  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 сентября 2016

    HP Pavilion Wave — необычный компактный ПК в треугольном корпусе, обернутый акустической тканью: HP Pavilion Wave оснащается дискретной видеокартой

    21:4518

    Игровая клавиатура Logitech G213 Prodigy оснащена настраиваемой подсветкой RGB: Logitech G213 Prodigy оценена в $70

    21:3010

    Acer Swift 3 и Swift 5 — тонкие ноутбуки с экранами диагональю 14 дюймов: Acer Swift 3 оценен в 500 евро в базовой версии, начальный вариант Swift 5 в Европе не купить дешевле 750 евро

    21:157

    Представлены модульные мини-ПК HP Elite Slice: HP подготовила для Elite Slice три модуля

    20:5912

    Появились изображения экшн-камеры GoPro Hero5, дрона Karma и стабилизатора GoPro : GoPro Karma будет относиться к квадрокоптерам

    12:493

    С 13 сентября Aрple прекратит сервисную поддержку CDMA-версии iPhone 4 : Кроме того, в списке устаревших продуктов появятся 20-дюймовый iMac выпуска середины 2009 года

    12:3525

    Емкость портативного аккумулятора Asus ZenPower Max составляет 26800 мА•ч: Asus ZenPower Max предлагается по цене около 158 долларов

    11:3319

    Смартфон Xiaomi Redmi 4 при цене $105 оснащен 3 ГБ ОЗУ и аккумулятором емкостью 4000 мА•ч: В глаза бросается объем оперативной памяти, которой в устройстве установлено целых 3 ГБ

    11:0457

    Линейка мобильных устройств Alcatel Pop 4 пополнилась двумя планшетами на разных платформах: Обе оснащены модемами LTE

    10:40

    Названа дата анонса камеры Canon EOS M5: Одновременно с камерой будет представлен объектив Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM

    10:388

    Alcatel Xess анонсировала планшет Alcatel Xess с экраном диагональю 15,6 дюйма: Новая версия Alcatel Xess построена на базе восьмиядерного процессора

    10:303

    Смартфон Alcatel Pop 4 XL оснащен экраном диагональю 6 дюймов и восьмиядерным CPU: Alcatel Pop 4 XL имеет дактилоскопический датчик

    10:20

    Аналитики KGI подробно рассказали о смартфоне Apple iPhone 7: Основой смартфона Apple iPhone 7 послужит SoC Apple A10 с процессором, работающим на частоте 2,4 ГГц

    09:3346

    Представлены модули памяти G.Skill Trident Z DDR4-3866: Комплекты G.Skill Trident Z DDR4-3866 работают при напряжении 1,35 В

    09:09

    Razer Ornata — первые клавиатуры с переключателями Razer Mecha-Membrane: Клавиатура Razer Ornata стоит $80, Razer Ornata Chroma — $100

    08:505

    Razer обновила ноутбуки Blade и Blade Stealth, но каждый по-своему: Обновлённые ноутбуки Razer Blade и Blade Stealth сохранили старые корпуса

    08:003

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018