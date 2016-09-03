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    3 сентября 2016

    Мышка Cherry MC 3000 поддерживает смену разрешения сенсора: Манипулятор Cherry MC 3000 имеет эргономичную ассиметричную форму

    23:07

    Телевизор Philips 901F с панелью OLED 4К оснащен подсветкой Ambilight: Телевизор Philips 901F работает под управлением ОС Android

    15:1625

    LG построила на IFA 2016 15-метровый тоннель из 216 панелей OLED суммарным разрешением почти полмиллиарда пикселей: Тоннель OLED создает потрясающий эффект погружения

    14:4813

    По слухам, у смартфона Xiaomi Mi Note 2 на SoC Qualcomm Snapdragon 821 будет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти: В оснащение Xiaomi Mi Note 2 войдет дисплей типа AMOLED размером 5,5 дюйма и порт USB-C

    14:126

    Virtium добавляет в семейство встраиваемых SSD TuffDrive модели с интерфейсом USB 3.0 : Накопители в виде 10-контактных модулей eUSB предложены объемом от 2 до 256 ГБ

    13:462

    Устойчивый спрос привел к росту контрактных цен на модули памяти DRAM : Модули объемом 4 ГБ в августе 2016 года подорожали до $14 за штуку

    13:353

    Проект модульного смартфона Project Ara отменен после трех лет разработки: «Это был научный эксперимент, который завершился неудачей, после чего они двинулись дальше»

    13:2632

    Сотрудничество с Amazon позволило LG расширить возможности экосистемы умного дома, построенной с использованием интернета вещей: Кроме того, LG привезла на IFA 2016 холодильник с функцией Smart InstaView Door-in-Door

    13:131

    Смартфоны Samsung Galaxy Note7 не отзывают только в Китае. Объявлены подробности о программе обмена для американцев: Владельцам нового смартфона предлагают на выбор два варианта

    12:5525

    7 сентября Apple представит новые модели наушников Beats: Напомним, новые смартфоны iPhone 7 и 7 Plus лишены стандартного разъема 3,5 мм

    12:2621

    Начат прием предварительных заказов на водоблоки для 3D-карт EVGA GeForce GTX 1080 FTW: Модель EK-FC1080 GTX FTW построена по схеме с разделением потока охлаждающей жидкости

    12:25

    Harman и Baidu объединяются в разработке умных акустических систем с функцией распознавания речи: У партнеров уже есть опыт подобного сотрудничества

    12:012

    Защищенный смартфон Leagoo V1 изготовлен с использованием металла и натуральной кожи: В отличие от большинства других смартфонов китайских производителей, которые используют экокожу, при изготовлении Leagoo V1 применяется натуральная кожа

    11:563

    Водоблок EK-FC1080 GTX JetStream совместим с 17 моделями 3D-карт Palit и Gainward: EK-FC1080 GTX JetStream относится к водоблокам с полным покрытием

    11:45

    Wacom Bamboo Slate и Bamboo Folio позволяют использовать бумажные блокноты для ввода данных в цифровом представлении: В Bamboo Folio и Bamboo Slate используется технология перьевого ввода Wacom EMR

    11:321

    Новая линия перьев Wacom включает модели Bamboo Omni, Bamboo Solo и Bamboo Duo: Представлены перья Wacom Bamboo Omni, Bamboo Solo и Bamboo Duo

    11:05

    Logitech G403 Prodigy Gaming Mouse – игровая мышь на базе датчика PixArt PMW3366: Logitech G403 Prodigy Gaming Mouse представлена в двух версиях: проводной и беспроводной

    09:592

    Умные часы Samsung станут совместимы со смартфонами Apple: В настоящее время ПО находится в стадии бета-тестирования

    09:4114

    DJI Osmo Mobile позволяет стабилизировать смартфон по трем осям на время съемки : Стабилизатор DJI Osmo Mobile стоит около $300

    09:303

    Montblanc выпускает цифровой блокнот и ручку: Ручка Montblanc StarWalker работает без подзарядки до восьми часов

    09:103

    Samsung начала продавать в США восстановленные смартфоны: Samsung начала продажу восстановленных смартфонов прошлых поколений

    09:0024

    В Instagram отныне можно увеличивать фотографии: Instagram добавила функцию зумирования

    08:303

    Функция Search In Apps для ОС Android позволит производить поиск того или иного слова сразу во множестве приложений: Google научит смартфоны искать необходимое во множестве приложений

    08:004

    Российский радиотелескоп РАТАН-600 принял сигнал, возможно, имеющий внеземное происхождение: Проект SETI зафиксировал странный сигнал, но он, скорее всего, имеет земное происхождение

    07:3011

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