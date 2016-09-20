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    20 сентября 2016

    Обновлен защищенный планшет Handheld Algiz 10X: Производитель отмечает, что цена Handheld Algiz 10X не изменилась

    20:141

    Устройства для работы с карточками памяти Lexar C1 и M1 оснащены разъемами USB-C и micro-USB соответственно: Рекомендованная производителем розничная цена C1 равна $13, M1 — $10

    19:45

    Датчик изображения OmniVision OV10650 разрешением 1,7 Мп предназначен для систем помощи водителю: OmniVision OV10650 — первый датчик изображения разрешением 1,7 Мп с соотношением сторон кадра 2:1 и динамическим диапазоном 120 дБ

    19:205

    Объем карт памяти Lexar 633x microSDXC увеличен до 256 ГБ : В режиме чтения карта памяти Lexar 633x microSDXC объемом 256 ГБ развивает скорость до 95 МБ/с

    19:03

    Apple пытается запатентовать бумажный пакет: По мнению изобретателей, пакет можно использовать в розничной торговле

    18:4970

    Объектив компактной камеры Panasonic Lumix DMC-LX10 охватывает диапазон ЭФР 24-72 мм при максимальной диафрагме F/1,4-F/2,8: Продажи Panasonic Lumix DMC-LX10 должны начаться в ноябре по цене $700

    17:368

    Vivo скопировала подход Apple, выпустив смартфон X7 Obsidian Black Edition: Смартфон Vivo X7 Obsidian Black Edition похож на iPhone 7 в цвете Jet Black

    16:4712

    У Western Digital готов прототип первой в мире карты памяти SDXC объемом 1 ТБ: Прототип показан на выставке Photokina 2016

    16:4619

    Представлен мобильный телефон Nokia 216, способный продержаться в режиме ожидания 24 дня: Мобильный телефон Nokia 216 не поддерживает Wi-Fi

    16:1731

    Ведущее число вспышки Olympus FL-900R равно 58: Вспышка Olympus FL-900R стоит примерно $580

    15:593

    Экшн-камера Kodak PixPro 4KVR360 оснащена двумя датчиками изображения: Экшн-камера Kodak PixPro 4KVR360 появится в продаже в следующем году

    15:58

    Телеобъектив Sigma 500mm F4 DG OS HSM Sport представлен, но его массу производитель обещает назвать позже: Объектив Sigma 500mm F4 DG OS HSM Sport выпускается в вариантах для камер Canon, Nikon и Sigma

    15:215

    Смартфон BlackBerry DTEK60 будет являться переименованной версией нового флагмана Alcatel, оснащённого SoC Snapdragon 820: Смартфон BlackBerry DTEK60 будет новым флагманом компании

    14:252

    В оптическую схему объектива Sigma 12-24mm F4 DG HSM Art включен самый большой в отрасли литой асферический элемент из стекла: Объектив Sigma 12-24mm F4 DG HSM Art выпускается в вариантах для камер Canon, Nikon и Sigma

    14:121

    Портретный объектив Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art оценен в $1200: Объектив Sigma 85mm F1.4 DG HSM Art выпускается в вариантах для камер Canon, Nikon и Sigma

    13:554

    Представлены смартфоны HTC Desire 10 Pro и Desire 10 Lifestyle: Смартфон HTC Desire 10 Lifestyle получил SoC Snapdragon 400

    13:448

    GPU Vega 10 выйдет в первом квартале 2017 года и будет содержать 4096 потоковых процессоров: В первом полугодии следующего года на рынок выйдет видеокарта с двумя GPU Vega 10

    13:0524

    Cortex-R52 — первое процессорное ядро с архитектурой ARMv8-R, нацеленное на создание решений для автомобильного рынка: ARM представила ядро Cortex-R52

    12:444

    Смартфон Samsung Galaxy Note7 продавался на 25% лучше предшественника перед началом отзывной кампании: BayStreet Research добавляет, что американские продажи смартфонов Samsung в третьем квартале снизятся на 6%

    12:353

    Камера Panasonic Lumix DMC-FZ2500 с дюймовым датчиком изображения оснащена объективом с ЭФР 24-480 мм: Камера Panasonic Lumix DMC-FZ2500 поддерживает съемку видео 4K

    12:353

    Специалисты DisplayMate назвали экран смартфона Apple iPhone 7 лучшим среди жидкокристаллических дисплеев в данном сегменте: Apple iPhone 7 — носитель отличного дисплея

    11:5085

    Анонсирована среднеформатная беззеркальная фотосистема Fujifilm GFX: Новую фотосистему откроет камера Fujifilm GFX 50S

    11:3110

    iOS 10 установлена на 34% совместимых устройств: Прежде чем делать выводы, стоит дождаться официальных данных от Apple

    11:1317

    Игровая гарнитура Asus ROG Centurion содержит 10 излучателей и док-станцию с усилителем: Игровая гарнитура Asus ROG Centurion получила усилитель ESS 9601

    11:094

    Samsung Galaxy Note7: как отличить потенциально опасные смартфоны от устройств из новых партий: Возобновление продаж Samsung Galaxy Note7 запланировано на 28 сентября

    10:518

    Google подтвердила дату анонса смартфонов Pixel: Кроме того, на пресс-конференции могут состояться анонсы новых поколений плеера Chromecast и планшета Pixel

    10:356

    Представлена беззеркальная камера Yi M1, которая поступит в продажу 23 сентября по цене от $330: Yi M1 соответствует стандарту Micro Four Third (Микро 4/3), камера получила датчик изображения Sony IMX269 с разрешением 20,16 Мп

    09:5525

    Смартфон Meizu Pro 6 подешевел на $30 следом за Xiaomi Mi5: Что интересно, в российской и украинской рознице смартфоны часто можно найти по очень похожим ценам

    09:3411

    Специалисты Chipworks обнаружили в смартфоне Samsung Galaxy Note7 три камеры и аккумулятор вьетнамской сборки: Основой экземпляра, попавшего к препараторам, служила однокристальная система Exynos 8 Octa (Exynos 8890)

    09:2426

    Появились тесты APU AMD A12-9800. CPU не впечатляет, а вот энергоэффективность удивляет: В Сети появились тесты процессора Bristol Ridge

    09:2022

    Смартфон Xiaomi Mi Note 2 Pro может получить SoC Snapdragon 821, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти: Вряд ли Xiaomi Mi Note 2 будет представлен в этом месяце

    09:11

    Четыре версии смартфона Huawei Mate 9 со сканером радужной оболочки глаза могут представить 8 ноября: Цена Huawei Mate 9 будет стартовать с отметки $480

    08:571

    Google приобрела компанию Api.ai, специализирующуюся на технологиях распознавания речи и естественного языка: Стартап Api.ai стал частью Google

    08:452

    Новый внешний аккумулятор Xiaomi емкостью 10000 мА•ч поддерживает одновременную быструю зарядку двух устройств: Анонс ожидается завтра, 21 сентября

    08:424

    Опубликованы изображения и подробный перечень характеристик смартфона HTC Desire 10 Lifestyle: HTC Desire 10 Lifestyle оценен в 350 евро

    08:30

    Слухи утверждают, что младший из смартфонов Google Pixel будет стоить $650: Смартфоны Google Pixel не будут дешёвыми

    08:1014

    Компания MSI предложила еще четыре варианта видеокарты Radeon RX 480 в рамках серии Armor : Максимальная частота GPU видеокарт Radeon RX 480 Armor 8G OC и Radeon RX 480 4G OC составляет 1291 МГц

    07:453

    Intel и Samsung продолжают лидировать среди производителей полупроводниковой продукции: Intel занимает 14,7% рынка полупроводниковой продукции

    07:4015

    Уже в следующем году в каналах Амстердама появятся беспилотные плавучие транспортные средства: Нидерланды хотят запустить в каналы Амстердама флот беспилотных платформ

    07:153

    Процессор Intel Core i7-7700K оценен в 360 евро: В такую сумму CPU оценил эстонский онлайновый магазин

    07:104

    Сотрудник Intel рассказал, что компания продолжает работу в направлении создания мобильных SoC: Intel может вернуться на рынок однокристальных систем для смартфонов

    07:004

    В серию EVGA SuperNOVA G2L вошли блоки питания мощностью 750 и 850 Вт: Гарантийный срок эксплуатации EVGA SuperNOVA G2L — десять лет

    00:522

    Sony UBP-X1000ES — первый проигрыватель Sony с поддержкой Ultra HD Blu-ray : О цене Sony UBP-X1000ES пока данных нет

    00:4012

    Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f3.5 Macro предназначен для макросъемки: Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f3.5 Macro обеспечивает увеличение 1,25х

    00:211

    Объектив Olympus m.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS Pro охватывает диапазон ЭФР 24-200 мм: Объектив Olympus m.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS Pro не боится пыли, брызг и мороза

    00:016

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