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    16 сентября 2016

    Глава Samsung Electronics America принес извинения за взрывающиеся Samsung Galaxy Note7: Новые Samsung Galaxy Note7 для обмена появятся в магазинах США не позднее 21 сентября

    16:2190

    Камера Panasonic Lumix DMC-LX15 оснащена объективом с ЭФР 24-72 мм: Вероятнее всего, в Panasonic Lumix DMC-LX15 установлен дюймовый датчик изображения

    15:2411

    В базе данных Zauba замечен смартфон Samsung Galaxy A3 (2017) : Всего из Южной Кореи в Дели было ввезено три аппарата

    15:1110

    Обновлены ноутбуки Dell Inspiron 15 5000 и 17 5000: Продажи Dell Inspiron 15 5000 и 17 5000 начнутся 4 октября по цене от $550

    14:5411

    ОС Android 7.0 сумели портировать на легендарный смартфон HTC HD2: HTC HD2 сумел запустить ОС Android 7.0

    14:4519

    Globalfoundries предлагает встраивать память eMRAM в 22-нанометровые микросхемы: Память eMRAM доступна на платформе 22FDX

    14:319

    Ветряная электростанция Amazon Wind Farm Texas мощностью 253 МВт будет запущена в следующем году: Amazon построит крупную ветряную ферму

    14:2226

    По слухам, смартфон Samsung Galaxy C9 анонсируют не позднее ноября: Модель Samsung Galaxy C5 была представлена в мае

    14:169

    Модуль InVisage Spark4K Micro-LiDAR (SML20) позволит автономным дронам лучше ориентироваться в полете: Модули SML20 уже доступны для заказа

    14:056

    Samsung Electronics продала все акции компании Sharp: Samsung избавилась от акций Sharp

    13:5229

    Сегмент мобильных игр VR компании Sony сейчас неинтересен : Sony пока ограничится только своей гарнитурой PSVR

    13:4211

    Toshiba TC7766WBG — первый в отрасли приемник для беспроводных зарядных устройств мощностью до 15 Вт, получивший сертификат Qi v1.2 : Наряду с моделью TC7766WBG-M000 мощностью 15 Вт производитель предлагает модель TC7766WBG-M010 мощностью 5 Вт

    13:00

    Программа DARPA Aerial Dragnet направлена на создание сети беспилотников, следящих за воздушным пространством городов: Существующие системы малоэффективны для отслеживания дронов в городских условиях

    12:409

    Камера Panasonic DMC-FZ2000 будет оснащена объективом с 20-кратным зумом: Анонс камеры Panasonic DMC-FZ2000 ожидается в ближайшее время

    11:519

    Начались продажи 3D-принтера XYZprinting da Vinci Mini стоимостью $290: В da Vinci Mini используется технология послойного наплавления

    11:143

    iPhone 7 Plus оказался популярнее iPhone 7 — впервые с момента появления в линейке iPhone модели Plus: 55,9% покупателей iPhone 7 и iPhone 7 Plus за последние два года купили не менее одного смартфона Apple

    10:3357

    Появились изображения и предварительные спецификации камеры Panasonic DMC-G80: О цене камеры Panasonic DMC-G80 пока данных нет

    10:307

    Apple Japan оштрафовали на $118 млн за занижение прибыли: Представители Токийской налоговой службой и Apple пока не делали официальных заявлений

    10:1719

    Игровой ПК 8Pack Rocket, заключённый в оригинальный корпус, оценивается в £4700 и при этом имеет лишь одну видеокарту: Игровой ПК 8Pack Rocket радует внешним видом, но не параметрами

    10:001

    Платье Oscillation напечатано на 3D-принтере: Платье Oscillation показали на неделе моды в Нью-Йорке компании Stratasys и threeASFOUR

    09:5822

    MacBook Pro также может лишиться разъема 3,5 мм: Стоит добавить, что дизайн MacBook Pro, который выйдет в этом году, давно утвержден

    09:4244

    Объектив Zeiss Loxia 2.4/85 с креплением Sony E фокусируется вручную: В основе Zeiss Loxia 2.4/85 лежит современная интерпретация классической оптической схемы Sonnar

    09:381

    Первая фотография смартфона Xiaomi Mi 5s демонстрирует новую кнопку Home: Xiaomi Mi 5s не лишился кнопки Home, однако она изменила форму и, судя по всему, стала сенсорной

    09:324

    В массивах Violin Memory 7650 и 7450 используются только флэш-накопители: К областям применения FSP 7650 отнесены критически важные приложения баз данных

    09:22

    Компания Amperex Technology Limited временно станет основным поставщиком аккумуляторов для смартфонов Samsung Galaxy Note7: Аккумуляторы для Note7 будет поставлять ATL

    09:008

    Телевизоры Samsung SUHD Quantum Dot TV получили пожизненную гарантию на случай «выгорания» экрана: Длительная демонстрация неподвижного изображения может привести к необратимыми повреждения дисплея

    08:5222

    Xiaomi намекает на выход 15-долларового внешнего аккумулятора с портом USB-C: Новый внешний аккумулятор Xiaomi получит порт USB-C

    08:301

    В США отзовут миллион смартфонов Samsung Galaxy Note7, зафиксировано 92 случая перегрева : В 26 из них люди получили ожоги, в 55 — пострадала частная собственность

    08:2522

    Компактные игровые ПК Gigabyte Brix Gaming UHD оказались производительнее, чем нам изначально обещали, но на играх это скажется мало: Мини-ПК Gigabyte Brix Gaming UHD характеризуются объёмом 2,6 л

    08:007

    Все смартфоны iPhone 7 Plus, а также iPhone 7 в цвете Jet Black распроданы перед сегодняшним стартом (Обновлено): Покупателям в магазинах предложат ограниченное количество iPhone 7 в цветах Silver, Gold, Rose Gold и Mate Black

    07:5254

    Spotify сообщила о 40 млн платных подписчиков: Spotify запустили более 10 лет назад

    07:302

    Kangaroo Notebook — модульный ноутбук, позволяющий заменить «начинку» за несколько секунд: Модульный ноутбук Kangaroo Notebook поставляется сразу с двумя модулями-ПК

    07:303

    Беспроводные наушники LG Force защищены от пота и оцениваются в $100: Беспроводные наушники LG Force имеют автономность на уровне шести часов

    07:153

    Apple нанимает бывшего исполнительного директора телевизионного провайдера Time Warner Cable: Apple продолжает создавать собственный видеосервис

    07:008

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