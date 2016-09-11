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    11 сентября 2016

    Внешние защищенные накопители LaCie Rugged обзавелись разъемом USB-C: Накопитель LaCie Rugged USB-C предложен объемом 1, 2 и 4 ТБ

    20:4010

    Всего за несколько дней на выпуск объектива Primoplan 58 f1.9 собрано в шесть раз больше намеченной суммы: Объектив планируется выпустить в вариантах с креплениями Canon EF, Nikon F, Sony E, Fuji X, Micro Four Thirds, M42 и Leica M

    20:2315

    Apple патентует самозатягивающиеся ремешки для умных часов: Степень прилегания часов к кисти может меняться в зависимости от вида активности

    19:5027

    Начиная с января, Chrome будет предупреждать о сайтах, использующих незащищенное соединение : В будущих версиях Chrome указание на отсутствие шифрования станет еще более явным

    18:2914

    Камера Canon EOS 5D Mark IV сложнее в разборке, чем ее предшественница: Специалисты LensRentals заглянули внутрь камеры Canon EOS 5D Mark IV

    16:3438

    Миниатюрная акустическая система ONEmicro оснащена необычным беспроводным интерфейсом: Комплект из двух АС и передатчика стоит $128

    14:278

    Разработчики DeepMind научили искусственный интеллект подражать голосу человека : Анализируемые образцы могут быть не только речью

    13:584

    Появились изображения экшн-камер Nikon KeyMission 80 и KeyMission 170: Как утверждается, камеры будут представлены 19 сентября, перед открытием выставки Photokina

    12:554

    Обновление устраняет ряд уязвимостей ОС Google Android: Как обычно, первыми обновление получат пользователи устройств Nexus

    12:426

    По слухам, на следующей неделе Fujifilm представит среднеформатную камеру : Анонс ожидается 16 сентября

    11:4813

    Аксессуар Pokemon Go Plus стоимостью $35 позволит ловить покемонов одним нажатием кнопки: Аксессуар Pokemon Go Plus появится в продаже 16 сентября

    11:3416

    Samsung ведёт переговоры с AMD и Nvidia касательно создания GPU для её однокристальных систем: SoC Exynos будут использовать GPU AMD либо Nvidia

    11:1343

    Ожидается, что Microsoft прекратит продажи смартфонов Lumia в декабре: Означает ли это, что Microsoft выходит из смартфонного бизнеса? Вовсе нет

    10:2928

    Для нового планшета Galaxy Tab E компания Samsung выбрала однокристальную систему Qualcomm: Следующий планшет Samsung Galaxy Tab E получит Snapdragon 625

    10:007

    Разработчик спецификаций DVD обвинил Apple в нарушении шести патентов: Истец рассчитывает на компенсацию ущерба, нанесенного нарушением

    09:5713

    Продано 100 млн смартфонов Huawei Honor, включая 1,5 млн Huawei Honor 8: Бренд Honor был представлен компанией Huawei около трех лет назад

    09:51

    Медиаплеер Dune HD Solo Lite получил SoC Sigma Designs SMP8758 с поддержкой меню дисков Blu-ray: Медиаплеер Dune HD Solo Lite поддерживает passthrough и автофреймрейт

    09:199

    Смартфон Samsung Galaxy A3 следующего поколения станет производительнее благодаря новой однокристальной системе: Смартфон Samsung Galaxy A3 2017 получит SoC Exynos 7870

    09:005

    28-ядерные процессоры Intel Xeon V5 поколения Skylake будут характеризоваться TDP 165 Вт: Стали известны параметры процессоров Intel Xeon V5 поколения Skylake

    08:0010

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