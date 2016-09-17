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    17 сентября 2016

    Вспышка Metz mecablitz M400 оснащена дисплеем OLED и светодиодным светильником для видеосъемки: О цене Metz mecablitz M400 данных пока нет

    23:004

    Кнопка Home смартфона Apple iPhone 7 не реагирует на нажатия в перчатках: В холодное время года пользоваться смартфоном Apple iPhone 7 будет неудобно

    21:5157

    Ремонтопригодность умных часов Apple Watch 2 специалисты iFixit оценили в шесть баллов : Специалисты iFixit разобрали умные часы Apple Watch 2

    20:1521

    Монитор и клавиатура выдвижной стоечной консоли Acnodes KD8124 рассчитаны на доступ слева или справа: В выдвижную консоль Acnodes KD8124 типоразмера 1U встроен монитор размером 24,1 дюйма

    15:4611

    Видеокарта GeForce GTX 1050 с 768 ядрами CUDA и 128-разрядной шиной памяти будет представлена в конце октября: Видеокарта GeForce GTX 1050 появится в продаже через пару месяцев

    15:1817

    Корпус Raidmax Sigma, на первый взгляд, не позволяет установить ни одного накопителя: Корпус Raidmax Sigma не позволит установить много вентиляторов

    15:022

    IDC составила прогноз для рынка носимой электроники на ближайшие пять лет: Рынок умных часов за пять лет вырастет на 30%

    12:472

    Google приобретает компанию Urban Engines, занимающуюся анализом городских транспортных артерий: Urban Engines стала частью Google

    12:313

    GlobalFoundries пообещала первые 7-нанометровые продукты в начале 2018 года: GlobalFoundries анонсировала переход на нормы 7 нм

    12:1912

    Тестовые экземпляры смартфона Samsung Galaxy A7 (2017) пересекли индийскую границу: Судя по декларации, аппарат с индексом SM-A720F оснащен дисплеем размером 5,7 дюйма по диагонали

    11:3944

    Logitech покупает компанию Saitek за 13 млн долларов: Saitek стала частью Logitech

    11:258

    Смартфон iPhone 7 выдерживает испытание на изгиб лучше предшественников: В процессе изгиба экранный модуль отходил от корпуса, демонстрируя клейкую субстанцию, защищающую смартфон от проникновения влаги

    11:1062

    77-дюймовый телевизор LG Signature OLED TV предлагается за $19 999: В продажу телевизор поступит в октябре

    10:3626

    Представлен сетевой контроллер Killer E2500 : Сетевой контроллер Killer E2500 уже можно встретить на игровых системных платах MSI и Gigabyte

    10:205

    Гарнитурой дополненной реальности Apple занимаются бывшие сотрудники Oculus VR и Magic Leap: Apple инвестирует большие средства в направление дополненной реальности

    10:1624

    Apple открестилась от намерения купить музыкальный сервис Tidal: Музыкальный сервис Tidal завершил прошлый год, потеряв 28 млн долларов

    10:042

    По подсчетам IDC, за год продажи оборудования для беспроводных локальных сетей выросли на 6,7%: Рост в потребительском сегменте WLAN зафиксирован впервые с 2014 года

    09:40

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