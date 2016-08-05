  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 августа 2016

    Графический процессор 3D-карты PowerColor Red Devil RX 470 разогнан до 1270 МГц, память — до 7000 МГц: В состав системы охлаждения Red Devil RX 470 включены четыре медные никелированные тепловые трубки

    23:352

    Amazon от дронов переходит к самолетам: Компания Amazon арендовала 11 самолетов

    23:165

    Конструкция системы охлаждения 3D-карты Gigabyte Radeon RX 470 G1 Gaming 4G включает два 90-миллиметровых вентилятора: Цену 3D-карты Gigabyte Radeon RX 470 G1 Gaming 4G производитель не называет

    20:06

    Объем твердотельных накопителей серии Toshiba ZD6000 достигает 7680 ГБ: Твердотельные накопители Toshiba ZD6000 поддерживают NVMe

    14:5317

    Apple предлагает до $200 000 за выявление критических уязвимостей в ее продукции: Список участников программы ограничен только исследователями в области безопасности, отобранными Apple

    14:3141

    Тестовое производство консолей Nintendo NX начнется уже в этом квартале: Более 40% стартовой партии будет производиться на фабриках Foxconn Electronics

    11:0213

    Philips предлагает «экосистему подключенных носимых устройств» для тех, кто хочет следить за своим здоровьем : Носимые устройства, мобильное приложение и облачный сервис — составляющие экосистемы Philips

    10:226

    Смартфон OnePlus 3 Mini получит дисплей диагональю 4,6 дюйма и 6 ГБ ОЗУ: OnePlus 3 Mini также получит модуль NFC для работы сервиса Android Pay

    09:3844

    Опубликована фотография металлического браслета умных часов Meizu: Скорее всего, подобный браслет не будет единственным доступным вариант

    09:244

    Более ста дизайнеров попросили Верховный суд США не отменять решение в пользу Apple в споре с Samsung: Спор между Apple и Samsung тянется с 2011 года

    09:18140

    Системная плата Colorful iGame Ymir-G получила сетевой контроллер Killer E2201: Плата Colorful iGame Z170 Ymir-G имеет систему питания с четырнадцатью фазами

    09:095

    Xiaomi представила зонт Luo Qing : Масса зонта составляет 228 г, а его радиус в открытом состоянии равен 47 см

    09:0319

    Работающий смартфон iPhone 7 запечатлен в новом видеоролике: В ролике запечатлена младшая версия iPhone 7, которая оснащена основной камерой с одним модулем

    08:3335

    Intel собирается дополнить гарнитуру HTC Vive шестью камерами: Дополнение, напоминающее рог носорога, позволяет получать данные о глубине сцены

    08:112

    Бета-тест Apple Music для Android, наконец, завершен: Как и версия для iOS, Apple Music для Android предлагает пользователям бесплатный месяц

    07:5867

    Смартфоны Lumia 950 и Lumia 950 XL подешевели в США на $150 и $200 соответственно: Более того, каждому покупателю этих устройств Microsoft дает в подарок аксессуар Display Dock

    07:4427

    Kipon анонсирует переходники для установки среднеформатных объективов Hasselblad V на камеры Sony и Leica: Оптическая схема адаптеров, спроектированных специалистами IB/E Optics, насчитывает пять элементов

    07:403

    Представлена гарнитура Xiaomi VR Toy Edition:

    07:342

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018