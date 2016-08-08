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    8 августа 2016

    Стартовали продажи 3D-карт AMD Radeon RX 460: Рекомендованная цена 3D-карты AMD Radeon RX 460 — $109

    17:5725

    Экшн-камера GoPro Hero5 получит модуль GPS, сенсорный дисплей и новое меню: Новая экшн-камера может быть представлена уже в сентябре одновременно с первым дроном компании, GoPro Karma

    17:3917

    Опубликованы первые фотографии смартфона Vernee Mars с 6 ГБ ОЗУ: Смартфон кажется довольно узким и тонким

    16:487

    Гарнитура SteelSeries Siberia 840 поддерживает подключение по Bluetooth: Гарнитура Siberia 840 стоит $330

    16:211

    Увеличение выхода годной продукции позволило LG Display нарастить план выпуска телевизионных панелей OLED на будущий год: В 2015 году компания LG Display выпустила 400 000 телевизионных панелей OLED

    15:1635

    Ювелирная компания Caviar оформила смартфон Apple iPhone в стиле игры Pokemon Go : Стоимость новинки — 177 000 рублей

    14:3954

    Названа дата анонса смартфона Samsung Z2 с ОС Tizen: Как утверждается, в Индии новинка будет стоить около $67

    13:0811

    Представлены полнокадровые объективы Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC и 20mm T1.9 ED AS UMC: Продажи объективов Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC и 20mm T1.9 ED AS UMC должны начаться в сентябре

    12:427

    Ожидается, что MSI в этом году отгрузит четыре миллиона 3D-карт : В 2015 году MSI отгрузила 3,45-3,55 млн 3D-карт под своей маркой

    12:266

    Basis отзывает все умные часы Peak: Сервис, с которым синхронизируются часы, прекратит работу 31 декабря 2016 года

    12:066

    Аксессуар True Zoom Camera для смартфона Moto Z предложит 10-кратный оптический зум и ксеноновую вспышку: Один из инсайдеров утверждает, что аксессуар будет предлагаться по цене $250

    11:264

    Catcher завершила второй квартал 2016 с самым плохим результатом за последние пять лет: Доход компании составил 557 млн долларов, а чистая прибыль оказалась на уровне 123 млн долларов

    11:124

    Начат прием предварительных заказов на рюкзак HP Powerup Backpack с аккумулятором емкостью 22 400 мА∙ч: Цена HP Powerup Backpack — $200

    11:1118

    Asus готовит к выпуску 3D-карту ROG Strix RX 460: Карта Asus ROG Strix RX 460 оснащена тремя видеовыходами

    10:586

    Владельцы смартфона Meizu M1E смогут управлять системами интернет-автомобиля Roewe RX5: Владельцы Meizu M1E смогут контролировать работу системы климат-контроля, устанавливать температуру подогрева сидений, управлять центральным замком и мультимедийной системой

    10:56

    Обнаружена брешь в системе безопасности 900 млн смартфонов с Android и SoC Qualcomm : Набор из четырех обнаруженных уязвимостей получил название Quadrooter

    10:2179

    В базе данных Zauba замечен преемник смартфона Samsung Galaxy Grand Prime: Смартфон Samsung Galaxy Grand Prime имеет пятидюймовый дисплей

    09:591

    Изогнутый экран может стать отличительной чертой смартфонов Samsung Galaxy S: В будущем году не будет модели Samsung Galaxy S8 Edge, а у Galaxy S8 будет изогнутый экран

    09:4213

    Один из руководителей проекта беспилотного автомобиля Google покинул компанию: Крис Армсон высказывал недовольство новым направлением, в результате он повздорил с основателем Google Ларри Пейджем

    09:412

    В 2017 году Windows 10 получит два крупных обновления : Microsoft уже активно тестирует обновление Redstone 2

    09:2223

    Корпус смартфона Vertu Aster Chevron выполнен с использованием титана и ткани : Смартфон Aster Chevron предлагается по цене $4200

    09:107

    В этом году ожидается выход двух моделей умных часов Apple Watch: В этом году прогнозируется отгрузка 10-11 млн умных часов Apple

    09:0637

    Игровая гарнитура Sharkoon Rush ER2 предложена в четырех вариантах: Цена Sharkoon Rush ER2 — 28 евро

    08:35

    Asus представила две видеокарты Radeon RX 470 с возможностью подключения вентиляторов: Видеокарты Asus Radeon RX 470 полностью бесшумны при малой нагрузке

    08:087

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