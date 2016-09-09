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    9 сентября 2016

    Belkin представила россыпь аксессуаров для новинок Apple: Belkin показала восемь новых аксессуаров для устройств Apple

    18:3824

    Смартфон Alcatel Idol 4 Pro предстал на новых фото: Смартфон Alcatel Idol 4 Pro получит аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч

    14:394

    Спрос на 3D-карты Nvidia GTX 1080, 1070 и 1060 превышает предложение; анонс модели GTX 1050 намечен на конец сентября: Партнеры Nvidia по выпуску 3D-карт ожидают увеличения поставок GPU

    14:2540

    Tokina показала обновленный полнокадровый объектив для видеосъемки 16-28mm II T3: Поставки новинки должны начаться в январе 2017 года

    14:003

    Смартфону Xiaomi Mi Note 2 приписывают другое название: Анонс Xiaomi Mi Note 2 ожидается 14 сентября

    13:486

    Смартфон Samsung Galaxy A7 (2017) оснащен двумя камерами разрешением по 16 Мп: Смартфон Samsung Galaxy A7 (2017) замечен в базе данных GFXBench

    13:2514

    Объектив Sony E PZ 18-110mm F4 G OSS для видеосъемки имеет моторизованный трансфокатор: Продажи Sony E PZ 18-110mm F4 G OSS начнутся в ноябре по цене $3500

    13:122

    Google за 625 млн долларов покупает разработчика ПО Apigee: Компания Apigee разрабатывает ПО для управления интерфейсами прикладных программ (API)

    12:543

    FAA не рекомендует пользоваться смартфонами Samsung Galaxy Note7 в самолетах и перевозить их в багаже: Рекомендация FAA не является обязательной для американских авиакомпаний

    12:1812

    Tokina привезла на IBC 2016 светосильные объективы с фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм и 85 мм, предназначенные для видеосъемки : Поставки объективов Tokina для видеосъемки должны начаться в январе 2017 года

    11:532

    GooPhone i7 Plus — первый клон iPhone 7 Plus, который предлагается за $229 : После появления GooPhone i7 Plus в свободной продаже смартфон будет стоить $399, но сейчас его предлагают за $229

    11:3728

    Apple больше не будет хвастаться результатами продаж новых смартфонов в первые выходные: Apple не уверена в популярности новых смартфонов

    10:5828

    Появились изображения и технические данные камеры Canon EOS M5 : Анонс камеры Canon EOS M5 ожидается 15 сентября

    10:4730

    Компания Globalfoundries представила 12-нанометровую технологическую платформу FD-SOI: К освоению технологии 12FDX готовится дрезденская фабрика Globalfoundries Fab 1

    10:224

    Смартфон Samsung Galaxy Folder 2 представлен, пока — в Китае: При габаритах 122 x 60,2 x 15,4 мм Galaxy Folder 2 весит 160 г

    09:4412

    Сотрудников «Газпром экспорт» оставили без покемонов: Данное распоряжение было озвучено управлением корпоративной защиты и разослано сотрудникам

    09:2922

    Представлены объективы Zeiss Milvus 2.8/15, Zeiss Milvus 2.8/18 и Zeiss Milvus 2/135: Рекомендованная цена Zeiss Milvus 2.8/15 примерно равна 2700 евро, Zeiss Milvus 2.8/18 — 2300 евро, Zeiss Milvus 2/135 — 2200 евро

    09:247

    Еще один случай возгорания Samsung Galaxy Note7 привел к уничтожению автомобиля Jeep Grand Cherokee: Владелец машины утверждает, что он оставил смартфон Samsung Galaxy Note7 на подзарядке в автомобиле

    08:5753

    Аксессуар Belkin Lightning Audio + Charge RockStar для iPhone 7 включает два разъема Lightning для одновременной зарядки и прослушивания музыки: В продажу он поступит 10 октября по цене 40 долларов

    08:4520

    В продажу поступил первый смартфон с SoC Snapdragon 821, которым стал Asus Zenfone 3 Deluxe: Смартфон предлагается по цене около 800 долларов

    08:3514

    Водонепроницаемый смартфон iPhone 7 все же может пропускать воду, но это не гарантийный случай: iPhone 7 поступит в продажу 16 сентября

    08:1766

    Pokemon Go скачали 500 млн раз за два месяца: Поклонники Pokemon Go в ходе охоты за покемонами вместе прошли около 4,6 млрд км

    07:586

    В Китае смартфон Xiaomi Mi Max взорвался во время зарядки: В данный момент Xiaomi никак не прокомментировала ситуацию

    07:4913

    Видеокарты HIS Radeon RX 460 iCooler OC получили скромную прибавку к частоте ядра: HIS представила две бюджетные карты Radeon RX 460

    07:45

    Apple представила новые наушники Beats, в которых используется микропроцессор W1: Новые наушники Beats стоят от 150 до 300 долларов

    07:1515

    Умные очки Epson Moverio BT-300 научат работать с дронами DJI: Epson и DJI заявили о заключении сотрудничества

    07:001

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