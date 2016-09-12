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    12 сентября 2016

    Dell Technologies сократит 2000-3000 сотрудников до конца года: Dell Technologies уволит несколько тысяч человек

    19:289

    HTC и MSI покажут на TGS 2016 комплект из ранцевого ПК и гарнитуры виртуальной реальности: Партнеры намерены пустить комплекты в продажу на японском и тайваньском рынках

    16:1314

    Начались продажи 27-дюймового монитора ViewSonic XG2703-GS, поддерживающего Nvidia G-Sync и кадровую частоту 165 Гц: Разрешение монитора ViewSonic XG2703-GS — WQHD (2560 x 1440 пикселей)

    16:0110

    Видео дня: смартфон HTC Sailfish: По предварительным данным, HTC Sailfish получил пятидюймовый экран Full HD

    15:4017

    Семейство полнокадровых объективов Samyang Premium MF открыли модели 85mm F1.2 и 14mm F2.4: В продаже обе новинки должны появиться до конца года

    15:2911

    Toshiba упрощает разработку SoC: Решение под названием Easy Prototyping облегчает переход от прототипа FPGA к реализации

    14:573

    Специалисты MIT работают над камерой, которая позволит узнать содержимое книги, не открывая ее: Правда на данной стадии, камера может просканировать стопку бумаг, состоящую всего из девяти листов

    14:2718

    Colorful в этом году может войти в тройку крупнейших производителей 3D-карт: В прошлом году Colorful отгрузила почти 4 млн 3D-карт

    14:136

    Флагманский набор системной логики для процессоров AMD Zen будет называться X370. Процессоры поступят в продажу в феврале: Для процессоров в исполнении AM4 создано три набора логики

    14:0611

    Рекламное изображение смартфона Huawei Mate 9 подтверждает наличие SoC Kirin 960 и сдвоенной камеры разрешением 20 Мп: Информации о дате выхода устройства пока нет

    14:0512

    HP за 1,05 млрд долларов покупает подразделение Samsung, выпускающее принтеры: Примерно год назад HP отделилась от HPE

    13:5163

    Lenovo перенесла старт продаж смартфона Phab 2 Pro с технологиями Project Tango: Смартфон Lenovo Phab 2 Pro появится в продаже позже намеченного срока

    13:40

    Одна из версий смартфона Xiaomi Mi 5s получит SoC Snapdragon 821, 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти: Анонс Xiaomi Mi 5s ожидается этой осенью

    13:313

    На Samsung подали в суд за возгорание смартфона Galaxy S7 edge: Пострадавший получил ожоги третьей степени

    13:3126

    Выделяя больше средств на OLED, Samsung рискует потерять крупного заказчика полупроводниковых изделий: Не исключено, что Qualcomm вернется к TSMC уже на этапе технологических норм 10 нм

    12:5910

    Ford займётся транспортными проблемами крупных городов: Ford сообщает о поглощении Chariot и сотрудничестве с Motivate

    12:115

    Американские компании закупили, но не используют ПО на 28 млрд долларов: Компании не используют 38% приобретаемого программного обеспечения

    12:0624

    За проблемы со смартфоном Galaxy Note7 компания Samsung уже заплатила 14,3 млрд долларов рыночной капитализации: Акции Samsung упали на 6,3%

    11:5216

    Человекоподобного робота Atlas учат держать равновесие на одной ноге: Разработчики из IHMC Robotics считают, что это умение пригодится роботу

    11:2111

    Бюджетный смартфон Huawei Honor 6X будет наделён двойной основной камерой: Смартфон Huawei Honor 6X получит SoC Snapdragon 625

    10:436

    Мышь SteelSeries Rival 500 с 15 кнопками адресована поклонникам игр MMO/MOBA: В манипуляторе используется датчик Pixart 3360 разрешением 16000 CPI

    10:434

    Смартфон LeEco Le Pro 3 с SoC Snapdragon 821 должен быть представлен 21 сентября. Сегодня компания приходит в Россию: Ранее смартфон установил рекорд в тесте AnTuTu, набрав более 163 тыс. баллов

    10:289

    Тим Кук поделился первыми официальными фотографиями, которые были сделаны на камеру смартфона iPhone 7 Plus: Оценить качество работы сдвоенной камеры вы можете сами, еще больше снимков представлено в источнике

    10:1058

    Электромобили Tesla получат обновленную версию автопилота: По словам Маска, новый автопилот не допустил бы гибели водителя в майском ДТП

    10:0026

    Опубликованы новые изображения и характеристики смартфона Xiaomi Mi Note 2 : Цельнометаллический корпус устройства с обеих сторон покрыт защитным стеклом

    09:462

    Анонс моноблочного ПК Microsoft Surface ожидается в октябре: По данным источника, линейка моноблоков Microsoft Surface проходит под кодовым названием Cardinal

    09:268

    Гарнитура для смартфона Viewi при цене $26 позволит выявить глаукому на ранней стадии: Вам нужно вставить смартфон в гарнитуру, предварительно установив на него соответствующее мобильное приложение

    09:183

    Индустриальный ПК iBase ASB200-909 с ЦП Intel Core i7-5650U довольствуется пассивным охлаждением: Система iBase ASB200-909 может найти применение в автомобиле

    09:091

    General Motors отзывает 4,3 млн машин из-за проблем с подушками и ремнями безопасности: Данная проблема уже послужила причиной одной человеческой смерти и нескольких травм

    09:073

    Аналитик считает, что iPhone 8 не получит сдвоенную камеру: Сдвоенная камера позволяет сильнее дифференцировать смартфоны, кроме того, разница между модулями достигает $30-40

    08:5814

    Контроллеры Oculus Touch поступят в продажу в ноябре по цене 200 евро: Контроллеры Oculus Touch окажутся недешёвыми

    07:352

    Zotac представила пару видеокарт GeForce GTX 1070 Mini, но они крупнее, чем можно подумать: Zotac показала две новые 3D-карты Nvidia

    07:151

    Google Maps научился сравнивать стоимость проезда на такси Uber, Lyft и Gett: Google Maps подскажет, какой сервис такси дешевле

    07:005

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