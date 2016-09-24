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    24 сентября 2016

    GPU Nvidia могут вернуться в компьютеры Apple: Сейчас в компьютерах Apple используются процессоры Intel с интегрированными графическими ядрами и дискретные GPU AMD

    19:5573

    Intel, PayPal и Synaptics помогут Lenovo внедрить аутентификацию FIDO в ноутбуках: Пользователи ПК Lenovo смогут подтверждать платежи в платежной системе PayPal отпечатком пальца

    19:319

    В октябре Huawei начнет выпуск смартфонов в Индии: Оператором завода Huawei является индийское отделение компании Flextronics International

    18:402

    Пульт Miops Mobile совместим более чем с 350 моделями камер разных производителей: Miops Mobile — универсальный пульт дистанционного управления для камер

    18:256

    Планшетный компьютер Huawei MediaPad T2 7.0 построен на SoC Spreadtrum SC9830: Ожидаемая стоимость Huawei MediaPad T2 7.0 в Европе — 150 евро

    15:155

    SoC Exynos 8895, которая найдёт применение в смартфоне Samsung Galaxy S8, может получить GPU Mali-G71: Sa,sung может оснастить новый флагман 10-нанометровой SoC

    14:4866

    Штат Мичиган намерен разрешить движение беспилотных автомобилей даже без водителя за рулём: В штате Мичиган могут появиться первые беспилотные авто без водителей

    14:388

    Предварительная стоимость смартфона Xiaomi Mi 5S выглядит очень привлекательной: По слухам, стоимость Xiaomi Mi 5S стартует с отметки $300

    14:1522

    Xiaomi рассказала, что её новый флагманский смартфон получит двойную основную камеру: Смартфон Xiaomi Mi 5s получит три камеры

    14:079

    Марк Цукерберг и Присцилла Чан объявили о запуске проекта по борьбе с различными заболеваниями: Марк Цукерберг и Присцилла Чан потратят 3 млрд долларов на медицину и науку

    13:5510

    UMi Plus Extreme представляет собой улучшенную версию анонсированного в сентябре смартфона: UMi Plus Extreme получил больше оперативной памяти и иную SoC

    13:152

    Biostar представила игровую мышь AM2: В Biostar AM2 используется оптический датчик Avago 5050

    12:053

    Внешний аккумулятор Chuwi Hi-Power емкостью 10050 мА•ч поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0,: На стадии предзаказа Chuwi Hi-Power предлагается по цене $23

    11:135

    Samsung подтвердила сведения о перегреве смартфонов Samsung Galaxy Note7 из новой партии: На фоне этих новостей акции компании вчера снизились на 2,9%

    10:40129

    Электронные весы Dodocool не требуют источника питания: Продавец гарантирует возврат денег в течение 30 дней и замену в случае выхода весов из строя в течение 18 месяцев

    10:203

    Samsung обещает возобновить продажи Galaxy Note7 в Европе только через два месяца: Большая часть смартфонов из стартовой партии была отгружена в три страны: Великобританию, Германию и Францию

    09:4223

    Smartisan отрицает слухи о своей продаже: В данный момент компания работает над смартфоном Smartisan T3

    09:32

    Amazon предлагает комплект Kindle for Kids за $100: Также в комплект входят обложка, которая доступна в пяти цветовых вариантах, и двухлетняя гарантия

    09:174

    Huawei и Leica открывают новый исследовательский центр: Центр был открыт спустя семь месяцев после того, как компании сообщили о долгосрочном сотрудничестве

    08:543

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