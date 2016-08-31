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    31 августа 2016

    Lenovo Miix 510 — планшет-трансформер с экраном диагональю 12,2 дюйма: Lenovo Miix 510 комплектуется стыкуемой клавиатурой и активным пером

    23:5910

    Asus ZenScreen MB16AC — самый компактный в мире портативный монитор по версии создателей: Asus ZenScreen MB16AC использует карандаш в качестве подставки

    23:307

    Смартфон Lenovo Vibe P2 станет тоньше предшественника: Смартфон Lenovo Vibe P2 получит 4 ГБ ОЗУ

    20:593

    По разные стороны баррикад — Acer представила похожие внешне, но очень разные смартфоны Liquid Z6 и Liquid Z6 Plus: Смартфоны Acer Liquid Z6 и Liquid Z6 Plus очень сильно отличаются параметрами

    20:402

    Представлены умные часы Samsung Gear S3 (Обновлено): Часы Samsung Gear S3 доступны в двух версиях, но обе очень крупные

    20:2267

    Acer Iconia Talk S — семидюймовый планшет, прикинувшийся смартфоном: Смартфон Acer Iconia Talk S оценили в 170 евро

    19:203

    Samsung приостановила поставки смартфона Galaxy Note7 из-за нескольких случаев возгорания : Смартфон Galaxy Note7 рискует загореться во время зарядки

    18:5754

    EVGA представила видеокарту GeForce GTX 1080 Hybrid с 12-фазной подсистемой питания и гибридной СО: Карта EVGA GeForce GTX 1080 Hybrid стоит $730

    18:429

    Умные часы Asus ZenWatch 3 представлены официально: Asus ZenWatch 3 построены на SoC Snapdragon Wear 2100 и работают под управлением ОС Android Wear 2.0

    17:3516

    Акустическая система Sven MC-10 поступит в продажу в сентябре: Корпус MC-10 выполнен из дерева, на передней панели находится небольшой ЖК-дисплей и кнопки управления

    16:107

    Мини-ПК Acer Revo Base mini оснащается процессорами Intel Core вплоть до Core i7: Стоимость Acer Revo Base mini начинается у отметки 430 евро

    15:403

    Ноутбук-трансформер Acer Chromebook R 13 построен на однокристальной системе MediaTek: Acer Chromebook R 13 получил сенсорный дисплей диагональю 13,3 дюйма разрешением Full HD

    15:151

    Смартфон ZTE Warp 7 с 2 ГБ ОЗУ и Android 6.0 продаётся в США за $100: Смартфон ZTE Warp 7 получил SoC Snapdragon 410

    14:158

    Мышь Logitech M720 Triathlon можно одновременно подключить к трем устройствам: Новинка оценена в $70

    13:1012

    Фотогалерея дня: «живые» фото складного смартфона Samsung Folder второго поколения: Размер дисплея Samsung Folder 2 равен 3,8 дюйма, а его разрешение составляет 800 х 480 пикселей

    12:5514

    По мнению аналитиков IDC, в 2018 году спад на рынке планшетов сменится ростом: Рост продолжится с 2018 по 2020 год

    12:437

    Mophie представила множество новых внешних аккумуляторов с более гуманной ценой, нежели у предшественников: Mophie анонсировала внешний аккумулятор с портом USB-C

    12:422

    Зарядная станция Lift для умных часов, использующая принцип магнитной левитации, собрала уже более $250 тыс. на Kickstarter: Lift также может выполнять роль небольшого светильника, когда устройство не используется для зарядки умных часов

    12:3610

    Apple предлагает до 2 ТБ места в iCloud: Появилась возможность арендовать 2 ТБ места в облаке iCloud за 1490 рублей в месяц

    12:2517

    Logitech M220 Silent и M330 Silent Plus — первые бесшумные мыши известного производителя: В мышах Logitech M220 Silent и M330 Silent Plus используются оптические датчики

    12:159

    Трикоптер Yi Erida с камерой разрешением 4К развивает скорость 75 км/ч и может находиться в воздухе более 40 минут: Все подробности о Yi Erida будут представлены в сентябре на конференции InterDrone

    12:063

    Зарядная станция Belkin PowerHouse стоимостью $99 позволяет одновременно заряжать iPhone и Apple Watch: В комплект поставки, помимо самой до-станции, входит кабель с разъемами Lightning и USB длиной 1,2 м

    11:492

    Представлены процессоры Intel Kaby Lake. Пока лишь двухъядерные энергоэффективные модели: Intel анонсировала процессоры Core седьмого поколения

    11:4829

    Japan Display пока не ведет переговоры с Sharp о совместной разработке технологии OLED: В Japan Display опасаются, что технологические секреты утекут в Foxconn

    11:301

    Специалистами ITRI создан сворачиваемый дисплей OLED: Разработки ITRI передаются производителям для коммерческого внедрения

    11:191

    Встраиваемая перепрограммируемая память eMemory EcoBit предназначена для приложений RFID и NFC: C учетом области применения, IP-ядра EcoBit оптимизированы по критерию энергопотребления

    10:55

    Медиаплеер Yoka KB2 на базе SoC AMLogic S912 получил удвоенный объем флэш-памяти: Медиаплеер Yoka KB2 поддерживает HDR и 10-битное видео HEVC

    10:352

    Смартфон LeEco Le 2S Pro с примечательной сдвоенной камерой, 4 ГБ ОЗУ и SoC Snapdragon 820 появился в базе данных TENAA: Полоски антенн располагаются так же, как у Meizu Pro 6 и грядущего iPhone 7

    10:24

    Защитное стекло Corning Gorilla Glass SR+ предназначено для носимых электронных устройств: К достоинствам Gorilla Glass SR+ производитель относит высокую прочность

    10:231

    Представлен объектив Meike 12mm F2.8 для камер Sony формата APS-C: Объектив Meike 12mm F2.8 рассчитан на ручную фокусировку

    10:035

    По слухам, сдвоенная камера Samsung Galaxy S8 получит 13-мегапиксельный датчик изображения Sony и 12-мегапиксельный Samsung S5K2L2: Место пятимегапиксельной фронтальной камеры в Samsung Galaxy S8 займет камера разрешением 8 Мп

    09:5222

    В базе данных TENAA замечена разновидность смартфона Moto M с экраном размером 5,5 дюйма, оснащенная дактилоскопическим датчиком: Габариты устройства — 151 x 75 x 8 мм

    09:332

    Фото подтверждает, что iPhone 7 будет доступен в пяти цветах, включая практически черный: Анонс смартфона ожидается 7 сентября

    09:2514

    Смартфон Archos 55 Diamond Selfie получил флэш-память объемом 64 ГБ: Смартфон Archos 55 Diamond Selfie работает под управлением ОС Android 6.0

    09:09

    ZTE намекает на анонс на IFA 2016 смартфона со сдвоенной камерой или стереофонической АС : Аппарат пополнит семейство Axon

    08:581

    Microsoft утверждает, что она решила проблему с утечкой заряда планшета Surface Pro 3: В июле этого года компания Microsoft признала факт утечки заряда

    08:536

    Аналитики IDC назвали год, когда спад на рынке ПК сменится ростом: По прогнозу IDC, рынок ПК в этом году сократится на 7,2%

    08:474

    Новые MacBook Pro и MacBook Air ожидаются в октябре. Новый дисплей Apple с разрешением 5K создается при участии LG : На сайте Bloomberg опубликовали информацию о планах Apple, которые касаются обновления линейки компьютеров компании

    08:3816

    Sony FES Watch U — второе поколение часов, выполненных из электронной бумаги: Часы Sony FES Watch U обойдутся покупателям почти в 500 долларов

    07:505

    Gigabyte активнее взялась за продвижение интерфейса Thunderbolt 3: Gigabyte представила несколько новых устройств с поддержкой Thunderbolt 3

    07:155

    В 2021 году в США запустят 28 поездов, способных передвигаться со скоростью до 300 км/ч: Железная дорога Amtrak пополнится новыми поездами

    07:0028

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