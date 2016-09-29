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    29 сентября 2016

    Один из покупателей смартфона Apple iPhone 7 утверждает, что аппарат взорвался во время доставки: Смартфон Apple iPhone 7 ни в чем не уступает смартфону Samsung Galaxy Note7

    19:3066

    Garmin vivofit jr. — детский трекер активности, который награждает ребёнка за выполненные родительские поручения: Трекер Garmin vivofit jr. стоит $80

    18:595

    В Apple придумали прикреплять перо к планшету магнитами: В заявке также описано магнитное соединение двух планшетов

    17:4337

    За два года рост продаж роботов уменьшился вдвое: Причина — замедление роста китайской промышленности

    17:073

    Spotify ведет переговоры о покупке SoundCloud: Пока стороны не комментируют информацию о переговорах и возможной сделке

    16:303

    Портал Mastercard Developers поможет разработчикам использовать API известной платежной системы: В настоящее время партнерам Mastercard доступно более двух с половиной десятков API

    16:26

    Музыкальный сервис Spotify выходит на второй по величине музыкальный рынок в мире: Рынок Японии специфичен: здесь до сих пор большой популярностью пользуются записи на компакт-дисках и других носителях

    15:4416

    В игровом автомате IGT CrystalCurve ULTRA будет установлена встраиваемая 3D-карта AMD Radeon E9260 : Возможности AMD Radeon E9260 впервые в истории игровых автоматов для казино позволят подключить два монитора 4K

    15:116

    Лондонская штаб-квартира Apple разместится в здании с обложки альбома Pink Floyd: Новый офис Apple сможет вместить около 3000 сотрудников

    14:20103

    Ассортимент видеокарт GeForce GTX 1060 компании MSI расширился до 17: MSI представила новые видеокарты GeForce GTX 1060

    14:10

    PIXEL — новое фирменное окружение рабочего стола для компьютеров Raspberry Pi: Raspberry Pi разработали для своих ПК собственное окружение рабочего стола

    13:503

    BIO-key представила недорогие компактные сканеры отпечатков пальцев для ПК: Дактилоскопы BIO-key стоят $40

    13:288

    Komatsu представила беспилотный самосвал с полной массой 416 тонн: У Komatsu готов беспилотный самосвал для шахт и карьеров

    13:0820

    Рынок VR подтолкнёт Samsung к более быстрому переходу на выпуск панелей разрешением 10K: Samsung считает, что современные дисплеи плохо подходят для гарнитур VR

    12:4111

    HTC запускает собственный магазин приложений для гарнитуры Vive — Viveport: Магазин HTC Viveport предложит различный контент VR

    12:05

    В Китае открылся первый центр НИОКР компании Apple: Apple открыла в Китае центр R&D

    11:5214

    Что такое «не везет». На Samsung подали в суд из-за «взрывающихся» стиральных машин [Обновлено]: Жительница Техаса сообщила, что ее машинка при взрыве пробила внутреннюю перегородку, разделяющую дом и гараж

    11:39123

    Uber намерена выйти на рынок грузоперевозок: Uber будет использовать компанию Otto для выхода на рынок грузоперевозок

    11:384

    Функция Windows Defender Application Guard позволит запускать браузер Edge в виртуальной машине: Функция WDAG сделает Edge самым безопасным браузером

    10:4611

    iOS 10 установлена более чем на 48% совместимых устройств. iOS 9 удержала рекорд по скорости распространения: Около 4% пользователей предпочитают iOS 8 и более ранние версии данной операционной системы

    10:3818

    LeEco наняла бывших топ-менеджеров Huawei и Qualcomm для захвата рынка США: LeEco активно наступает на рынок США

    10:257

    Сотрудник Apple, говоря о новом смартфоне компании, называет его iPhone 8: Источником послужил сотрудник израильского офиса Apple, расположенного в городе Герцлия

    10:2312

    Общение пользователей посредством ПО iMessage фиксируется Apple. Компания хранит данные о всех запросах приложения: Все запросы ПО iMessage хранятся Apple и могут быть переданы правоохранительным органам

    10:1325

    Vernee Apollo 2 может стать первым смартфоном с SoC Helio X30: Выход этого смартфона ожидается в марте следующего года

    10:081

    X2 Syrius — необычный корпус массой 26 кг и стоимостью почти $300: Корпус X2 Syrius оказался очень тяжёлым

    09:5813

    Alphabet разрабатывает умные часы с датчиком ЧСС и электрофоретическим экраном: Умные часы с электрофоретическим экраном не нужно будет заряжать каждый день

    09:551

    500 тыс. смартфонов LeEco Le Pro 3 были проданы за 15 секунд: Первая партия LeEco Le Pro 3 поступила в продажу на территории Китая вчера

    09:336

    Meizu снизила цену смартфона Meizu MX6, уменьшив объем ОЗУ до 3 ГБ: В продажу данная версия смартфона поступит 1 октября

    09:164

    Вращение Земли мешает инженерам Olympus улучшать работу системы стабилизации изображения: Камера E-M1 Mark II предложит самую качественную и максимально возможную систему стабилизации изображения

    09:0224

    Смартфон Samsung Galaxy Prime станет первым аппаратом компании с однокристальной системой MediaTek : Смартфон Samsung Galaxy Prime получит SoC MediaTek MT6737T

    09:002

    Apple увеличила объем заказов комплектующих для iPhone 7 на 20-30%: Поставки iPhone 7 до конца года должны составить около 80-84 млн единиц

    08:4231

    Опубликованы изображения смартфона Huawei Mate 9 в разных цветах: На картинках фигурирует основная камера с двумя объективами

    08:352

    Xiaomi поумерила свой пыл и теперь планирует открыть 1000 магазинов не за два, а за четыре года: В данный момент у Xiaomi есть всего 25 магазинов, которые располагаются на территории Китая

    08:32

    Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti всё-таки может получить память GDDR5X. Анонс ожидается в январе: Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti будет гораздо дешевле Titan X

    08:304

    Емкость аккумулятора смартфона Ulefone Tiger превысит 4000 мА•ч: Китайский производитель Ulefone начал рекламировать свой новый смартфон Ulefone Tiger

    08:232

    Представлен складной дрон DJI Mavic Pro: DJI Mavic Pro стоит минимум $750

    08:158

    Сердцем смартфона TCL 580 стала SoC MediaTek MT6750: Смартфон TCL 580 оценили в 210 долларов

    08:00

    Медиаприставка Amazon Fire TV Stick нового поколения стала производительнее и обзавелась поддержкой Alexa: Новый медиаплеер Amazon Fire TV Stick стоит $40

    07:401

    Смартфон TCL 950 получил корпус из стекла и металла, SoC Snapdragon 820 и дисплей AMOLED: Смартфон TCL 950 должен стать новым флагманом и бренда Alcatel

    07:15

    Специалисты DxOMark считают камеру смартфона iPhone 7 одной из лучших, но всё-таки не лучшей: iPhone 7 высоко оценили у DxOMark

    07:0052

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