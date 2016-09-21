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    21 сентября 2016

    Поисковая система сервиса Google Drive стала намного умнее: Сервис Google Drive теперь поддерживает Natural Language Processing

    22:031

    Panasonic готовит к выпуску беззеркальную камеру Lumix DMC-GH5, способную записывать видео 4K с кадровой частотой 60 к/с: Официальная премьера фотоаппарата состоится в начале 2017 года

    21:1512

    Высота процессорного охладителя Scythe Byakko равна 130 мм: Стоит Byakko 20,50 евро

    21:0710

    Parade Technologies PS8460 и PS8468 устраняют джиттер в сигналах DisplayPort 1.4: Микросхема PS8460 упакована в корпус QFN размерами 6,5 x 4,5 мм

    20:521

    APU AMD A12-9800 разогнали до 4,8 ГГц, используя штатный охладитель AMD Wraith: Конфигурация AMD A12-9800 включает четырехъядерный CPU

    20:1827

    Светодиодные лампы Philips SceneSwitch имеют три режима работы и стоят по 9 долларов: Светодиодные лампы Philips SceneSwitc работают в трёх режимах световой температуры

    20:1714

    В ноутбуках HP ProBook 430, 440, 450 и 470 G4 используются процессоры Intel Kaby Lake, а в HP ProBook 455 — APU AMD: Ноутбуки могут оснащаться сенсорными экранами разрешением Full HD

    20:152

    Миниатюрная времяпролетная камера SoftKinetic DepthSense 541 предназначена для мобильных платформ: Сейчас доступны ознакомительные образцы DS541

    20:062

    LuDela выпускает первую в мире умную свечу: Для управления умной свечой LuDela понадобится смартфон или планшет

    19:2114

    Опубликованы характеристики и изображения планшетного компьютера Lenovo IdeaPad Miix 710: Lenovo IdeaPad Miix 710 будет оснащаться процессорами Intel Core m3-7Y30, Core i5-7Y54 и Core i7-7Y75

    19:153

    Представлены твердотельные накопители Samsung 960 Pro и 960 Evo: Продажи 960 PRO и 960 EVO начнутся в октябре

    16:4163

    Компания Fujifilm анонсировала выпуск камеры моментальной печати instax Square: Размеры снимков instax Square будут равны 62 x 62 мм

    15:505

    Концептуальная модульная камера Hasselblad V1D 4116 Concept имеет соотношение сторон кадра 1:1: Корпус камеры Hasselblad V1D 4116 Concept изготовлен фрезерованием из алюминиевого бруска

    15:229

    Серию экшн-камер Nikon пополнили модели KeyMission 170 и KeyMission 80: Продажи всех трех моделей серии KeyMission должны начаться в октябре

    14:521

    Смартфон HTC Bolt подозрительно похож на модель HTC 10: Смартфон HTC Bolt может стать обновлённым флагманом компании

    13:514

    Карточки памяти Lexar High-Endurance microSD рассчитаны на использование в системах видеонаблюдения: Карточки памяти Lexar High-Endurance microSD поддерживают интерфейс UHS-I

    13:40

    По итогам расследования в Индонезии Google грозит штраф на сумму 418 млн долларов лишь за один год недоплаты налогов: Google, возможно, придётся заплатить Индонезии более миллиарда долларов штрафа

    13:358

    Мессенджер Google Allo стал доступен для загрузки : Мессенджер Google Allo уже вышел на рынок

    13:1634

    В датчике изображения OmniVision OV2775 для автомобильной электроники используется технология OmniBSI-2 Deep Well: Датчик изображения OV2775 поддерживает разрешение Full HD

    13:134

    Представлен LeEco Le Pro 3 — первый китайский смартфон с SoC Snapdragon 821, цена которого стартует с отметки $270: В базовой версии с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти LeEco Le Pro 3 предлагается всего за 270 долларов

    12:465

    Смартфон Samsung Galaxy C9, наравне с моделью Galaxy A9, станет самым крупным в модельном ряду компании: Смартфон Samsung Galaxy C9 оснастят шестидюймовым дисплеем

    12:323

    Специалисты IHS Markit подсчитали стоимость компонентов iPhone 7: В целом затраты Apple близки к затратам Samsung на выпуск одного экземпляра флагманского смартфона

    12:2056

    Планшет Micromax Canvas Tab P681 порадует ценой, но не параметрами и версией ОС: Micromax представила бюджетный планшет Canvas Tab P681

    12:184

    Кроссовки с функцией автоматической шнуровки Nike HyperAdapt 1.0 выйдут 28 ноября: В ближайшее время будут опубликованы подробности о предварительных заказах и цене кроссовок

    11:4512

    Датчик изображения OmniVision OV7261 с глобальным затвором поможет наблюдать за водителем: Одной из особенностей OV7261 является высокая чувствительность в ближней инфракрасной области

    11:431

    Американцам уже доступны новые Samsung Galaxy Note7 с безопасными аккумуляторами: Уже сегодня желающие могут приобрести новые Samsung Galaxy Note7 с проверенными аккумуляторами, которые предлагают два из четырех крупнейших операторов мобильной связи США — Sprint и Verizon

    11:2726

    Дизайнер показала концепт смартфона HTC Ocean, который лишен физических кнопок: Данная функциональность получила название Sense Touch

    11:176

    Источники сообщают о четырехдюймовом смартфоне Xiaomi Mi5s: О том, какие из слухов являются правдивыми, мы узнаем менее чем через неделю

    10:5812

    Российские разработчики представили Replika — сервис для создания цифровой копии человека: «Наша цель — создать полноценный искусственный интеллект, который не только будет общаться и помогать решать задачи, но еще и станет цифровым отражением человека»

    10:0235

    Набор для сборки мини-ПК Shuttle XPC nano NC02U предложен в четырех разновидностях: На передней панели Shuttle XPC nano NC02U есть разъемы USB-A и USB-C

    10:004

    Приложение Google Trips поможет спланировать путешествие: Вы можете планировать различные поездки, выбирать места, которые планируете посетить, и сохранять маршрут в памяти устройства

    09:46

    Флэш-накопители Lexar C20c и C20m имеют непривычный форм-фактор: Флэш-накопители Lexar C20c и C20m относятся к категории «3-в-1»

    09:262

    Анонс складного дрона DJI Mavic перенесли на 27 сентября. Опубликованы новые фотографии: Нам впервые показывают пульт управления необычной формы

    09:223

    Смартфон Oppo R9s задерживается до октября: Источники сообщают о новой технологии стабилизации изображения, которой оснастят основную камеру

    09:17

    Компактная камера Polaroid Snap Touch, способная мгновенно напечатать снимок, оценивается в 180 долларов: Камера Polaroid Snap Touch ранее называлась Snap+

    09:101

    Mionix Naos QG — игровая мышь стоимостью 130 евро, оснащённая датчиками ЧСС и КГР: Игровая мышь Mionix Naos QG нацелена на профессионалов

    08:305

    Microsoft работает над совершенно новым кроссплатформенным клиентом Skype: В скором времени выйдет полностью новое ПО Skype

    08:1030

    Инвесторы уже вложили более 1 млрд долларов в проект электромобиля LeEco: LeEco собирает на свой первый электромобиль огромные суммы

    07:456

    Первым твердотельным накопителем формата M.2 с 64-слойной памятью VNAND станет Samsung 960 Pro объёмом 2 ТБ: SSD Samsung 960 Pro получит новую память

    07:206

    Камера наблюдения Canary Flex способна проработать от аккумулятора до трёх месяцев: Камера наблюдения Canary Flex может быть использована на улице

    07:001

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