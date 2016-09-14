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    14 сентября 2016

    Смартфон Samsung Galaxy A8 нового поколения больше не будет самым тонким в ассортименте компании: Новый смартфон Samsung Galaxy A8 будет похож на флагманские модели

    21:3931

    Игровая мышь Sharkoon Skiller SGM1 RGB позволяет изменять вес благодаря грузикам: Игровая мышь Sharkoon Skiller SGM1 RGB стоит 40 евро

    20:575

    Утечка дает представление о внешнем виде объектива Loxia 85mm f/2.4 Sonnar: Анонс объектива Loxia 85mm f/2.4 Sonnar назначен на завтра

    15:588

    Модули памяти Innodisk DDR3L-1866 предназначены для промышленных систем на платформе Intel Apollo Lake : Поставки модулей, включая разновидности с поддержкой ECC, уже начались

    15:411

    Стали известны спецификации трех объективов, которые Olympus привезет на выставку Photokina : Один из трех — объектив для макросъемки Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm f/3.5 Macro

    15:028

    В сервере IBM Power System S822LC процессор IBM Power8 и GPU Nvidia Tesla P100 связаны интерфейсом Nvidia NVLink: Серверы IBM Power Systems в среднем на 80% превосходят по производительности на единицу стоимости серверы на архитектуре x86

    14:4213

    Взрыв ракеты Falcon 9 сдвинул графики запусков SpaceX, включая первый полёт Falcon Heavy : SpaceX берёт перерыв на три месяца

    14:1823

    На выставке Photokina можно будет опробовать объективы Laowa 15mm f/2 FE Zero-D и Laowa 7.5mm f/2 MFT: В продаже Laowa 15mm f/2 FE Zero-D и Laowa 7.5mm f/2 MFT должны появиться в начале 2017 года

    13:592

    Электробус Proterra Catalyst E2 может проехать без подзарядки 560 км: Запаса автономности электробусу Proterra Catalyst E2 хватает на целый день

    13:4131

    Объектив Canon EF 70-300mm IS II USM будет оснащен жидкокристаллическим индикатором: Анонс объектива Canon EF 70-300mm IS II USM ожидается 15 сентября

    13:3013

    Facebook и Twitter будут помогать Google фильтровать ложные новости: Уже с октября этого года все участники First Draft Coalition начнут гарантировать достоверность информации

    13:045

    Браслет Microsoft Band 2 может оказаться последним в своём роде: Microsoft, возможно, отказалась от выпуска трекера активности Band следующего поколения

    12:4814

    Появились изображения и спецификации объектива Canon EF-M 18-150mm IS STM: Анонс объектива Canon EF-M 18-150mm IS STM будет приурочен к выставке Photokina

    12:378

    Mophie Power Capsule — компактный чехол для переноски и зарядки разнообразной носимой электроники: Чехол Mophie Power Capsule оснащается аккумулятором ёмкостью 1400 мА·ч

    12:241

    В стационарном проигрывателе Oppo Sonica DAC используется ЦАП ESS ES9038PRO: В состав Sonica DAC входит ЦАП и предусилитель Oppo HA-1 и универсальный проигрыватель Oppo BDP-105

    11:5528

    Плата для разработчиков Microchip Explorer 16/32 рассчитана на 16- и 32-разрядные микроконтроллеры PIC: Новинка дешевле популярной модели Explorer 16 и обратно совместима с ней

    11:21

    Умные лампы TP-Link LB100, LB110 и LB120 стоят от $20 до $35: TP-Link представила умные лампы LB100, LB110 и LB120

    11:1814

    Как ожидается, смартфон Xiaomi Mi 5s лишится физической кнопки Home: Сенсор, который будет относиться к третьему поколению дактилоскопических датчиков, без ошибок будет распознавать отпечатки пальцев, даже если ваши руки будут мокрыми или потными

    11:148

    Корпус Cooler Master MasterCase Pro 3 с модульной конструкцией поступил в продажу: Для корпуса Cooler Master MasterCase Pro 3 можно докупать новые элементы и модули

    11:111

    Робот Presence 360 превращает неиспользуемый смартфон в камеру видеонаблюдения на турели: Робота можно купить отдельно за $99

    10:543

    Смартфон iPhone 7 установил рекорд по объему предварительных заказов в T-Mobile: Продажи iPhone 7 начнутся 16 сентября

    10:4629

    Информация о фотокамере моментальной печати Leica Sofort появилась накануне анонса: Камера стоимостью 279 евро появится в продаже в ноябре

    10:266

    Старшая версия LeEco Le Pro 3 получит 8 ГБ ОЗУ, аккумулятор емкостью 5000 мА•ч и сдвоенную камеру разрешением 13 Мп: В оснащение старшей версии войдет дисплей диагональю 5,7 дюйма с разрешением 2К

    10:192

    Сотрудники Apple подтверждают, что iPhone 8 получит безрамочный дисплей со встроенными виртуальными кнопками: Предположительно, в дисплей также будут встроены фронтальная камера, датчик приближения и светодиодная вспышка

    09:5870

    Вышли обновления Apple iOS 10, watchOS 3 и tvOS 10 : Обновления Apple iOS 10, watchOS 3 и tvOS 10 были представлены на WWDC 2016 в начале июня

    09:5133

    HP представила новое поколение МФУ формата A3: По мнению HP, многофункциональные устройства смогут потеснить традиционные копировальные аппараты

    09:123

    Смартфон Oukitel U13 получит цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава: Смартфон Oukitel U13 обзаведется флэш-памятью объемом 64 ГБ

    09:091

    Вслед за Lenovo поддеть Samsung на тему взрывающихся аккумуляторов решила Ulefone: В ролике видно, что задняя крышка Ulefone Power полностью расплавилась.

    08:576

    До конца года Meizu выпустит Meizu Pro 6s и еще один смартфон с SoC Helio P20: Хорошо известный китайский аналитик Пан Цзютан (Pan Jiutang) утверждает, что Meizu не планирует отдыхать до конца года

    08:43

    Создатели Adblock Plus начали продавать рекламу: Компания будет показывать только ту рекламу, за которую заплатят компании, желающие продвигать свои товары и услуги

    08:3043

    Электромобиль Chevrolet Bolt превосходит Tesla Model 3 по заявленной дальности хода: Cпециальные экспресс-станции позволят пополнять запас хода на 145 км в течение получаса.

    08:118

    ОС Android 6.0 вышла на третье место среди систем Android: Android Marshmallow занимает 18,7% рынка

    07:3011

    Samsung удалённо ограничит возможности зарядки смартфонов Galaxy Note7, что должно решить проблему с возгораниями: Смартфоны Samsung Galaxy Note7 получат обновление ПО, снижающее ёмкость аккумуялтора

    07:1543

    Amazon готовится представить умную акустическую систему семейства Echo, которая будет стоить всего 50 долларов: Новая АС Amazon Echo Dot станет вдвое дешевле

    07:00

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