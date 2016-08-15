  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 августа 2016

    В Китае анонсировали видеокарту GeForce GTX 1060 с 3 ГБ памяти, которая содержит 1152 ядра CUDA и оценивается в $200: Новая версия карты GeForce GTX 1060 будет конкурировать с Radeon RX 480

    19:4318

    Lenovo запустит новую линейку смартфонов Moto M. Первенец получит SoC MediaTek: Смартфон Moto M получит 3 ГБ ОЗУ

    19:235

    Qualcomm ускорит однокристальную систему Snapdragon 652: SoC Snapdragon 652 получит повышенные частоты

    18:08

    JCG Hacker H3: маршрутизатор и ТВ-приставка в одном корпусе: JCG Hacker H3: телероутер или медиасвитч?

    11:1116

    Аналитик прогнозирует революционные изменения в линейке iPad в 2018 году: Речь идет о радикальных переменах в дизайне, форм-факторе и переходе на гибкие дисплеи AMOLED

    10:4563

    Xiaomi готовится анонсировать умную стиральную машину: Анонс устройства запланирован на завтра, 16 августа

    10:3020

    Meizu должна представить новый флагманский смартфон 3 сентября: Компания Meizu наращивает темпы анонса новых моделей, приближаясь по этому показателю к своему конкуренту в лице Xiaomi

    10:101

    Появилась первая фотография нового смартфона HTC Nexus: На фотографии мы видим устройство с ярко выраженной фаской, которую HTC представила в модели HTC 10

    09:416

    Появление на рынке смартфона Oppo R9s ожидается в сентябре: Источником послужил известный китайский аналитик Пан Цзютан

    09:28

    К системной плате Biostar Racing B150GTN можно подключить светодиодную ленту: Плату Biostar Racing B150GTN стала самой маленькой в своем семействе

    09:093

    Как ожидается, вторая решетка громкоговорителя смартфона iPhone 7 будет декоративной: Предположительно, новый смартфон представят 7 сентября

    09:0781

    Нетбук Chuwi Hi10 Pro поступает в продажу по цене $199: Chuwi Hi10 Pro оснащен дисплеем диагональю 10,1 дюйма с разрешением 1920 x 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10

    08:576

    40-дюймовый телевизор B&O BeoVision 14 оценен в $6700: При цене $6700 и $9300 за модели с экранами диагональю 40 и 55 дюймов B&O BeoVision 14 не поддерживает технологию HDR

    08:2919

    Смартфон Sharp M1 похож на Xiaomi Mi5 : Устройство поступает в продажу сегодня по цене около $285

    08:173

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018