  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 сентября 2016

    SK Hynix собирается освоить выпуск датчиков изображения на фабрике, работающей с 300-миллиметровыми пластинами: До настоящего времени SK Hynix выпускал на 300-миллиметровых фабриках только память DRAM и NAND

    22:383

    Владельцы смартфонов Samsung Galaxy Note7 могут проверить, опасен ли их экземпляр: Для этого понадобится код IMEI

    22:0528

    В корпусе экшн-камеры Nikon KeyMission 80 установлено две камеры: Камера Nikon KeyMission 80 оснащена сенсорным дисплеем размером 1,1 дюйма

    21:224

    Анонсирован полнокадровый объектив Tokina FiRIN 20mm F2 FE MF: В комплект объектива Tokina FiRIN 20mm F2 FE MF входит прямоугольная бленда

    21:005

    Samsung поможет TCL Group построить фабрику 11G, где будут выпускаться панели AMOLED: Строительство фабрики начнется до конца года

    20:4424

    Появились предварительные спецификации и новые изображения камеры Nikon KeyMission 170: Анонс камеры Nikon KeyMission 170 намечен на 19 сентября

    20:0410

    Линейка NZXT Aer RGB включает вентиляторы типоразмера 120 и 140 мм с полноцветной подсветкой: Продажи NZXT Aer RGB начнутся в октябре

    19:383

    Начались продажи Dart — «самого маленького в мире» адаптера питания для ноутбука: Мощность Dart равна 65 Вт

    19:1419

    OpenText покупает одно из подразделений Dell EMC за 1,62 млрд долларов: В OpenText рассчитывают завершить сделку с Dell EMC в течение трех-четырех месяцев

    18:512

    Производители микросхем направляют в Китай значительные инвестиции — 50 млрд долларов : Размещение производства микросхем в Китае удобно тем, что Китай является крупным потребителем этой продукции

    18:3510

    Однопроцессорный вариант автомобильного суперкомпьютера Nvidia Drive PX 2 ограничивается TDP 10 Вт: Nvidia представила автомобильный ПК Drive PX 2 с одной SoC Parker

    18:035

    Razer создаёт фонд zVentures для поиска молодых компаний в различных сегментах рынка: Фонд Razer zVentures получил 30 млн долларов

    17:46

    Твердотельные накопители OCZ VX500 основаны на 15-нанометровой памяти MLC NAND: SSD OCZ VX500 доступны в версиях объёмом до 1 ТБ

    17:362

    Renesas Electronics приобретает Intersil за 3,2 млрд долларов: Intersil переходит под крыло Renesas Electronics

    17:223

    Профессиональные ускорители Nvidia Tesla P4 и P40 основаны на GPU Pascal : Nvidia представила новые карты Tesla

    16:523

    Представлен планшет Samsung Galaxy Tab A (2016) with S Pen: Планшет Samsung Galaxy Tab A (2016) with S Pen оценивается в $435

    16:1216

    Подразделение Alphabet создало совместное предприятие с компанией Sanofi для решения проблемы диабета: Sanofi и Verily Life Sciences создают СП Onduo

    14:163

    ПО Nexus Launcher сменит имя на Pixel Launcher, что, вероятно, также указывает на закрытие программы Nexus: Лаунчер Pixel Launcher уже можно скачать в Сети

    13:287

    16-мегапиксельная фронтальная камера станет основным отличием смартфона Oppo A59s от модели A59: Смартфон Oppo A59s получит 4 ГБ ОЗУ

    13:15

    Sony снова лишила флагманские смартфоны для рынка США сканеров отпечатков пальцев: Смартфоны Sony Xperia XZ и Xperia X Compact в США будут поставляться с отключенными дактилоскопами

    13:0614

    Blue Origin готовит ракету-носитель New Glenn высотой почти 100 м: Ракета Blue Origin New Glenn будет запущена в течение четырёх лет

    12:5442

    Игра Pokemon Go появится и на умных часах с Android Wear: Pokemon Go станет доступна для часов с Android Wear

    12:254

    Смартфон iPhone 7 Plus получил датчики изображения формата 1/3 и 1/3,6 дюйма: Для новых смартфонов Apple использовала не самые крупные датчики изображения

    11:2488

    Беспроводные наушники Apple AirPods получили аксессуар, который связывает их между собой проводом: В продажу Spigen AirPods Strap поступит 17 октября

    11:1326

    Смартфон Highscreen Boost 3 SE получил аудиотракт с компонентами ESS и Analog Devices: Смартфон Highscreen Boost 3 SE основан на SoC MediaTek MT6753

    11:1137

    19 сентября Twitter перестанет считать видео, анимации и цитаты частью сообщений длиной в 140 знаков: Ограничение на 140 символов в одном сообщении действует в Twitter с самого момента основания сервиса в 2006 году

    10:224

    Смартфоны HTC Desire 10 Pro и Desire 10 Lifestyle представят 20 сентября: HTC Desire 10 Pro и Desire 10 Lifestyle будут оснащены дактилоскопическими датчиками

    10:07

    Возможности камеры iPhone 7 Plus продемонстрированы в условиях недостаточной освещенности: Именно это, в частности, и рекламирует Apple, описывая камеры новых смартфонов

    09:3161

    Системная плата Biostar Z170GTN получила улучшенный аудиотракт и модульную систему подсветки: Плата Biostar Z170GTN рассчитана на малые игровые ПК

    09:091

    Смартфон Samsung Galaxy Note7 загорелся в руках шестилетнего мальчика (Обновлено): Родители мальчика подтвердили, что они обсуждают произошедшее с представителями Samsung

    08:5145

    AnTuTu подтверждает использование SoC Snapdragon 821 в смартфоне Xiaomi Mi 5s: Даты выхода Xiaomi Mi 5s пока нет

    08:39

    Смартфон VKworld T1 Plus Kratos, который не боится грязи, оснащен продвинутым дактилоскопическим датчиком и гарнитурой VR: VKworld T1 Plus Kratos будет предлагаться за 150 долларов

    08:193

    По словам аналитика, смартфон Oppo Find 9 выпустят через три с лишним года после предшественника: Смартфон получит очень мощную аппаратную начинку

    08:071

    Смартфон Xiaomi Mi 4c загорелся в заднем кармане брюк владельца: Смартфон, который находился в заднем кармане брюк владельца, вдруг загорелся, что привело к ожогам третьей степени

    07:5910

    Смартфон Blu Vivo 5R наделили стеклом 2.5D и назвали это Curved Display: Смартфон Blu Vivo 5R стоит $200

    07:15

    IHS подтверждает лидерство Samsung на рынке SSD: Samsung главенствует на рынке твердотельных накопителей

    07:002

    Apple iPhone 7 устанавливает рекорды в ПО AnTuTu: Стала известна ёмкость аккумуляторов в iPhone 7 и 7 Plus

    06:4525

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018