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    17 августа 2016

    Смартфон Benq T55 не может похвастаться топовыми параметрами или свежей версией ОС: Смартфон Benq T55 оснащён экраном HD

    16:355

    Дрон Intel Aero поможет разработчикам ПО для БПЛА: Intel Aero поступит в продажу в конце года, дата выхода и цена пока не сообщаются

    16:311

    Fitbit готовит трекеры активности Flex 2 и Charge 2: Трекер Fitbit Flex 2 получит новый дизайн, а Charge 2 оснастят большим экраном

    16:211

    Рекламное изображение Huawei G9 Plus намекает на особенности смартфона: На рекламном изображении присутствуют явные намеки на особенности Huawei G9 Plus

    16:097

    Gigabyte Aorus X3 Plus v6 — игровой ноутбук с видеокартой GeForce GTX 1060 и массой 1,8 кг: Gigabyte обновила ноутбук Aorus X3 Plus, оснастив его картой Pascal

    15:276

    В 2017 году Windows 10 получит поддержку интерфейса Windows Holographic, который перенесёт привычное ПО в виртуальную реальность: Windows Holographic станет доступен всем желающим в следующем году

    15:0721

    Intel Euclid — крошечный ПК с камерой RealSense для различных роботов: Микро-ПК Intel Euclid наделит роботов способностью видеть окружающее пространство

    14:493

    Первый беспилотный автомобиль Ford появится в 2021 году и будет нацелен на коммерческий сегмент: Ford решила начать покорять рынок беспилотных авто с сервисов такси

    14:223

    Project Alloy — проект гарнитуры виртуальной реальности в исполнении Intel: Intel разрабатывает гарнитуру VR Project Alloy

    13:391

    Intel заключает сделку с ARM и начнёт производить для партнёров соответствующие однокристальные системы: Intel признала лидерство ARM

    13:1429

    Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO Y910 претендует на звание самого производительного игрового устройства в своём сегменте: Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO Y910 может оснащаться видеокартами Pascal

    12:26

    Lenovo IdeaCenter Y710 Cube — компактный игровой ПК с видеокартой GeForce GTX 1080: ПК Lenovo IdeaCenter Y710 Cube стоит от 1300 долларов

    12:084

    Xiaomi запустила собственный сервис мобильных платежей Mi Pay: Модуль NFC присутствует у смартфона Xiaomi Mi 5

    11:085

    Новый видеоролик в разрешении 4K позволяет рассмотреть смартфоны iPhone 7 и 7 Plus во всех подробностях: Что касается разъема Smart Connector, то его у старшей модели вновь нет

    10:2636

    Планшет Teclast Tbook 16 Pro получил отсоединяемый клавиатурный блок и перо: Планшет Teclast Tbook 16 Pro базируется на SoC Intel Atom x5

    10:109

    Бывший глава студии, создавшей Angry Birds, займется возрождением бренда Nokia: Самого Пекка Рантала не совсем корректно называть одним из создателей Angry Birds

    10:0710

    Аналитики считают, что MSI возглавит рынок производителей игровых ноутбуков в этом году: Рост поставок игровых ноутбуков объясняется рядом фактор

    09:55

    Представлен смартфон CoolEco Cool1 со сдвоенной камерой, цена которого начинается с отметки $167: Начало продаж CoolEco Cool1 ожидается 24 августа

    09:276

    По слухам, смартфон LG V20 поступит в продажу 23 сентября по цене $650: LG V20 может позаимствовать модульную структуру у LG G5

    09:157

    Игровой ноутбук EVGA SC17 получил новейшую видеокарту GeForce GTX 1070 и возможности разгона: Ноутбук EVGA SC17 оснащен кнопкой Clear CMOS для обнуления результатов экспериментов

    09:095

    Водонепроницаемый смартфон RMQ5018 за $130 может работать под управлением Windows 10 Mobile или Android 5.1: Смартфон получил пятидюймовый дисплей разрешением 1280 х 720 пикселей, а также однокристальную систему Snapdragon 210

    09:05

    Apple откроет в Китае научно-исследовательский центр до конца нынешнего года: Apple продолжает обхаживать китайский рынок

    08:0015

    300-долларовый смартфон Blu Products Pure XR оснащён 4 ГБ ОЗУ: Смартфон Blu Products Pure XR заключён в металлический корпус

    07:304

    Корпусные вентиляторы Be Quiet! SilentWings 3 одни из самых тихих в сегменте: Вентиляторы Be Quiet! SilentWings 3 доступны для покупки

    07:00

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