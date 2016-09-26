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    26 сентября 2016

    Стала известна стоимость ТВ-приставки Google Chromecast Ultra и домашнего помощника Google Home: Стоимость Google Home составит $130

    23:15

    ECS mPad — Wintel-планшет с 12-дюймовым экраном: ECS mPad построен на SoC Intel Atom x5-Z8550

    22:151

    Названа дата анонса смартфона Huawei Honor 6X : Данных о цене Huawei Honor 6X пока нет

    21:176

    У Jawbone отмечены серьёзные финансовые проблемы, а на официальном сайте нельзя купить ни единого устройства : Jawbone распродала все запасы своих трекеров

    20:558

    Смартфон Alcatel Pixi 4 Plus получил аккумулятор емкостью 5000 мА∙ч: Смартфон Alcatel Pixi 4 Plus работает под управлением ОС Android 6.0

    20:414

    На Филиппинах зарегистрирован еще один случай возгорания смартфона Samsung Galaxy S7 edge: В какой-то момент смартфон нагрелся и стал дымиться

    20:2616

    Microchip называет DSC6000 самыми маленькими генераторами MEMS: Генераторы Microchip DSC6000 имеют минимальное энергопотребление

    20:218

    Начались мировые продажи трекеров активности Fitbit Charge 2: Помимо четырех цветовых вариантов стоимостью $150, предложено еще два стоимостью по $180

    19:515

    Монохромные МФУ Xerox WorkCentre 3335/3345 и принтер Xerox Phaser 3330 предназначены для малых и средних офисов: МФУ Xerox WorkCentre 3335 рассчитано на максимальную нагрузку 50 000 страниц в месяц

    18:54

    Многие сообщения о возгорании смартфонов Samsung Galaxy Note7 оказались обманом: В некоторых случаях «пострадавшие» уклонялись от контактов с производителем

    18:3846

    Стереоскопическая насадка Kúla Bebe предназначена для смартфонов: Уже начат прием предварительных заказов на Bebe по цене $79

    18:20

    Directa Plus Grafylon 3D — первый материал для 3D-печати, в состав которого входит графен : Бобина нити Grafylon 3D диаметром 1,75 мм массой 700 г стоит 39 евро

    18:055

    Выполнен тестовый запуск двигателя Raptor, с помощью которого SpaceX рассчитывает отправить людей на Марс: Двигатель Raptor в три раза мощнее двигателя ракеты Falcon 9

    17:4463

    HTC Ocean может оказаться не просто концептом смартфона, а целой линейкой устройств: Источник говорит о трех моделях Ocean под кодовыми обозначениями Master, Note и Smart

    16:552

    Линейка смартфонов Asus ZenFone 3 приросла моделями Monarch и Ultimate: Asus ZenFone 3 Monarch и Ultimate являются модификациями модели ZenFone 3 Deluxe

    15:153

    E Ink прекращает выпуск жидкокристаллических дисплеев: Предприятие будет полностью перепрофилировано на нужды НИОКР

    13:299

    Ноутбуки Eurocom Sky X7E2 и Sky X9E2 оснащаются процессорами Intel для настольных ПК и экранами с частотой обновления 120 Гц: Eurocom Sky X7E2 не купить дешевле $2000, а Sky X9E2 еще на треть дороже

    13:1510

    Кроме огромного объёма ОЗУ смартфон Samsung Galaxy C9 получит две 16-мегапиксельные камеры: Смартфон Samsung Galaxy C9 подойдёт фанатам сэлфи

    12:2918

    Смартфонов Gresso iPhone 7 Black Diamond стоимостью полмиллиона долларов каждый изготовлено всего три штуки: Компания Gresso объявила о выпуске своего варианта отделки смартфона iPhone 7

    12:2648

    Каталог Akasa пополнили СВО Venom A10 и Venom A20: СВО Akasa Venom A10 и Venom A20 совместимы с современными процессорами Intel и AMD для настольных систем

    12:13

    Смартфон Vivo Y55A с восьмиядерным процессором готовится к премьере: Vivo Y55A оснащен камерами разрешением 5 и 8 Мп

    11:402

    Искусственный интеллект помогает Google как можно дольше удерживать воздушные шары в заданной области: Экспериментальный шар продержался в районе перуанского побережья 98 дней

    11:3715

    SpaceX назвала предварительные причины недавнего взрыва ракеты Falcon 9: Криогенная установка стала причиной взрыва Falcon 9

    11:3535

    Смартфон iNew Pandora R9 ориентирован на любителей селфи: iNew Pandora R9 оснащен отдельной микросхемой NXP, отвечающей за качество звучания, модулями Wi-Fi, Bluetooth, GPS, сканером отпечатков пальцев

    11:10

    Смартфон Samsung Galaxy C9 получил SoC Snapdragon 652 и 6 ГБ ОЗУ: В продажу Samsung Galaxy C9 должен поступить в октябре-ноябре этого года

    10:4916

    Все модели автомобилей Smart с 2017 года будут доступны в версиях с электродвигателем: Электрическая версия Smart ForTwo поступит в продажу весной 2017, а кабриолет последует летом

    10:385

    Двум жителям Сингапура грозит до двух лет тюрьмы за творческий подход к приобретению iPhone 7 : Полиция Сингапура настоятельно рекомендует жителям и гостям города-государства не использовать свои посадочные талоны в качестве пропуска в магазины Duty Free

    10:1624

    Продажи смартфонов Xiaomi Mi 5s и Mi 5s Plus должны начаться 29 сентября и 7 октября соответственно: Анонс Xiaomi Mi 5s и Mi 5s Plus состоится уже завтра, 27 сентября

    09:474

    Владельцы Acer Chromebook R11 и Asus Chromebook Flip получили стабильную версию Chrome OS с Google Play Store: В данный момент Google не сообщает, какие хромбуки подключать к тестированию Google Play Store следующими

    09:362

    SoC Helio X30 будет опережать по производительности Helio X20 на 43%: Массовое производство однокристальной системы начнется в начале следующего года

    09:006

    4 октября Google сделает анонс, сравнимый с анонсом ОС Android: Android Police утверждает, что на мероприятии ожидается анонс, который затмит смартфоны Google Pixel

    08:4836

    Самоуправляемый автомобиль Google попал в самое серьезное ДТП за несколько лет тестирования: К счастью, обошлось без человеческих жертв

    08:3848

    Пользователи Android за несколько дней скачали мессенджер Google Allo более миллиона раз: Google Allo в данный момент является самым популярным бесплатным приложением в магазине Google Play Store

    08:288

    4 октября Google представит маршрутизаторы Google Wi-Fi, которые можно объединять в единую сеть: Роутер Google Wi-Fi будет стоить $130

    08:1013

    Смартфон Samsung Galaxy On8, в отличие от младших аппаратов, получит дисплей Super AMOLED: Смартфон Samsung Galaxy On8 наделят панелью Full HD

    07:402

    Компания Twitter может быть продана Google, Microsoft, Verizon или Salesforce: Twitter могут продать в ближайшее время

    07:158

    В течение октября Nvidia представит видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti: Ускорители GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti будут основаны на GPU GP107

    07:0011

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