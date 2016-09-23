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    23 сентября 2016

    Смартфон Samsung загорелся на борту индийского самолета во время полета: Полет завершился нормально, пострадавших нет

    17:1397

    Выпуск новых камер с креплением Sony A будет продолжен: По данным производителя, камеры с креплением Sony A особенно востребованы в Японии и на европейском рынке

    16:188

    Представлен смартфон Samsung Galaxy On7 (2016): Стоит Galaxy On7 (2016) около $240

    15:5519

    Японские антимонопольщики намерены прижать Apple: Производителя смартфонов iPhone подозревают в злоупотреблении своим положением на рынке

    15:0926

    У Cadence готов инструментарий для проектирования микросхем, рассчитанных на изготовление по 7-нанометровой технологии FinFET на мощностях TSMC: Инструменты оптимизированы для двух категорий микросхем

    14:34

    Специалисты MIT придумали, как улучшить работу кэш-памяти: Новая схема организации работы с памятью применима не только к кэш-памяти

    14:207

    Умные шины Continental iTyre оснащены датчиками ContiPressureCheck: Датчики ContiPressureCheck постоянно контролируют давление и температуру в шинах

    12:5733

    EverDisplay Optronics инвестирует более $4 млрд в новую фабрику 6G по выпуску панелей AMOLED: Новая фабрика 6G должна каждый месяц выпускать не менее 30 тыс. подложек

    12:432

    В будущем году в смартфонах Apple iPhone могут появиться дисплеи OLED, изготовленные Samsung по новой технологии: Сейчас используется более дорогой и длительный процесс нанесения нескольких слоев тонких пленок другим способом

    12:42111

    Yahoo подтвердила взлом не менее 500 млн учетных записей: Сведения о кредитных карточках пользователей и их банковских счетах к хакерам не попали

    12:319

    Foxconn и Pegatron приступили к сборке Sony PS4 Pro, Foxconn начинает тестовое производство Nintendo NX:

    12:2113

    По подсчетам IDC, рынок компьютерных мониторов за год вырос на 4,9%: Dell продолжает оставаться крупнейшим поставщиком мониторов

    12:2015

    Примерно половина смартфонов Samsung Galaxy Note7 уже заменена новыми: Верность выбранной модели сохранили 90% владельцев Samsung Galaxy Note7

    11:4025

    Глава Xiaomi опубликовал первую фотографию, сделанную камерой смартфона Xiaomi Mi 5s: Анонс Xiaomi Mi 5s ожидается 27 сентября

    11:1921

    Специалисты Symantec отмечают увеличение использования устройств интернета вещей для атак DDoS: Низкий уровень защиты устройств IoT делает их легкой мишенью

    11:159

    MediaTek подтвердила, что Samsung является клиентом компании: Специалисты считают, что Samsung хочет ослабить собственную зависимость от Qualcomm

    10:591

    Смартфон Vernee Mars получил не 6, а 4 ГБ ОЗУ, а также SoC Helio P10 при цене $200: Смартфон, заключенный в цельнометаллический корпус, оснащен дисплеем диагональю 5,5 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей

    10:201

    Жителям Северной Кореи доступна особая версия сети Интернет, которая включает 28 сайтов: Телевидение и радиостанции транслируют только утвержденную правительством информацию, а доступ ко Всемирной Паутине для граждан страны закрыт

    10:1032

    Samsung уже тестирует обновление Android 7.0 Nougat для смартфона Galaxy S7: Напомним, седьмая версия Android была выпущена в августе этого на ограниченном количестве устройств Nexus

    09:5713

    Некоторые пользователи Apple iPhone 7 и 7 Plus жалуются на плохое качество звука при телефонных звонках : Чаще эффект «далекого» звука наблюдают пользователи iPhone 7 Plus

    09:5350

    Бета-версия iOS 10.1 включает режим «Портрет» для камеры iPhone 7 Plus : Кроме того, iOS 10.1 исправляет различные ошибки и улучшает производительность мобильного устройства

    09:2524

    Apple приписывают инвестиции в производителя спорткаров McLaren Technology Group, но в британской компании переговоры отрицают: Apple также заинтересовалась проектом электрического самобалансирующего мотоцикла Lit Motors

    07:5541

    Ericsson закроет свои последние производственные объекты в Швеции и уволит 3000 сотрудников: Ericsson закроет фабрики в двух городах Швеции

    07:2016

    Фотогалерея дня: кристалл GPU GP104: Источник предоставил фото препарированного GPU GP104

    07:008

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