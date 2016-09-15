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    15 сентября 2016

    Remix OS Player — эмулятор ОС Android для ПК с Windows: Эмулятор Remix OS Player поддерживает Google Play Store

    21:0826

    Через пять лет 6% рабочих мест США будут заняты роботами: Роботы занимают всё больше рабочих мест

    18:2824

    Компактный ноутбук Dell XPS 13 с рекордно тонкими рамками получил процессоры Intel Kaby Lake после очередного обновления: Dell в очередной раз обновила ноутбук XPS 13

    17:5823

    Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti получит лишь 3328 ядер CUDA из 3840 возможных у GPU GP102: Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti не получит памяти GDDR5X

    17:3611

    Сканер для фотографий Epson FastFoto имеет впечатляющую скорость работы: Сканер Epson FastFoto оценивается в $650

    16:0814

    Монитор LG 24UD58-B получил 24-дюймовую панель 4K и поддержку технологии FreeSync: Монитор LG 24UD58-B стоит 350 долларов

    15:4623

    Новый ноутбук Dell Latitude 13 получил трансформируемый корпус и SSD даже в минимальной конфигурации : Новый ноутбук Dell Latitude 13 оценивается в 700 долларов

    15:3412

    Новая технология Qualcomm Clear Sight предназначена специально для смартфонов с двойными камерами: Технология Qualcomm Clear Sight сделает снимки с двойных камер лучше

    14:4610

    В камере Panasonic Lumix DMC-LX10 установлен дюймовый датчик изображения: В оснащение камеры Panasonic Lumix DMC-LX10 входит подвижный трехдюймовый сенсорный дисплей

    14:167

    Google заподозрили в неуплате налогов в Индонезии: Расследование деятельности Google начнется не раньше конца сентября

    13:5510

    Специалистами Toppan и E Ink создан 32-дюймовый гибкий цветной электрофоретический дисплей: Коммерциализация разработки ожидается в 2017 году

    13:097

    Появились спецификации камеры Olympus PEN E-PL8 и вспышки FL-900R: В камере камеры Olympus PEN E-PL8 будет установлен датчик разрешением 16 Мп

    12:383

    Объектив Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 IS II USM стоит $550: Продажи Canon EF 70-300mm F/4.5-5.6 IS II USM должны начаться в ноябре

    11:315

    Представлена беззеркальная камера Canon EOS M5 и объектив EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM : Камера Canon EOS M5 оснащена электронным видоискателем

    10:4824

    В Китае отозвали 1858 смартфонов Samsung Galaxy Note7 после заявления об отсутствии проблем: В эту же среду управление гражданской авиации Китая запретило использовать, заряжать, а также сдавать в багаж Samsung Galaxy Note7

    10:3728

    Представлено обновленное устройство Amazon Echo Dot : Обновленное устройство Amazon Echo Dot стоит $50

    09:573

    По подсчетам IDC, продажи серверов за год сократились на 0,4%: Лидерство на рыке сохранила компания HPE

    09:224

    Монитор NEC EA245WMi с соотношением сторон 16:10 и матрицей AH-IPS предназначен для видеостен: Дисплей NEC EA245WMi подойдет и для любительской работы с цветом

    09:099

    Флэш-накопитель Adata i-Memory AI920 оснащен интерфейсами Lightning и USB 3.1: Накопитель AI920 выпускается объемом 32, 64 и 128 ГБ

    09:053

    Среди машин такси Uber в Питтсбурге появились самоуправляемые Ford Fusion: Полтора года назад компания Uber открыла в Питтсбурге центр передовых технологий

    09:0117

    LG, Moto и Huawei не выпустят новых моделей умных часов в нынешнем году: LG, Moto и Huawei с осторожностью смотрят на рынок умных часов

    09:00

    Скандал вокруг Galaxy Note7 может заставить Samsung выпустить Galaxy S8 (Dream) раньше срока:

    08:4951

    Недорогой планшет Lenovo Tab 3 7 Plus порадует компактными габаритами и ОС Android 6.0: Планшет Lenovo Tab 3 7 Plus стоит 125 евро

    08:30

    Американцы выстраиваются в очереди за смартфоном iPhone 7: Сроки доставки iPhone 7 и iPhone 7 Plus по предзаказу в самых популярных цветах (Black и Jet Black) колеблются от нескольких недель до пары месяцев

    08:08117

    По слухам, SoC Exynos 8895 сможет обрабатывать изображения с камеры на 70-80% быстрее предшественника: Энергопотребление новой однокристальной системы не превысит 5 Вт

    07:584

    3D-карта MSI GeForce GTX 1080 30th Anniversary Edition получила уникальную печатную плату немалых габаритов: 3D-карта MSI GeForce GTX 1080 30th Anniversary Edition оснащена ЖСО

    07:452

    Пассажиров общественного транспорта в Нью-Йорке просят не пользоваться Samsung Galaxy Note7: Пассажиропоток MTA в будние дни составляет около 11 млн человек, поэтому безопасность для компании превыше всего

    07:4242

    Защищённые умные часы Nixon Mission можно будет купить через месяц за $400: Часы Nixon Mission оценили в $400

    07:30

    В тесте Geekbench SoC Snapdragon 821 опережает Snapdragon 820 на 6-10%: SoC Snapdragon 821 засветился в базе Geekbench

    07:155

    Смартфон Huawei P8 Lite спас жизнь человеку, остановив пулю: Компания Huawei, узнав о случившемся, уже подарила мистеру Абрахамсу новый смартфон Huawei P9 Lite

    07:1319

    Новая дорожная карта Intel рассказывает о выходе процессоров до 2019 года: Шестиядерные потребительские процессоры Intel появятся в 2018 году

    07:005

    В России запретили два крупнейших порносайта: Такие провайдеры, как «Билайн», «МегаФон» и Oyster Telecom, уже начали ограничивать доступ к вышеупомянутым сайтам

    06:4522

    Похоже, Samsung хочет сделать свой собственный разъем для наушников: Samsung Galaxy S8 последует примеру iPhone 7 и откажется от разъема 3,5 мм

    06:2543

    Apple планирует отгрузить до конца года 100 млн смартфонов iPhone 7: Cпециалисты ранее прогнозировали, что Apple удастся отгрузить 80-85 млн iPhone 7

    06:1411

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