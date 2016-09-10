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    10 сентября 2016

    Анонсы камер Olympus OM-D E-M1 II и Panasonic Lumix DMC-GH5 могут оказаться «бумажными»: Поставки камер Olympus OM-D E-M1 II и Panasonic Lumix DMC-GH5 начнутся не раньше 2017 года

    22:0617

    Apple сокращает подразделение, занимающееся разработкой самоуправляемого автомобиля: В процессе «перезагрузки» часть проекта закрыта, десятки сотрудников уволены

    18:5026

    Пожарные Нью-Йорка обзавелись дронами: Беспилотные летательные аппараты помогут пожарным лучше оценивать обстановку

    12:1426

    В продаже появился разогнанный смартфон Xiaomi Mi5 Extreme за $300: Насколько сократится срок службы смартфона, компоненты которого будут работать на повышенных частотах, никто не знает

    10:5511

    В одноплатном ПК MinnowBoard Turbot Quad удвоилось количество ядер и поменялся адаптер LAN: Плата MinnowBoard Turbot Quad получила SoC Atom E3845

    10:357

    Стали известны характеристики SoC Qualcomm Snapdragon 653: Дата выхода SoC Qualcomm Snapdragon 653 пока не сообщается

    10:3411

    Virgin Galactic возобновила испытательные полеты — суборбитальный космический корабль VSS Unity впервые поднялся в небо: Разработчики используют данные, полученные в ходе полета, для доработки аппарата

    10:2026

    НАСА успешно отправило зонд OSIRIS-REx на астероид Бенну: Считается, что подобные астероиды появились при образовании Солнечной системы более 4,5 млн лет назад, послужив источниками воды и органических молекул для Земли и других планет

    10:0914

    Подводный дрон CCROV оснащен камерой с разрешением 4К и шестью движителями: Корпус позволяет выдерживать погружение на глубину до 100 м

    09:5211

    Lenovo использовала скандал вокруг Samsung Galaxy Note7, рекламируя свой смартфон Moto Z Droid: В бизнесе часто бывает так, что конкуренты используют ошибки друг друга для продвижения своего товара

    09:3531

    Тесты и база TENAA указывают на наличие у смартфона Apple iPhone 7 Plus 3 ГБ оперативной памяти: Apple увеличила объём ОЗУ у iPhone 7 Plus

    07:3018

    Дроны Alphabet несколько недель будут доставлять буррито для студентов Политехнического университета Виргинии: Дроны Project Wing доставят еду студентам

    07:005

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