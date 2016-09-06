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    6 сентября 2016

    Представлен объектив Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008TS): Объектив Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008TS) выпускается в вариантах с креплениями Canon EF и Nikon F

    22:439

    Появилось первое изображение объектива Sony 18-110mm f/4.0 G с креплением Sony E: Как утверждается, анонс этого объектива намечен на 9 сентября

    22:003

    Приложение Apple Music загружено пользователями Android более 10 млн раз: В июне сервису Apple Music исполнился год

    21:4116

    Sequans Monarch — первый в мире модуль LTE Cat M1/NB1: Аналитики ABI Research прогнозируют в период с 2016 по 2020 год отгрузку 1,1 млрд сотовых модулей M2M

    21:12

    Qualcomm и AT&T опробуют управление дронами по сети 4G LTE : Дроны, которые примут участие в тестах, построены на платформе Qualcomm Snapdragon Flight

    16:271

    Беспроводной модуль Unleashed предназначен для управления цифровой зеркальной камерой с помощью смартфона: Средства на выпуск Unleashed разработчики собирают на сайте Kickstarter

    15:419

    Autoliv и Volvo Cars создают СП, которое будет заниматься технологиями автономного вождения : В Volvo Cars уверены, что это позволит ускорить внедрение самоуправляемых автомобилей

    15:163

    GE хочет за 1,4 млрд долларов купить компании SLM и Arcam, продвигающие технологию 3D-печати металлами: Технология 3D-печати постепенно приходит на производство

    14:478

    В Индии начал работу второй завод по производству смартфонов Xiaomi: Руководство Xiaomi всегда заявляло, что покорение рынка Индии является важной составляющей успеха компании

    14:2741

    Bragi The Headphone — более доступная версия беспроводных умных наушников Bragi The Dash: Уже сейчас можно оформить предварительный заказ за 120 долларов

    13:344

    Появилась информация о новинках, которые Olympus представит на Photokina, включая изображения трех объективов: Ожидается анонс камер Olympus PEN E-PL8 и OM-D E-M1 Mark II, трех объективов и вспышки

    13:3410

    Системная плата MSI Z170A Gaming M6 получила два слота для установки SSD формата M.2: Системная плата MSI Z170A Gaming M6 выполнена в чёрном цвете

    13:2712

    Вскоре хромбуки обзаведутся сканерами отпечатков пальцев: Google добавит в Chrome OS поддержку дактилоскопов

    12:5211

    LG планирует в будущем году начать выпуск телевизоров с экранами на квантовых точках: Технология квантовых точек LG отличается от технологии, используемой Samsung

    12:5017

    Новый смартфон Rio стоимостью $130 представят 10 сентября: В тот же день стартует прием предварительных заказов по всему миру

    12:215

    Аналитики Kantar Worldpanel ComTech утверждают, что доля iOS на рынке смартфонов в США выросла по сравнению с прошлым годом: Помимо США, аналитики охватили пять крупнейших европейских рынков

    11:555

    Работа предприятия Sony, выпускающего датчики изображения, была временно остановлена из-за землетрясений: Другие предприятия Sony продолжали работать в штатном режиме

    11:43

    Intel покупает компанию Movidius, разрабатывающую процессоры для систем машинного зрения : Покупка поможет Intel в разработке перспективных направлений, включая дронов и роботов

    11:10

    Объединение команд Oxygen и Hydrogen позволит OnePlus чаще выпускать обновления прошивок: Первым совместным результатом работы двух команд стала прошивка OxygenOS 3.5.1 для OnePlus 3

    11:053

    Samsung пока не будет использовать аккумуляторы производства Samsung SDI в смартфонах Galaxy Note7: Samsung SDI обеспечивает 70% поставок аккумуляторов для Galaxy Note7

    10:5351

    По слухам, Huawei делает семидюймовый планшет Google Pixel с 4 ГБ ОЗУ: Пресс-конференция, посвященная анонсу новой линейки Google Pixel, запланирована на 4 октября

    10:432

    Карманный дрон Zerotech Dobby появится в продаже до конца сентября: Оснащение Zerotech Dobby включает камеру разрешением 13 Мп

    10:349

    Смартфоны Google Pixel и Pixel XL получат одинаковые датчики изображения: Анонс Google Pixel и Pixel XL ожидается 4 октября

    10:231

    Изображения смартфона LG V20 указывают на неожиданный способ замены аккумулятора: Для этого необходимо снять нижнюю часть, как у LG G5, а также разделить заднюю крышку на две половины

    09:5920

    Metz обещает скоро представить первую вспышку нового поколения: Новая вспышка Metz на треть меньше существующих

    09:3212

    Смартфону Huawei Mate 9 приписывают сдвоенную камеру Leica с системой оптической стабилизации изображения: Кроме того, ожидается, что Huawei Mate 9 получит однокристальную систему Kirin 960, поддержку технологии быстрой зарядки и графическую оболочку EMUI 5 на базе Android 7.0

    09:286

    Источники подтверждают, что Nintendo NX будет использовать картриджи: Переход от дисков к новому физическому носителю должен помочь более эффективно бороться с пиратством

    09:145

    Antec и Razer представили компактный игровой корпус Cube из стали и алюминия: Корпус Antec Cube поддерживает видеокарты дляной до 350 мм (с оговорками)

    09:094

    Медиаплеер Minix Neo U9-H получил SoC AMLogic S912-H с лицензиями Dolby и DTS: Медиаплеер Minix Neo U9-H будет официально представлен этой осенью

    09:068

    Сделка по приобретению компании ARM оператором Softbank закрыта: Softbank купила ARM за 31 млрд долларов

    08:304

    Гибридный процессор консоли PS4 Slim перевели на 16-нанометровый техпроцесс: APU для PS4 Slim производят по современному техпроцессу

    08:003

    Шлем виртуальной реальности Alcatel Vision основан на SoC Exynos 7420: Шлем Alcatel Vision построен на SoC Samsung

    07:303

    Умный ремень Welt проследит за вашей талией. Главное, не забывать его заряжать: Умный ремень Welt оценили в $70

    07:155

    Meizu представила рюкзак стоимостью $30: Meizu решила выпустить свой первый рюкзак

    07:009

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