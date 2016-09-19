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    19 сентября 2016

    Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 Pro оценен производителем в $1200: Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 Pro защищен от пыли и брызг

    23:4610

    До конца года должна выйти камера Olympus E-M1 Mark II, которая «превзойдет зеркальные камеры профессионального уровня»: О цене камеры Olympus E-M1 Mark II пока данных нет

    23:3012

    Представлены экшн-камеры GoPro Hero5 Black и Hero5 Session с поддержкой видео 4K и способностью понимать голосовые команды: Камеры GoPro Hero5 Black и Hero5 Session оцениваются в 400 и 300 долларов

    21:4916

    Представлена беззеркальная камера Olympus PEN E-PL8 : Продажи Olympus PEN E-PL8 в США начнутся в октябре

    21:243

    Представлен дрон GoPro Karma стоимостью $800. И это без камеры: Дрон GoPro Karma получил необычный пульт управления

    21:059

    Фото дня: кристалл SoC Apple A10: Специалисты Chipworks разобрали смартфон Apple iPhone 7

    20:4954

    Смартфон Samsung Galaxy J5 Prime отличается от Galaxy J5 не в лучшую сторону: Смартфон Samsung Galaxy J5 Prime получился весьма спорным

    20:363

    Представлена камера Sony a99 II: Новый флагман линейки полнокадровых камер Sony оценен в 3600 евро

    19:1430

    Объектив Voigtlander Heliar Vintage Line 50mm f/3.5 VM предназначен для камер Leica M: Цена Voigtlander Heliar Vintage Line 50mm f/3.5 VM в Японии примерно равна $630

    18:142

    iPhone 7 ожидаемо опередил Samsung Galaxy Note7 в тесте по цикличному запуску приложений: Напомним, данный тест сводится к запуску одного за другим 14 приложений

    15:10110

    К провалу Samsung Galaxy Note7 привели спешка, усталость сотрудников и желание Samsung обойти Apple: Некоторые сотрудники Samsung начали ночевать в офисе, чтобы не терять время на дорогу домой и обратно

    12:5177

    Смартфон Doogee F7 Pro с Helio X20 и 4 ГБ ОЗУ поступил в продажу по цене $250: Покупатели получают в подарок защитную пленку на экран и силиконовый бампер

    11:403

    Данные о смартфоне Samsung SM-G5510 указывают на то, что компания намерена чаще использовать металл для создания своих аппаратов: Смартфон Samsung SM-G5510 получит металлический корпус

    11:362

    Xiaomi прокомментировала обвинение в использовании шпионского ПО в своих устройствах: Если вы попробуете удалить AnalyticsCore.apk, то оно все равно вновь появится в списке приложений

    11:2625

    Мобильные процессоры AMD Zen появятся на рынке во втором полугодии следующего года: Мобильные процессоры AMD Zen не сильно задержаться в сравнении с настольными

    11:2213

    Домашняя камера наблюдения D-Link DCS-2530L выделяется 180-градусным углом зрения: Домашняя камера наблюдения D-Link DCS-2530L стоит 160 долларов

    11:114

    SoC Helio X35 будет являться разогнанной версией Helio X30: MediaTek идет по пути, проложенному Qualcomm, которая разогнала свою крайне популярную SoC Snapdragon 820, назвав ее Snapdragon 821

    11:015

    Анонс смартфонов Xiaomi Mi5s и Mi5s Plus ожидается 27 сентября: На утекшем в Сеть изображении мы видим, что основная камера имеет один модуль

    10:352

    Версия браузера Chrome 54 Beta получила возможность фонового проигрывания видео: Браузер Chrome для Android научится проигрывать видео в фоновом режиме

    10:355

    Длина видеокарты PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC достигает 300 мм: PNY представила видеокарту GeForce GTX 1080 XLR8 OC

    10:254

    Глава Lyft утверждает, что самоуправляемые автомобили будут осуществлять большинство перевозок уже к 2025 году: Долгое время автомобиль считался атрибутом благосостояния и свободы

    10:1511

    Новая фотокамера Xiaoyi похожа на представителя линейки Leica T-System: Информации о дате выхода и цене пока нет

    09:408

    Смартфон Google Pixel засветился в тестовом пакете Geekbench: Анонс Google Pixel и Pixel XL ожидается 4 октября

    09:133

    Выход смартфона Huawei Mate 9 ожидается в декабре 2016: В смартфоне будет задействована новая однокристальная система Kirin 960

    09:032

    «Газпром» и Минкомсвязь России закупили смартфоны Samsung Z3 Corporate Edition: Российское правительство заинтересовалось смартфонами с Tizen

    08:0029

    Новый хромбук Samsung получит стилус Wacom и SoC Rockchip RK3399: Samsung готовит топовый хромбук

    07:357

    Браслет Sgnl использует принцип костной проводимости для того, чтобы пользователи могли разговаривать «по телефону», используя палец: Браслет Sgnl превратит всех в работников спецслужб

    07:1516

    Половина пользователей смартфонов в США не загружают никакого стороннего ПО: Лишь 13% пользователей смартфонов активно загружают сторонние приложения

    07:0017

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