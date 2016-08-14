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    14 августа 2016

    Металлизированную переводную картинку DuoSkin, наносимую на тело, можно использовать для ввода и вывода информации: По словам участников проекта, электроды сохраняют работоспособность в течение всего дня

    16:4611

    3D-карта Zotac GeForce GTX 1080 ArcticStorm оснащена водоблоком: Длина 3D-карты Zotac GeForce GTX 1080 ArcticStorm — 300 мм

    14:477

    Специалистами MIT создано стекло, быстро меняющее прозрачность и не потребляющее энергию в статичном состоянии: Разработка MIT также может найти применение в дисплеях нового типа

    14:3220

    Sony приписывают сокращение инвестиций в выпуск датчиков изображения CMOS в этом году : Усилия Sony будут направлены на продвижение датчиков изображения CMOS в автомобилях, роботах и медицинских приборах

    14:092

    Опубликована информация об уязвимости в охранных системах автомобилей Volkswagen AG, обнаруженной несколько лет назад: Уязвимость ставит под угрозу миллионы машин

    13:462

    Tesla собирается увеличить дальность хода своих электромобилей: Ожидается выход версии 100D моделей Model S и Model X

    12:4430

    Появились первые снимки GPU Nvidia GeForce GTX 1080M: По имеющимся данным, GPU GTX 1080M имеет 2560 ядер CUDA и 256-разрядную шину памяти

    11:328

    Анонс умных часов Samsung Gear S3 должен состояться 1 сентября: На картинке не упоминается третье поколение умных часов Samsung Gear, на них явно указывают часовые стрелки

    10:561

    Смартфоны HTC Desire 10 Pro и Desire 10 Lifestyle ожидаются в сентябре: Смартфон будет оснащен двумя громкоговорителями Boomsound Hi-Fi Edition

    10:383

    Смартфон Apple iPhone 7 Plus в варианте Space Black запечатлен на живых фото: Анонс смартфонов Apple iPhone нового поколения ожидается в сентябре

    10:0657

    В базе AnTuTu замечен смартфон Meizu с SoC Exynos 8890: Смартфон набрал в ходе теста около 120 тыс. баллов

    10:02

    Microsoft приобрела интерактивный сервис Beam: Цена покупки сторонами не разглашается

    09:482

    3D-карта Corsair Hydro GFX GTX 1080 оснащена жидкостной системой охлаждения: Цена 3D-карты Hydro GFX GTX 1080 равна $750

    09:46

    Начат прием заказов на гарнитуру виртуальной реальности Samsung Gear VR (2016): Гарнитура виртуальной реальности Samsung Gear VR (2016) стоит $100

    09:001

    NAS Synology RackStation RS3617xs позиционируется как масштабируемое решение для крупных компаний: NAS Synology RackStation RS3617xs подойдет для надежного централизованного хранения данных

    08:002

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