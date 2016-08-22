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    22 августа 2016

    Samsung готовит планшеты среднего уровня SM-P580 и P585, поддерживающие работу с пером S Pen: Samsung SM-P580 и P585 засветились на официальном сайте

    23:504

    Смартфон Samsung Galaxy C9 получил дисплей диагональю 5,7 дюйма: Samsung Galaxy C9 может оказаться просто увеличенной версией модели Galaxy C5

    23:202

    Samsung готовит флагманский смартфон Z9 под управлением ОС Tizen: Samsung Z9 окажется самым дорогим смартфоном под управлением ОС Tizen

    22:5013

    Cherry MC 4000: симметричная мышь с опоясывающими ножками: Манипулятор Cherry MC 4000 сообщает о своем разрешении светодиодной подсветкой

    21:522

    В начале сентября Huawei представит планшетный компьютер MediaPad M3: Huawei MediaPad M3 получит 4 ГБ оперативной памяти

    20:452

    ОС Android 7.0 Nougat станет доступна уже сегодня: Аппараты Nexus получат Android 7.0 Nougat сегодня

    20:3020

    Microsoft приобретает, а заодно и закрывает сервис Genee : Genee переходит под крыло Microsoft и прекращает существование

    20:198

    Apple приобретает компанию Gliimpse, ответственную за ПО для анализа и обработки медицинских данных: Apple продолжает развивать направление медицинского ПО

    20:049

    Смартфон Meizu Pro 7 представят 13 сентября: Meizu покажет новый флагман в середине сентября

    17:18

    Смартфон Samsung Galaxy J7 Prime получился путём улучшений почти всех характеристик модели Galaxy J7: Смартфон Samsung Galaxy J7 Prime получил экран Full HD

    17:0917

    Смартфон Samsung Z2 получит скромный аккумулятор и 1 ГБ ОЗУ: Появились официальные изображения смартфона Samsung Z2

    16:528

    Samsung Level Active — беспроводная гарнитура для занимающихся спортом: Гарнитура Samsung Level Active не боится пота

    16:293

    Поставки ноутбуков упали у всех крупнейших производителей, включая контрактников: Поставки ноутбуков значительно просели

    15:5811

    Страницы интернет-магазинов с контрафактом могут начать блокировать в России: Правообладатели предлагают начать оперативно блокировать страницы интернет-магазинов, торгующих такими товарами

    15:3719

    Обновление Windows 10 Anniversary Update «сломало» миллионы web-камер пользователей: Обновление Windows 10 Anniversary Update привело к неработоспособности многих web-камер

    15:2833

    Смартфон Gionee S6s мало отличается от S6 Pro, но располагает фронтальной вспышкой: Смартфон Gionee S6s оценивается в 270 долларов

    15:12

    Память GDDR6 появится на рынке в 2018 году, а HBM3 стоит ожидать не ранее 2019 (Обновлено): Samsung рассказала о новых типах видеопамяти

    14:579

    На долю Samsung приходится 82% всей прибыли на рынке смартфонов с Android: Samsung лидирует на рынке смартфонов с Android по всем показателям

    13:2754

    Новый смартфон Samsung Galaxy Grand Prime получит 1,5 ГБ ОЗУ и Android 6.0.1: Samsung улучшит смартфон Galaxy Grand Prime

    12:5711

    MSI представила линейку ноутбуков с видеокартами серии Nvidia GeForce GTX 10: Производитель планирует удовлетворить потребности геймеров любой категории

    12:543

    Мониторы AOC U2777PQU и U3277PWQU характеризуются разрешением 4K: В AOC U2777PQU используется матрица IPS, а в U3277PWQU — AMVA

    12:356

    В Северной Корее появился свой потоковый видеосервис: Северная Корея запустила видеосервис

    12:3425

    Смартфон Samsung Galaxy Note 7 Injustice Edition засветился на фотографиях: На изображениях видна золотая окантовка вокруг камеры и кнопке Home, а также логотип Темного рыцаря на задней панели

    12:248

    Компактная версия игровой консоли Sony PS4 попала в объектив камеры: Sony PS4 может в итоге называться просто PS4

    12:181

    Инсайдер опубликовал изображения и характеристики смартфона Xiaomi Mi Note 2: Анонс смартфона ожидается 25 августа

    11:1211

    Apple называют одной из компаний, заинтересованных в покупке Lyft: Интерес Apple к Lyft объясняется тем, что компания работает над собственным электромобилем, выход которого ожидается в 2021 году

    10:37

    Прозрачное окно занимает почти всю боковую стенку компьютерного корпуса Sharkoon DG7000-G: Sharkoon DG7000-G оценен в 70 евро

    10:257

    Планшет Chuwi HiBook Pro с экраном разрешением 2К и 4 ГБ ОЗУ поступает в продажу по цене $200: На планшете предустановлены Windows 10 и Android 5.1

    10:125

    WhatsApp станет одним из первых приложений для iOS от сторонних разработчиков с поддержкой Siri: Также источники сообщают, что аналогичная поддержка Siri появится в приложениях Uber и Netflix для iOS

    09:546

    Однокристальные системы Allwinner R16, R40 и R58 предназначены для бюджетных устройств: Во всех этих платформах используются вычислительные ядра ARM Cortex-A7

    09:304

    Первое автомобильное головное устройство Sony с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto выйдет в ноябре по цене $500 : Sony XAV-AX100 оснащено четырьмя усилителями Dynamic Reality Amp 2 мощностью по 55 Вт, а также фирменной технологии Extra Bass

    09:2914

    Inno3D представила несколько карт GeForce GTX 1060 с разными кулерами: Карты Inno3D GeForce GTX 1060 отличаются не только кулерами и частотами, но и печатными платами

    09:09

    Все смартфоны Honor будут получать обновления ОС минимум в течение двух лет: Huawei обязуется два года поддерживать каждую модель Honor

    07:20

    Micromax добавила смартфону Yu Yunique 1 ГБ оперативной памяти и назвала его Yunique Plus: Смартфон Yu Yunique Plus поддерживает LTE

    07:00

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