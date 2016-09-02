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    2 сентября 2016

    В камерах смартфона Google Pixel XL будут использоваться датчики изображения Sony IMX378 и IMX179: Анонс смартфона Google Pixel XL ожидается 4 октября

    21:2517

    Ирландия подаст апелляцию, приняв сторону Apple в споре с Евросоюзом: Глава Apple уверен, что решение Еврокомиссии будет пересмотрено

    21:1753

    Вентиляторы Corsair SP120 RGB и HD 120 RGB, корпус Crystal Series 460X RGB и коврик для мыши MM800 RGB Polaris оснащены подсветкой RGB : Для управления подсветкой служит программное обеспечение Corsair Utility Engine (CUE) 2

    21:013

    Объектив Leica APO-Macro-Elmarit-TL 60 mm f/2.8 ASPH. пополнил фотосистему Leica T: В комплект Leica APO-Macro-Elmarit-TL 60 mm f/2.8 ASPH. входит бленда.

    20:344

    У Panasonic готов прототип референсного телевизора OLED нового поколения: Вероятно, окончательный вариант устройства будет представлен на январской выставке CES 2017 в Лас-Вегасе

    20:1216

    Корпус Corsair Carbide Air 740 разделен на две камеры: На передней панели Corsair Carbide Air 740 есть два разъема USB 3.0

    19:513

    Hewlett Packard Enterprise ведет переговоры о продаже программного подразделения за 8-10 млрд долларов: Возможным покупателем названа компания Thoma Bravo

    18:545

    SilverStone VT01 – металлический корпус для мини-ПК на базе системных плат типоразмера Mini-STX: Объем SilverStone VT01 составляет 1,53 литра

    16:552

    Специалистами Canon создан датчик изображения типа CMOS с глобальным затвором и расширенным динамическим диапазоном: Производитель собирается рассмотреть возможность использования нового датчика в различных областях

    15:209

    Мобильная акустическая система Harman Kardon Onyx Mini имеет форму диска: Мобильная АС Harman Kardon Onyx Mini оснащена интерфейсом Bluetooth

    14:599

    TCL представила на IFA 2016 шлем виртуальной реальности Alcatel Vision на базе восьмиядерного процессора: Alcatel Vision оснащен двумя экранами AMOLED диагональю 3,8 дюйма и обеспечивает угол обзора 120°

    14:59

    Стандартизован режим HDMI Alternate Mode для подключения USB-C : Мониторы и телевизоры с входами HDMI можно будет подключать к портам USB-C без переходников

    14:2727

    Аналитики IDC снова понизили прогноз роста рынка смартфонов в этом году — с 3,1% до 1,6%: Рост рынка смартфонов прекращается

    13:4619

    Новые игровые ноутбуки Alienware используют настольные видеокарты Radeon RX 470 и технологию Tobii: Dell представила ноутбуки Alienware 17, Alienware 15 и Alienware 13

    13:427

    Фотогалерея дня: смартфоны LG X на выставке IFA 2016: Собственный корреспондент iXBT.com сфотографировал смартфоны новой серии смартфон LG X

    13:417

    Референсная платформа Qualcomm Snapdragon VR820 предназначена для гарнитур виртуальной реальности: Основой платформы Qualcomm Snapdragon VR820 служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 820

    13:293

    Наушники Sony MDR-1000X оснащены системой активного шумоподавления : В наушниках Sony MDR-1000X используются динамические излучатели диаметром 40 мм

    13:108

    Nvidia создала модификацию Vault 1080 для игры Fallout 4, чтобы показать возможности новых видеокарт: Nvidia выпустила модификацию к Fallout 4

    12:0214

    Samsung запустит кампанию по замене смартфонов Galaxy Note7: Samsung заменит все уже проданные смартфоны Galaxy Note7

    11:48127

    Дрон GoPro Karma будет представлен 19 сентября: Что удивительно, пока что у GoPro удается не допускать утечек и держать в секрете всю информацию об устройстве

    11:206

    Ракета SpaceX Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке: Ракета Falcon 9 взорвалась за два дня до старта

    11:18114

    Мультимедийный планшет с экраном диагональю 13,3 дюйма: Archos 133 Oxygen: Планшет Archos 133 Oxygen получил мультимедийную SoC Rockchip

    11:11

    По слухам, программа Google Nexus прекращена. Новые смартфоны выйдут 4 октября под названиями Pixel и Pixel XL : Google будет позиционировать Pixel и Pixel XL как первые смартфоны, которые производятся силами самой Google, не упоминая HTC

    11:0811

    Рыночная стоимость Samsung за день уменьшилась на $7 млрд из-за проблем с Galaxy Note7. Процент брака может составлять около 0,1%: Проблема решается путем замены аккумулятора

    10:4050

    Turing Phone Cadenza — смартфон из будущего с двумя SoC Snapdragon 830, 12 ГБ ОЗУ, тремя аккумуляторами и камерой разрешением 60 Мп: Источник пишет о трех аккумуляторах, включая графеновый емкостью 2400 мА•ч, литий-ионный емкостью 1600 мА•ч и источник питания на водородных топливных элементах

    10:1935

    Представлены смартфоны Lenovo K6, K6 Power и K6 Note: Смартфоны Lenovo К6, К6 Power и К6 Note поступят в продажу осенью 2016 года

    09:3117

    SSD Toshiba A100 получили фирменный контроллер TC58NC1010: Накопители Toshiba A100 ограничиваются емкостью 240 ГБ

    09:096

    Sony представила золотой плеер NWM1Z Walkman за $3200 и наушники MDR-Z1R за $2300: Наконец, желающие могут приобрести за 2200 усилитель Signature Series TA-ZH1ES

    08:5527

    Смартфон Lenovo P2 с аккумулятором емкостью 5100 мА•ч поддерживает технологию быстрой зарядки TurboPower: Благодаря технологии TurboPower после 15 минут зарядки смартфон сможет проработать до 10 часов

    08:322

    TP-Link выводит смартфоны Neffos в среднюю весовую категорию: Для Neffos X1 и X1 Max с минимальным количеством памяти заявлены цены в 199 и 249 евро

    07:322

    Умные часы Withings Steel HR получили датчик ЧСС и небольшой электрофоретический экран: Умные часы Withings Steel HR оцениваются в $180

    07:153

    Умные часы Samsung Gear S3 получили новую SoC Exynos 7270: Для своих новых умных часов Samsung создала SoC Exynos 7270

    07:0024

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