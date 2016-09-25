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    25 сентября 2016

    Линейку полнокадровых объективов для видеосъемки Samyang пополнила модель Xeen 16mm T2.6: Линейка объективов Xeen включает семь моделей

    23:48

    В американском суде Bitcoin признали деньгами: Bitcoin принимаются в качестве платежного средства, выполняя функцию денег

    22:5123

    Plextor S2 — SSD начального уровня в типоразмерах 2,5 дюйма и M.2: Plextor S2 поступят в продажу в середине октября

    21:1532

    Участники сбора средств на выпуск объектива Primoplan 58 f1.9 могут получить и объектив Primoplan 75/f1.9: Объектив Primoplan 75/f1.9 также доступен для предварительного заказа на сайте производителя

    20:064

    SWIFT планирует меры, помогающие выявить переводы средств, инициированные злоумышленниками: С использованием системы обмена сообщениями SWIFT ежедневно переводятся триллионы долларов

    19:263

    Заказная SoC на базе процессора AMD Zen с подсистемой памяти HBM2 может стать основой ноутбуков Apple MacBook Pro : Заказные изделия на архитектуре Zen появятся в 2018 году

    18:5537

    Специалисты MIT научились с помощью радио дистанционно определять эмоции: Дыхание и работа сердца выдают эмоциональное состояние человека

    18:386

    APU AMD Gray Hawk, выпускаемые Globalfoundries по 7-нанометровой технологии FinFET, появятся на рынке в 2019 году: Одновременно с APU Gray Hawk выйдет титанический процессор AMD Starship с 48 ядрами

    18:256

    Однокристальную систему Apple A10X будет выпускать TSMC по нормам 10 нм: Однокристальная система Apple A10X станет основой планшета Apple iPad Pro следующего поколения

    17:5522

    По слухам, смартфон Microsoft Surface Phone получит SoC Snapdragon 830, камеру разрешением 20 Мп и дисплей 2K: Анонс смартфона Microsoft Surface Phone ожидается в 2017 году

    17:0429

    UPS изучает возможность экстренной доставки медикаментов с помощью дронов: Согласно требованиям FAA, опубликованным в конце августа, дрон может весить не более 25 кг

    16:431

    Директор ФБР порекомендовал заклеивать камеры ноутбуков: Заклеенная камера — новое слово в безопасности

    15:0329

    Владельцы iPhone 7 сверлили свои смартфоны, чтобы найти спрятанный разъем для наушников: За неделю видеоролик набрал уже почти 9 млн просмотров и более 30 тыс. комментариев

    12:3171

    Опубликованы новые фотографии, сделанные камерой смартфона Xiaomi Mi 5s, и изображение коробки Xiaomi Mi 5s Plus [Обновлено]: Как утверждают в Xiaomi, фотографии не подвергались какой-либо дополнительной обработке

    12:0020

    Источники сообщают о подготовке к выпуску смартфона Samsung Galaxy A9 (2017): На данный момент известно лишь, что смартфон образца 2017 года проходит под модельным номером SM-A9200

    11:441

    Стало известно, какие устройства Sony и когда получат обновление до Android 7.0 Nougat: Первыми обновление получат Sony Xperia X Performance и Xperia XZ

    11:293

    Взломать резервную копию i-устройств с появлением iOS 10 стало значительно проще: Apple заявила, что она уже работает над обновлением, которое закроет данную брешь в системе безопасности

    11:1220

    Монитор iiyama TF6537UHSC разрешением 4K предназначен для использования в рекламно-информационных системах: iiyama TF6537UHSC поддерживает распознавание 50 одновременных прикосновений

    10:451

    Snapchat сменила название на Snap Inc. и представила первое аппаратное решение — очки со встроенными камерами Spectacles: Разработчики заявляют, что удерживание смартфонов перед собой во время фото- и видеосъемки создает «стену», которая разрушается при использовании Spectacles

    10:277

    Опубликованы новая фотография и рекламное изображение смартфона Xiaomi Mi 5s: Кроме того, производитель опубликовал новое рекламное изображение старшей версии Xiaomi Mi 5s

    10:11

    В первом квартале 2017 ожидается резкое снижение объемов заказов микросхем для iPhone 7: Прогнозируемый объем поставок микросхем для новых смартфонов Apple в первом квартале составляет 35-37 млн единиц

    10:0018

    Обновление iOS 10.0.2 исправляет ошибку в работе проводной гарнитуры EarPod с разъемом Lightning: Обновление также исправляет несколько других ошибок

    09:4524

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