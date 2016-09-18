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    18 сентября 2016

    Фото дня: белый вариант камеры Olympus PEN E-PL8: Анонс камеры Olympus PEN E-PL8 ожидается на следующей неделе

    18:142

    В США на Samsung подали в суд за возгорание смартфона Galaxy Note7 в штанах пользователя: Истец рассчитывает на компенсацию ущерба

    17:2770

    Mellanox Technologies и Oclaro показали совместное использование приемопередатчиков, рассчитанных на разные длины волн: Результат сотрудничества представлен на мероприятии European Convention on Optical Communications (ECOC)

    17:00

    Новинки Pixelgen Design, сертифицированные THX, обеспечивают передачу видео 4K на расстояние до 30 м: Канадская компания Pixelgen Design на выставке CEDIA 2016 представила три изделия с сертификатами THX

    16:234

    Опубликованы фотографии смартфона-раскладушки Samsung SM-W2017: Samsung SM-W2017 получит дисплей Super AMOLED диагональю 4,2 дюйма, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти

    12:2625

    Опубликованы реальные фотографии смартфона LeEco Le Pro 3: Анонс устройства запланирован на 21 сентября

    11:505

    Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность смартфона Apple iPhone 7 Plus: К плюсам Apple iPhone 7 Plus отнесена сравнительно простая замена аккумулятора

    11:4835

    Продажи Samsung Galaxy Note7 возобновят 28 сентября: Сначала на территории Южной Кореи, а затем и в остальных странах мира

    11:4024

    В Windows Store появились десктопные приложения от сторонних разработчиков: Магазин приложений Windows Store был запущен более четырех лет назад

    11:307

    Компания Samsung Electronics продала все принадлежавшие ей акции Seagate и Rambus, и половину акций ASML: Ранее стало известно, что Samsung Electronics продала все акции Sharp

    10:3319

    Объектив Voigtlander Nokton 58mm f/1.4 SL II S оснащен креплением Nikon F: Цена Voigtlander Nokton 58mm f/1.4 SL II S в Японии примерно равна $630

    10:002

    Некоторые пользователи жалуются на свист смартфонов Apple iPhone 7 : Свист, сопровождающий работу некоторых экземпляров Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus, усиливается при большой нагрузке

    09:4562

    Tesla заверяла Mobileye, что не позволит водителям убирать руки с руля, но нарушила обещание: Реакция компании Tesla на заявления Mobileye пока неизвестна

    09:309

    На следующей неделе ожидается анонс объектива Sigma 500mm f/4 DG OS HSM: Анонс объектива Sigma 500mm f/4 DG OS HSM приурочен к выставке Photokina

    09:001

    Фото дня: процессор AMD Zen и разъем AM4: Разъем AM4 рассчитан на микросхемы в корпусе PGA 1331

    08:3038

    Появились сведения о цене камеры PEN E-PL8 и других новинок Olympus : Вспышка Olympus FL-900R будет стоить $580

    08:005

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