теперь 11 моделей таких переходников

    12:101

    Представлен шестидюймовый смартфон Meizu M3 Max с аккумулятором емкостью 4100 мА•ч и SoC Helio P10 стоимостью $255 : Начало продаж устройства запланировано на 15 сентября

    12:032

    LG вложится в роботов: Сколько именно LG планирует вложить средств и когда ожидаются первые результаты, не сообщается

    11:527

    Анонс смартфона Xiaomi Mi Note 2 ожидается 14 сентября: Старшая версия должна получить изогнутый дисплей диагональю 5,7 дюйма с разрешением 2К, а также сдвоенную основную камеру разрешением 13 Мп

    11:473

    Новые процессоры Intel и AMD не получат драйверы Microsoft для старых версий ОС Windows: Microsoft продолжает агрессивно продвигать Windows 10

    11:4636

    Apple увеличила объем заказов комплектующих для iPhone 7 на 10%: При этом другие поставщики считают, что рост заказов является временным явлением

    11:286

    В игровую гарнитуру Razer ManO’War 7.1 стоимостью 135 евро встроен ЦАП: На сайте производителя уже начат прием предварительных заказов на гарнитуры Razer ManO’War 7.1

    10:581

    ОС Flyme 6 может быть представлена 13 сентября вместе со смартфоном Meizu Pro 7: По данным AnTuTu, смартфон Meizu Pro 7 получит изогнутый по бокам дисплей разрешением 1440 x 2560 пикселей

    10:562

    Intel начала отгрузки процессоров Kaby Lake для ноутбуков. Cannon Lake и Coffee Lake появятся на рынке через год, Ice Lake дебютирует в 2018: Из-за доступности процессоров Kaby Lake производители ноутбуков снизили цены на модели, в которых используются процессоры Sky Lake

    09:4512

    Смартфон OnePlus 3 продолжает лидировать в рейтинге AnTuTu: Четвертую позицию занял новичок в лице Nubia Z11, который набрал 137685 баллов

    09:089

    Windows 10 установлена на компьютерах почти половины пользователей Steam : Доля Windows 7 сократилась до 34,66%

    08:4535

    Смартфон Lenovo A Plus с поддержкой VoLTE оценен в $77: Lenovo A Plus отличается поддержкой сетей 4G/LTE и технологии VoLTE

    08:16

    Смартфон Meizu M3 Max получит стилус и емкий аккумулятор: Базовая версия с 32 ГБ флэш-памяти будет стоить около $269

    07:362

    В новое семейство Alcatel Move вошли трекеры GPS и умный браслет: Alcatel представила MoveTrack, Move Track&Talk и MoveBand

    07:151

    Умные часы Alcatel MoveTime WiFi получили более качественный дисплей, но сохранили программную платформу предшественника: Умные часы Alcatel MoveTime WiFi стоят 150 долларов

    07:00

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