  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    7 сентября 2016

    Представлены смартфоны Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus (Обновлено): Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus показали на мероприятии Apple

    21:56186

    Представлены умные часы Apple Watch Series 2: Apple показала Watch Series 2

    20:5759

    На iOS анонсировали игру SuperMario Run: Apple начала презентацию с игры SuperMario Run

    20:2525

    Производитель называет Acroname USBHub3+ первым в мире программируемым концентратором USB 3.0: Концентратор Acroname USBHub3+ имеет восемь портов USB 3.0

    20:176

    Google показала, насколько продвинулась в вопросе энергоэффективности браузера Chrome за последний год: Chrome 53 хорошо экономит энергию ноутбука

    19:2812

    На главной странице магазина Microsoft Store пропала ссылка на смартфоны Lumia: Microsoft продолжает отказываться от мобильного подразделения

    19:0627

    Смартфон Oppo R9s будет представлен 12 сентября: Источники утверждают, что Oppo отказалась от полосок антенн на задней панели

    17:101

    Водительское удостоверение в Индии теперь можно загрузить в смартфон: Иногда случается так, что водители забывают соответствующие документы дома, однако для индийцев теперь это не проблема

    16:5516

    Названа причина возгорания аккумуляторов смартфонов Samsung Galaxy Note7: Производитель провел расследование

    15:11174

    Беспроводной маршрутизатор Asus RT-AC58U поддерживает технологию MU-MIMO: Суммарная скорость передачи данных по беспроводной сети Wi-Fi, обеспечиваемая Asus RT-AC58U, составляет 1267 Мбит/с

    14:548

    Начались поставки полнокадровых объективов Irix 15mm f/2.4, названы цены: Модель Irix 15mm f/2.4 Blackstone оценена в 695 евро

    14:1711

    Мобильный ПК Lenovo Yoga Book может быть выпущен и в варианте с Chrome OS: Lenovo раскрыла некоторые подробности о Yoga Book

    14:073

    Компания Dell отчиталась за второй квартал 2017 финансового года: Минувший квартал стал 14 кварталом подряд, сопровождающимся увеличением доли Dell на рынке ПК

    13:524

    Умные часы Michael Kors Access впечатляют размерами: Умные часы Michael Kors Access стоят $350

    13:475

    Игра Pokemon Go может нарушать работу GPS смартфона: Pokemon Go искажает данные GPS

    13:2212

    Системная плата для рабочих станций Asus X99-E-10G WS оснащена двумя портами Ethernet 10 Гбит/с: Системная плата Asus X99-E-10G WS похожа на модель Asus X99-E WS

    13:1811

    FAA может запретить авиакомпаниям США перевозить смартфоны Samsung Galaxy Note7: Смартфону Samsung Galaxy Note7 могут запретить летать

    13:0911

    Аналитики прогнозируют существенный рост контрактных цен на модули памяти DRAM и NAND в текущем квартале: По сравнению с июлем средняя цена увеличилась на 2%

    12:226

    Опубликовано изображение, подтверждающее, что смартфон Apple iPhone 7 будет иметь защиту от воды: Apple назначила пресс-конференцию, посвященную новинкам компании, на 7 сентября 2016

    12:1816

    Смартфон Doogee T5 Lite: корпус с натуральной кожей и защищенность IP67 при цене $110: Смартфон Doogee T5 Lite сохранит модульную конструкцию первоначальной версии

    12:125

    Появились первые изображения складного дрона DJI Mavic: Анонс складного дрона DJI Mavic ожидается 15 сентября

    11:498

    Системная плата ASRock H110M-DS/Hyper получила лишь четыре порта USB на задней панели: ASRock представила системную плату H110M-DS/Hyper

    11:379

    Oracle приобретает компанию LogFire: Компания LogFire переходит под крыло Oracle

    11:20

    IDC считает, что Lenovo опередила Apple по объёму выручки на рынке смартфонов Индии: IDC оценила рынок смартфонов Индии

    10:539

    Безумнее некуда: анонсирован смартфон Turing Monolith Chaconne с тремя SoC Snapdragon 830 и 18 ГБ ОЗУ: Суммарная емкость аккумуляторного блока составит 120 Вт•ч

    10:4043

    В картах памяти CFexpress используется интерфейс PCIe и протокол NVMe: Потребность в новом стандарте продиктована ростом скоростей потока в профессиональном видео

    10:304

    Foxconn уже отгрузила 370 тыс. смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus: В сообщении говорится о грузе общей массой 210 т

    10:2113

    За сутки оформлено 3,3 млн предварительных заказов на смартфон Meizu M3 Max: В продажу Meizu M3 Max поступит 15 сентября по цене от 255 долларов

    10:012

    МФУ Canon Pixma TS5050, TS6050, TS8050 и TS9050 оснащены беспроводными интерфейсами: Принтеры Canon Pixma TS5050, TS6050, TS8050 и TS9050 компактнее своих предшественников

    09:552

    iPhone 6s является самым популярным смартфоном в мире, по данным Strategy Analytics: Второе место с результатом 8,5 млн реализованных устройств занял смартфон iPhone 6

    09:0530

    Выявлена утечка данных о 98 млн учетных записей Rambler.ru : В опубликованной хакерами базе данных присутствовали имена пользователей, пароли, данные профиля, адреса электронной почты

    08:4711

    Представлен смартфон LG V20 со сдвоенной камерой и двумя дисплеями, цена пока держится в секрете: LG V20 оснащен ЦАП ESS Sabre ES9218

    08:2015

    Смартфон Intex Aqua S7 имеет защитное покрытие Asahi DragonTrail: Смартфон Intex Aqua S7 получил новую SoC MediaTek MT6735

    08:081

    Охладитель Be Quiet! Pure Rock Slim стоимостью $25 способен справиться со 125-ваттными процессорами: Охладитель Be Quiet! Pure Rock Slim стоит $25

    07:454

    Продано шесть миллионов смартфонов Huawei P9 и P9 Plus : Эти смартфоны позволили компании увеличить свою долю на мировом рынке смартфонов до 8,5%

    07:412

    Смартфон SuperD D1 стоимостью $180 поставляется в комплекте с гарнитурой виртуальной реальности: SuperD D1 получил сдвоенную фронтальную камеру разрешением 8 Мп, которая, в частности, используется для определения расстояния между зрачками

    07:29

    Samsung запатентовала умный перстень, способный принимать звонки: Samsung работает над умным перстнем

    07:1519

    Lytro обнародовала первое видео, созданное камерой Immerge: Опубликовано первое видео камеры Lytro Immerge

    07:0010

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018