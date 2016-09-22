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    22 сентября 2016

    Один из топ-менеджеров Samsung пытался продать технологические секреты компании китайским конкурентам: Samsung чуть было не лишилась своих технологических секретов

    20:5753

    BlackBerry может заявить об уходе с рынка смартфонов уже в ближайшие дни: BlackBerry собирается уходить с рынка смартфонов

    20:3141

    Производством однокристальных систем MediaTek Helio X30 и Helio X35 займется TSMC: MediaTek также рассматривает возможность выпуска других SoC по нормам 10-нанометрового техпроцесса

    20:152

    Ноутбук Asus ROG Strix GL702VM получил 17-дюймовый дисплей, тонкий корпус, видеокарту GeForce GTX 1060 и поддержку G-Sync: Игровой ноутбук Asus ROG Strix GL702VM оценивается минимум в $1400

    19:4920

    Блоки питания In Win C-750W и C-900W оцениваются в 170 и 195 евро соответственно : Блоки питания In Win C-750W и C-900W почти не отличаются друг от друга

    19:222

    Представленный вчера смартфон LeEco Le Pro 3 уже разобрали: Оказалось, что разобрать LeEco Le Pro 3 довольно просто

    19:156

    Смартфон Blu Life One X2: металлический корпус, поддержка технологии Quick Charge 3.0, сканер отпечатков пальцев и стоимость $150: Смартфон Blu Life One X2 доступен в варианте с 4 ГБ ОЗУ

    18:50

    Смартфон LG V20 поступит в продажу 29 сентября. Поставок в Европу не планируется: LG не будет поставлять V20 в Европу

    18:175

    Не представленный официально смартфон Xiaomi Mi 5S установил рекорд в AnTuTu: Xiaomi Mi 5S заявил о себе еще до анонса

    18:157

    В Великобритании контроллеры Oculus Touch будут стоить значительно больше $200: Контроллеры Oculus Touch могут оказаться ещё дороже, чем ожидалось

    18:01

    Камера HumanEyes Technologies Vuze с круговым обзором предназначена для приложений виртуальной реальности: Цена Vuze примерно равна $800

    16:34

    Камера Panasonic Lumix DMC-G80, защищенная от пыли и влаги, стоит $900: Как и Panasonic Lumix DMC-G7, новая камера может снимать видео в разрешении 4К с кадровой частотой 30 к/с

    16:22

    Смартфон Moto M с 4 ГБ ОЗУ засветился на фото: Смартфон Moto M будет доступен в двух модификациях

    16:003

    Экшн-камера Rollei Actioncam 430, поддерживающая съемку видео 4K, комплектуется боксом для погружения на глубину до 40 м: Кадровая частота при разрешении 4K равна 30 к/с

    15:58

    В США доля умных часов по отношению к трекерам активности выросла, а в Европе снизилась: В Европе умные часы теряют популярность

    15:502

    Thermaltake представила водоблок Pacific V-GTX 10 Series для видеокарт Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 и GTX 1070: Thermaltake выпустила водоблок для видеокарт Asus

    14:47

    Fotopro FS-X1 — внешняя ксеноновая вспышка для смартфонов Apple iPhone: Без подзарядки аккумулятора вспышка Fotopro FS-X1 может сработать примерно 130 раз

    14:3412

    Компания Alstom представила поезд Coradia iLint, работающий на водородных топливных элементах: Alstorm выводит на рынок водородный поезд

    14:2518

    Rode VideoMic Me — направленный микрофон для любителей видеосъемки с помощью смартфона: Микрофон Rode VideoMic Me весит 34 г

    14:159

    Полнокадровый объектив Irix 11mm f/4 планируется выпускать в вариантах Blackstone и Firefly: Данных о цене Irix 11mm f/4 пока нет

    13:592

    Мобильный принтер HP Sprocket основан на технологии печати ZINK Zero: Принтер HP Sprocket, печатающий на бумаге ZINK, оценивается в 130 долларов

    13:551

    Специальная версия камеры моментальной печати Instax Mini 70 создана при участии дизайнера Майкла Корса: Камера будет продаваться в комплекте с картриджем

    13:441

    Опубликованы спецификации объектива Hasselblad XCD 30mm F/3,5: Линейку Hasselblad XCD пополнил третий объектив

    13:32

    Акустическая система Logitech Z337 Bold Sound подключается к источнику посредством Bluetooth: AC Logitech Z337 Bold Sound стоит $100

    12:353

    Hasselblad отмечает 75-летие выпуском памятного комплекта на основе камеры X1D: Помимо камеры в комплект входит кожаный кистевой ремешок для нее и объектив 45mm F3.5

    12:335

    В недавней покупке Facebook увидели желание создать модульный смартфон : Компания Facebook купила молодую компанию Nascent Objects

    12:206

    Денежные резервы Samsung Electronics бьют рекорды: Денежные резервы Samsung Electronics достигли почти 70 млрд долларов

    12:1556

    Одно из предприятий Foxconn Group построит в Китае фабрику по выпуску сенсорных экранов для панелей OLED: GIS инвестирует в производство 750 млн долларов

    12:05

    Смартфон iPhone 7 взломали через несколько дней после начала продаж: Взлом осуществил Лука Тодеско (Luca Todesco), известный в определенных кругах под ником qwertyoruiop

    11:3245

    На улицах Нью-Йорка появилась реклама смартфонов Google Pixel, которые должны иметь степень защиты IP53: Анонс Google Pixel ожидается 4 октября

    11:169

    Следующий полнокадровый объектив Tokina FiRIN с креплением Sony E будет автофокусным: Семейство FiRIN открыла модель Tokina FiRIN 20mm F2 FE MF

    10:44

    Цены на панели для бюджетных смартфонов выросли более чем на 50%: Столь резкие повышение цены объясняется тем, что производители бюджетных панелей сворачивают их производство или планируют прекратить его в обозримом будущем

    10:374

    Кроссовки Adidas Futurecraft M.F.G. изготавливают роботы с использованием технологии 3D-печати: Планируется выпуск 500 пар Adidas Futurecraft M.F.G.

    10:2511

    Стало известно, какие объективы Panasonic планирует выпустить в 2016 и 2017 году: Планы Panasonic довольно скромные

    09:55

    Смартфон Xiaomi Mi5 подешевел до $240 перед анонсом преемника: Xiaomi Mi5s с однокристальной системой Snapdragon 821 и улучшенной камерой должны анонсировать уже на следующей неделе

    09:298

    MobileMedia Ideas победила в патентном споре с Apple: Apple нарушила патент, первоначально принадлежавший Sony

    09:2319

    Некоторые владельцы iPhone 7 сообщают о некорректной работе проводной гарнитуры EarPods с разъемом Lightning: Проблема исчезает так же неожиданно, как и проявляется

    09:2180

    Tesla обновила ПО своих машин после того, как китайские специалисты продемонстрировали удаленный взлом Tesla Model S: Специалисты Keen Security Lab в описании ролика на своем канале настоятельно рекомендуют установить это обновление

    08:579

    Ученые утверждают, что фитнес-браслеты играют злую шутку с желающими похудеть: Никакой фитнес-трекер не сможет стать волшебной палочкой в достижении вашей цели

    08:4715

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 3 подешевел до $120: Старшая версия будет стоить $150

    08:3618

    Завершившийся квартал стал для Adobe рекордным: Adobe отчиталась за третий квартал 2016 года

    07:401

    Страницы, ускоренные Google AMP, теперь отмечены в поисковой выдаче соответствующей пиктограммой: В поисковой выдаче Google теперь отмечены ускоренные AMP сайты

    07:206

    В следующем году D-Wave Systems начнёт поставки 2000-кубитного квантового компьютера: У D-Wave Systems готов новый квантовый компьютер

    07:005

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