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    28 сентября 2016

    Nvidia представила SoC Xavier с GPU поколения Volta. Но предназначена она для автомобильного рынка и выйдет лишь в 2018 году: SoC Nvidia Xavier содержит 7 млрд транзисторов

    19:2513

    Начало продаж камеры Fujifilm X-A3 отложено: Камера Fujifilm X-A3 в комплекте с объективом Fujinon XC16-50mm F3.5-5.6 OIS II стоит $600

    19:08

    Искусственный интеллект позволит удвоить темп экономического роста в развитых странах, уверены аналитики Accenture : Искусственный интеллект позволит к 2035 году повысить производительность труда на 40%

    18:4020

    Qualcomm Snapdragon 410E и Snapdragon 600E — новые старые однокристальные системы, но теперь для встраиваемых решений: SoC Qualcomm Snapdragon 410E и Snapdragon 600E предназначены для встраиваемых решений

    18:164

    Aitech A176 Cyclone — малогабаритный суперкомпьютер в усиленном исполнении с пассивным охлаждением: Производительность Aitech A176 Cyclone равна 1 TFLOPS, потребляемая мощность — 17 Вт

    18:0410

    Huawei намерена использовать ОС Tizen для своих будущих умных часов: Новые умные часы Huawei будут работать под управлением Tizen

    17:5524

    Ещё одной легендой стало меньше. Компания BlackBerry больше не будет разрабатывать смартфоны: BlackBerry отчиталась за второй квартала 2017 года

    17:3826

    Обновление Redstone 2 для ОС Windows 10 Mobile будет нацелено в первую очередь на корпоративный рынок: В апреле 2017 года Microsoft выпустит обновление для мобильной ОС

    17:076

    Первые видеокарты Nvidia поколения Volta появятся на рынке лишь в 2018 году: Видеокарты Nvidia Volta будут нести память GDDR6 и HBM3

    16:358

    Водителям Калифорнии практически полностью запретили использовать мобильные телефоны во время движения: Водители Калифорнии могут прикасаться к телефонам лишь один раз

    15:5020

    Миссия на Марс. Илон Маск рассказал о том, как SpaceX планирует колонизировать Красную планету: На создание полноценной колонии на Красной планете, по плану Маска, должно уйти от 40 до 100 лет

    15:1778

    Самоходные кресла Nissan ProPILOT Chair автоматически двигаются в очереди: Появление кресел Nissan ProPILOT Chair в широкой продаже не планируется

    14:1012

    Начат сбор средств на «первую в мире носимую игровую платформу» SuperSuit: SuperSuit состоит из трех компонентов: жилета SuperVest, перчатки SuperGlove и отделяемого модуля SuperBot

    13:358

    Смартфон Xiaomi Mi 5S получил более трех миллионов заявок менее чем за сутки: Магазины пока не следуют рекомендациям производителя

    12:2120

    Илон Маск планирует снизить время трансатлантического перелета до 10 минут: В большинство наиболее популярных городов мира ракета, стартовавшая их США, доберется в течение 25 минут

    11:3799

    Игровая приставка Nintendo NX будет состоять из трёх отдельных компонентов: Консоль Nintendo NX обойдётся в $350

    11:196

    Бывшие сотрудники Apple выпустили беспроводную систему заднего вида для старых автомобилей:

    10:2841

    Специалисты Hitachi научили автомобиль придерживаться выбранной полосы движения, даже если разметка не видна: Принцип работы Lane Mark Fusion построен на использовании ранее сохраненного изображения с камер

    10:038

    В госучреждениях Москвы почтовый сервис Microsoft будет заменен отечественным аналогом «МойОфис»: Также правительство прорабатывает возможность отказа от ОС Windows

    10:01122

    Поступило сообщение о взрыве смартфона Samsung Galaxy Note7 из новой партии: В пресс-службе Samsung заявили, что они продолжают общаться с клиентом, но никаких выводов без смартфона на руках сделать не могут

    09:4186

    Названа цена и дата начала продаж объектива Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS: Объектив Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS был анонсирован в феврале

    09:2413

    Источники сообщают о смартфонах Meizu Pro 6S и Pro 6 Plus: Meizu работает над обновленным дизайном, который позволит полностью скрыть полоски антенн

    09:131

    Внешний оптический привод I-O Data BRP-UT6/MC толщиной 11 мм рассчитан на подключение к разъему USB-С: Привод I-O Data BRP-UT6/MC поддерживает диски CD, DVD и BD

    09:026

    Смартфон Cubot Manito оснащен SoC MT6737 и 3 ГБ ОЗУ при цене $100: Смартфон оснащен 13-мегапиксельной тыловой камерой Samsung с диафрагмой F/2,0

    09:011

    NZXT S340 Elite — компьютерный корпус форм-фактора Midi-Tower для любителей VR-развлечений: NZXT S340 Elite имеет несколько отличий от ранее выпущенных моделей

    08:45

    Apple запатентовала оптический разъем, который может сменить порт Lightning: Авторы изобретения уточняют, что разъем может иметь несколько отверстий

    08:3761

    Компьютерная техника Apple возглавила рейтинг удовлетворенности американских пользователей 13-й год подряд: Сильнее всех в рейтинге скакнула компания Acer, которая поднялась на четвертое место

    08:2321

    90% пользователей Samsung Galaxy Note7 предпочли замену денежной компенсации: На данной стадии в рамках программы заменено более 60% смартфонов, которые были проданы в США и Южной Корее

    08:0221

    На системной плате Asus J3455M-E установлена однокристальная система Intel Celeron J3455: Системная плата Asus J3455M-E оснащена тремя слотами расширения

    08:014

    Самый крупный в мире радиотелескоп FAST начал работу: Запущен 500-метровый радиотелескоп FAST

    08:008

    Производитель объяснил, почему ультразвуковой дактилоскопический датчик смартфона Xiaomi Mi 5S оказался видимым: Ультразвуковой сканер находится в том же месте, что и старый, только он работает быстрее

    07:515

    Смартфон-раскладушка Samsung SM-W2017 оснащен SoC Snapdragon 820 и 4 ГБ ОЗУ: Вполне возможно, речь идет о той же камере, которая используется в Galaxy S7, Galaxy S7 Edge и Galaxy Note 7

    07:416

    EVGA представила видеокарты GeForce GTX 1080 FTW Hybrid и GeForce GTX 1070 FTW Hybrid: Макстмальная частота GPU EVGA GeForce GTX 1080 FTW Hybrid — 1860 МГц, GeForce GTX 1070 FTW Hybrid — 1797

    07:40

    Версия Android 7.0 Nougat оказалась самой нестабильной, ошибки при работе с сетью в ней возникают в 2,5 раза чаще, чем в iOS 10: Пока версия Android 7.0 Nougat установлена всего на 0,2% всех устройств с ОС Android

    07:3917

    Встраиваемые видеоускорители AMD Radeon E9260 и E9550 основаны на GPU Polaris: AMD пополнила семейство карт Radeon Embedded

    07:353

    YouTube Go — специальная версия сервиса для рынка Индии, позволяющая просматривать видео в автономном режиме: Сервис YouTube Go разрабатывался специально для Индии

    07:153

    Представлены IP-ядра ARM CoreLink CMN-600 и CoreLink DMC-620 : IP-ядро ARM CoreLink CMN-600 предназначено для внутренней связи, CoreLink DMC-620 — контроллер памяти

    07:00

    Анализатор Breathometer Mint за $100 оценит дыхание изо рта и оповестит об уровне болезнетворных бактерий: Breathometer Mint анализирует дыхание изо рта

    07:002

    По энергетической эффективности процессор NXP i.MX 6ULL на 30% превосходит ближайшего конкурента: NXP i.MX 6ULL — процессор на базе ARM Cortex-A7 с наименьшим в отрасли энергопотреблением

    06:501

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