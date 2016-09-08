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    8 сентября 2016

    Австралийские авиакомпании на всякий случай запретили пользоваться в полетах смартфонами Samsung Galaxy Note7 и заряжать их: Запрет введен компаниями Qantas, Jetstar и Virgin Australia по собственной инициативе

    20:5323

    Amazon представила Fire HD 8 — первый планшет с поддержкой голосового помощника Alexa: Планшет Amazon Fire HD 8 оценивается всего в 90 долларов

    20:487

    Sony представила несколько новых аксессуаров для своих игровых консолей: Sony анонсировала устройства DualShock 4, PS Camera и Platinum Wireless Headset

    20:263

    Смартфон LG G6 сохранит модульную конструкцию: LG не хочет отказываться от модульной конструкции

    17:048

    Новый планшет Google может получить SoC Snapdragon 820 и имя Nexus 7P: Huawei готовит для Google планшет с семидюймовым экраном

    16:4218

    3D-карта Inno3D GeForce GTX 1080 iChiLL Black оснащена гибридной СО Accelero: Inno3D значительно разогнала карту GeForce GTX 1080 iChiLL Black

    15:593

    В Дармштадте заработал завод Merck, выпускающий материалы для дисплеев OLED: Предприятие стоимостью 30 млн евро было построено за 14 месяцев

    15:5810

    Рынок носимой электроники вырос на 26,1%. Продажи Apple снизились более чем в два раза : Garmin догнала Apple на рынке носимой электроники

    15:2126

    Apple сворачивает продажи дорогих умных часов: Рынок люксовых часов не ждет новичков

    14:5765

    Sony представила игровые приставки PS4 Slim и PS4 Pro: Консоли PS4 Slim и PS4 Pro оцениваются в 300 и 400 долларов

    14:5618

    Samsung снижает цены на контрактное производство полупроводниковой продукции: В Samsung рассчитывают привлечь заказчиков

    14:2415

    Смартфон iPhone SE стал третьим по популярности в США за второй квартал. Основная масса покупателей — ценители компактных моделей: Тройка лидеров рынка смартфонов США представлена Apple iPhone 6s, Samsung Galaxy S7 и iPhone SE

    14:1717

    Продано 10 млн микрокомпьютеров Raspberry Pi: Рубеж отмечен выпуском набора на базе модели Raspberry Pi 3 Model B

    13:525

    Ирландский парламент согласен оспорить решение Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 млрд евро недоплаченных налогов: В ирландском правительстве не считают, что Apple были предоставлены налоговые привилегии

    13:2110

    Prodrone PD6B-AW-ARM — первый дрон с двумя «руками»: Дрон PD6B-AW-ARM рассчитан на 20 кг полезной нагрузки

    12:5514

    Корпус Antec GX1200 вместит любую современную видеокарту: Antec оценила корпус GX1200 в 85 евро

    12:555

    Intel отделит бывшую компанию McAfee и продаст TPG контрольный пакет ее акций: В Intel не смогли найти применение разработкам McAfee

    12:348

    Atlona Centum AT-CENT-301-CEA передает видео 4К HDR с кадровой частотой 60 к/с на расстояние до 100 м: Продажи AT-CENT-301-CEA должны начаться в марте 2017 года по цене $1500 за комплект

    11:34

    AMD анонсирует размещение новых ценных бумаг более чем на миллиард долларов: Средства пойдут на выплату ранее сделанных заимствований

    10:5111

    Apple признает, что корпус iPhone 7 в цвете Jet Black легко поддается царапинам: iPhone 7 поступит в продажу 16 сентября

    10:2354

    На фоне роста спроса MediaTek отчиталась о рекордном месяце: Это самый успешный месяц за всю 19-летнюю историю компании

    09:50

    Apple назвала причины, по которым она удалила разъем 3,5 мм из iPhone 7: «Он просто находился там, занимая ценное, очень ценное пространство внутри смартфона»

    09:24129

    Смартфон UMi Plus: алюминиевый корпус, экран Sharp и встроенный усилитель Awinic: Смартфон UMi Plus заимствует немало черт у UMi Super

    09:092

    Представлены новые ремешки Hermes для часов Apple Watch : Кроме того, уже выпускаемые ремешки Double Tour и Simple Tour будут выпускаться в новых цветах

    09:0316

    Смартфону LeEco Pro 3 приписывают корпус толщиной 7 мм и аккумулятор емкостью 5000 мА•ч : LeEco Pro 3 может стать первым смартфоном на рынке с таким аккумулятором и корпусом толщиной всего 7 мм

    08:516

    Снижены цены на смартфоны iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE : Стартовая цена прошлогодних флагманов, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, снижена до 549 и 649 долларов соответственно

    08:372

    Дрон Prodrone PD6-CI-L может вплотную прижиматься к вертикальным и горизонтальным поверхностям: Аппарат является развитием модели PD4-CI, выпущенной в апреле

    08:183

    Емкость АКБ смартфона Uhans H5000 закодирована в его названии: Смартфон Uhans H5000 должен работать неделю в обычном режиме, если верить производителю

    08:09

    Samsung запатентовала принцип параллельной работы ОС Android и Windows на одном мобильном устройстве: Вы в любой момент можете переключаться между двумя операционными системами, а также разделять экран на две части

    08:0017

    Foxconn может начать производство смартфонов iPhone в Индии через пару лет: Ожидается, что производство iPhine в Индии также позволит компании снизить цены на свои устройства в стране из-за отсутствия ввозных пошлин

    07:511

    Производитель подтвердил, что смартфон Meizu Pro 7 не выйдет в этом году: Высказываются предположения, что в этом году Meizu может выпустит смартфон Meizu Pro 6S

    07:30

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