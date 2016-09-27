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    27 сентября 2016

    Звуковой кодек Cirrus Logic CS47L90 предназначен для мобильных устройств : Звуковой кодек Cirrus Logic CS47L90 имеет низкое энергопотребление

    22:341

    Принята спецификация IEEE 802.3bz — стандартизованы скорости Ethernet 2,5 Гбит/с и 5 Гбит/с: Спецификация IEEE 802.3bz дополняет стандарт Ethernet

    20:469

    Разрешение датчика игровой мыши Razer DeathAdder Elite — 16 000 точек на дюйм: Мышь Razer DeathAdder Elite стоит $70

    20:337

    Глава BlackBerry считает, что компания прошла две трети пути к намеченной цели: Компания BlackBerry, вытесненная с рынка смартфонов, сосредоточилась на ПО

    20:157

    Представлена спецификация USB Audio Device Class 3.0, позволяющая отказаться от разъема TRS диаметром 3,5 мм: USB-IF предлагает сделать порт USB-C основным для всех устройств, работающих с цифровым звуком

    20:0145

    Смартфон BlackBerry DTEK60 прошел сертификацию FCC и Wi-Fi Alliance: О дате анонса и цене BlackBerry DTEK60 пока данных нет

    19:46

    Твердотельные накопители Toshiba OCZ TL100 с интерфейсом SATA ориентированы на пользователей, желающих модернизировать свои ПК: Серия OCZ TL100 включает модели объемом 120 и 240 ГБ

    19:375

    Mozilla полностью прекратила какую-либо работу в направлении разработки или развития Firefox OS: Firefox OS окончательно похоронили

    19:3414

    Пять моделей смартфонов Moto получат Android 7.0 до конца года: Смартфоны Moto Z, Moto Z Force, Moto Z Play, Moto G4 и Moto G4 Plus получат Android Nougat в течение следующих трёх месяцев

    19:046

    Google хочет обеспечить доступом в Сеть вокзалы по всему миру в рамках проекта Google Station: Проект Google Station выйдет за пределы Индии

    18:584

    Смартфон Elephone C1 оценивается в $120 и предлагает типичные для этой стоимости характеристики: Смартфон Elephone C1 получил SoC MediaTek MT6737

    18:382

    Электромобили стали причиной нехватки в индустрии литиевых аккумуляторов: Производители литиевых аккумуляторов хотят поднять цены из-за повышенного спроса

    18:0127

    Windows 10 перешагнула отметку в 400 млн устройств по всему миру: Windows 10 подбирается к рубежу в полмиллиарда устройств

    17:4523

    Запуск платёжного сервиса LG Pay отложен до следующего года: LG Pay появится на рынке когда-то в следующем году

    17:282

    Социальную сеть Twitter может купить Disney: The Walt Disney Company заинтересована в покупке Twitter

    17:172

    Apple настолько понравился смартфон YotaPhone 2, что она заказала у E Ink Holdings пробную партию электрофоретических дисплеев: Apple может использовать экраны E Ink в своих будущих смартфонах

    16:0033

    Logitech SmartDock — недешёвая док-станция для работы с сервисом Skype for Business, которая требует наличия планшета Surface Pro 4: Док-станция Logitech SmartDock оценивается в $600

    15:0810

    В новых смартфонах Elephone будет использоваться SoC MediaTek Helio P20: MediaTek Helio P20 стала первой SoC, которая поддерживает оперативную память LPDDR4X

    15:07

    Смартфон Samsung Galaxy On8 оснастили 3 ГБ ОЗУ, дисплеем Super AMOLED и оценили в $240: Смартфон Samsung Galaxy On8 получил SoC Exynos 7580

    14:2014

    Lenovo продолжает сокращать сотрудников Motorola Mobility, из 1200 работников продолжат работать только 500: А в общем нынешний раунд сокращений затронет примерно 1000 человек

    13:308

    Смартфон Samsung Galaxy C9 получил 6-дюймовый дисплей: Среди модулей беспроводной связи Samsung Galaxy C9 присутствует NFC

    12:456

    Представлены смартфоны Xiaomi Mi 5S и Xiaomi Mi 5S Plus. Сдвоенную камеру получила только старшая модель: Xiaomi Mi 5S будет доступен в версиях с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти по цене $300, а также 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти за $345

    12:1535

    Платформа Here Open Location Platform объединит автомобили разных марок и предоставит им единые данные о дороге: Платформа Here Open Location Platform станет доступна в начале 2017 года

    12:097

    Очень тонкий ноутбук Google Pixel 3 с процессором Intel и ОС Andromeda выйдет в третьем квартале следующего года: Google выпустит ультрабук с новой ОС

    11:3712

    Samsung лицензировала супергидрофобное покрытие стекол для своей техники: Кроме того, новое покрытие позволяет снизить световые блики, помогает стеклу оставаться чистым от пыли, грязи и отпечатков пальцев

    11:219

    Xiaomi представила 65-дюймовый телевизор Mi TV 3S 65 стоимостью $750: Конечно же, телевизор является умным

    10:5322

    Комплект микросхем Renesas RAA457100 и RAA458100 предназначен для беспроводной зарядки небольших электронных устройств : Микросхемы Renesas RAA457100 и RAA458100 характеризуются высокой степенью интеграции

    10:39

    Apple принадлежит треть рынка умных часов США и Европы: С начала мая по конец июля 2016 года 47% продаж в категории носимой электроники в США обеспечили умные часы

    10:3324

    Инсайдер опубликовал новые изображения смартфонов Xiaomi Mi 5S и Mi 5S Plus перед сегодняшним анонсом: Какие из слухов были правдивыми, мы узнаем совсем скоро

    10:133

    Технология AMOLED обойдет технологию а-Si в небольших дисплеях уже в этом году: Жидкокристаллические дисплеи а-Si небольшого размера постепенно останутся в прошлом

    10:064

    Чехол Oukitel K7000 Matrix можно использовать для зарядки других устройств: На корпусе чехла находится кнопка, при нажатии на которую начинается/прекращается зарядка Oukitel K7000 и других устройств

    10:011

    По оценке KGI, смартфон Apple iPhone 7 продается хуже, чем в свое время продавался iPhone 6s: Новшеств Apple iPhone 7 оказалось недостаточно

    09:5229

    Transcend обновила линейку продуктов с разъемом Lightning : Компания Transcend обновила линейку продуктов с разъемом Lightning, предназначенную для использования с мобильными устройствами Apple iPhone

    09:147

    Стилус следующего Samsung Galaxy Note может служить громкоговорителем: Если же стилус извлечен, то смартфон начинает транслировать звук через внутренний динамик

    09:0313

    Голландский производитель дорогих велосипедов VanMoof начал их доставку в коробках с изображением телевизора: В итоге процент повреждений велосипедов VanMoof при доставке снизился на 70-80%

    08:4929

    Google тестирует ОС Andromeda на планшете Nexus 9: Каким образом Andromeda будет совмещать Android и Chrome OS, остается загадкой

    08:3615

    Samsung открыла в Израиле инкубационный центр: В Тель-Авиве открылся центр развития Samsung Next

    07:155

    Xiaomi собрала около двух миллионов заявок на смартфон Mi 5S еще до его анонса: Xiaomi Mi 5S стал хитом еще до официальной премьеры

    07:006

    Мировые поставки мобильных телефонов достигли максимума и не будут значительно меняться до 2020 года: До 2020 года ежегодно будет продаваться около 2 млрд мобильных телефонов

    07:004

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