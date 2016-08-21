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    21 августа 2016

    Электронная книга Kobo Aura Edition 2 получила дисплей E Ink Carta: Европейская цена Kobo Aura Edition 2 — 130 евро

    19:3524

    G.Skill представила модули памяти DDR4-3333 со сниженными задержками: Модули G.Skill DDR4-3333 с пониженными таймингами дебютировали в семействе Trident Z

    14:449

    Коммерциализация литий-металлических аккумуляторов, которые предложат вдвое больше емкости при тех же габаритах, запланирована на ноябрь 2016: Настоящая революция должна произойти в 2018 году, когда аккумуляторы SolidEnergy Systems начнут использовать в электромобилях

    12:2749

    Google прекращает поддержку приложений Chrome в Windows, Mac и Linux: Для облегчения процесса перехода Google предлагает разработчикам помощь в создании веб-версий этих приложений

    11:3014

    Беспроводная зарядная станция для электромобилей Tesla предлагается за $2440 : Беспроводная зарядная станция может использоваться под открытым небом при температура от –18° до 50°C

    10:4427

    Стив Джобс войдет в Международный зал славы и музей фотографии: Церемония запланирована на 28 октября 2016

    10:3045

    Samsung пока лидирует на рынке смартфонов Индии, но китайские производители нарастили поставки на 75%: Ранее Lenovo была единственной китайской компанией, которая отгружала более миллиона смартфонов за квартал

    10:1151

    Технология AMD TrueAudio Next улучшит качество звуковых эффектов в виртуальной реальности: AMD рассказала о технологии TrueAudio Next

    08:008

    На IDF 2016 компания Synopsys показала системную плату с интерфейсом PCIe 4.0: Интерфейс PCIe 4.0 придёт на рынок в следующем году

    07:308

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