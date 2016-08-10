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    10 августа 2016

    Panasonic покупает OpenSynergy, немецкого разработчика программного обеспечения для «умных» автомобилей: OpenSynergy станет дочерней компанией Panasonic, сохранив самостоятельность

    21:145

    LeEco планирует инвестировать 1,8 млрд долларов в электромобильный завод: LeEco планирует выпускать электромобили в США и Китае

    20:445

    Компания VIA привезла на Flash Memory Summit 2016 контроллеры SSD с технологией Gear-Shifting: Одной из особенностей этих контроллеров названа лучшая в классе способность обнаруживать и корректировать ошибки

    20:2312

    Сетевая карта Artesyn SharpSwitch PCIE-9205 оснащена коммутатором и двумя портами 100G: На плате установлен процессор серии Intel Xeon D

    19:517

    Facebook объявила войну блокировщикам рекламы: Facebook предпочла создать решение, благодаря которому блокировщики попросту не замечают рекламу

    18:1231

    Intel покупает компанию Nervana Systems, занимающуюся искусственным интеллектом: Условия сделки не разглашаются

    17:061

    Фото дня: объектив Fujifilm XF23mmF2 R WR: Анонс объектива Fujifilm XF23mmF2 R WR можно ожидать в сентябре на выставке Photokina

    16:213

    По подсчетам TrendForce, за первое полугодие 2016 года было отгружено 74,18 млн ноутбуков, Apple сократила поставки на 23,4%: Лидером рынка аналитики называют компанию Lenovo

    15:5345

    Специалисты DisplayMate снова назвали лучший из когда-либо протестированных ими дисплеев мобильных устройств: Дисплей Samsung Galaxy Note7 превосходит дисплеи других мобильных устройств по цветовому охвату и другим параметрам

    14:50183

    Представлен смартфон Meizu M3E: Цена Meizu M3E— $195

    13:274

    Micron начинает поставки ознакомительных образцов мобильной памяти 3D NAND объемом 32 ГБ для смартфонов следующего поколения: Память 3D NAND упаковывается в корпуса PoP размерами 9 x 9 мм или MCP размерами 8,5 x 11 мм

    12:3911

    Разработчики называют Moorebot персональным роботизированным помощником: Pilot Labs собирает средства на выпуск Moorebot

    11:456

    У SMART Modular готовы первые энергонезависимые модули памяти NVDIMM-N DDR4 объемом 32 ГБ: Начать поставки энергонезависимых модулей памяти NVDIMM-N DDR4 объемом 32 ГБ SMART Modular обещает до конца месяца

    11:0013

    Смартфон LeEco Cool1 будет выпущен 16 августа: Что касается цены, но она ожидается на уровне 300 долларов

    10:593

    Liqid и Kingston представили самый быстрый SSD типоразмера 2,5 дюйма: Накопитель Liqid Powered U.2 оснащен интерфейсом PCIe NVMe Gen 3.0 x4

    10:3510

    Смартфон UMi Max при цене менее $180 предлагает SoC MediaTek Helio P10: Смартфон UMi Max может занять вторую ступеньку в иерархии моделей компании

    10:151

    Создатели мотоциклетного шлема Skully AR-1 обанкротились, потратив $13,5 млн на суперкары, мотоциклы и стриптиз: Были куплены несколько мотоциклов, два суперкара Dodge Viper, смартфоны, планшеты и проч

    10:0530

    Apple получила патент на рулевое устройство для сочлененного транспортного средства: Считается, что первый автомобиль Apple выйдет в 2021 году

    10:0235

    Спецификации смартфона Samsung Z2 с ОС Tizen появились накануне анонса: Смартфон Samsung Z2 относится к бюджетному сегменту

    09:367

    За попытку блокировки ресурса www.kremlin.ru ноутбук злоумышленника приговорили к смертной казни: Каким образом будет приводиться в исполнение смертная казнь ноутбука, осталось за кадром

    09:3338

    Ожидается, что при цене $106 смартфон Xiaomi Redmi 4 получит 3 ГБ ОЗУ, SoC Snapdragon 625 и аккумулятор емкостью 4100 мА•ч: Анонс смартфона ожидается 25 августа

    09:2013

    Экран следующего смартфона iPhone диагональю 5,5 дюйма может иметь разрешение 2К: Источник утверждает, что дисплей диагональю 4,7" будет иметь разрешение 1920 х 1080 пикселей, а экран старшей модели получит разрешение 2К

    08:4820

    Jawbone продолжает искать возможности выхода из бизнеса: Jawbone не сможет рассчитаться с кредиторами и осуществить запланированный августовский платеж

    08:202

    Смартфон Samsung Galaxy Note7 с 6 ГБ ОЗУ должен поступить в продажу 2 сентября по цене $914 : Данная версия Samsung Galaxy Note7 будет представлена 26 августа

    08:0910

    Смартфон Blu Studio C 8+8 может быть основан на двух разных SoC: Смартфон Blu Studio C 8+8 доступен в вариации с поддержкой сетей 4G

    08:08

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