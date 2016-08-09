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    9 августа 2016

    Показан твердотельный накопитель Seagate объемом 60 ТБ: Одновременно представлен SSD NVMe Nytro XP7200 объемом 8 ТБ

    20:2120

    Контроллер Marvell 88NV1160 предназначен для твердотельных накопителей с поддержкой NVMe: Контроллер Marvell 88NV1160 соответствует спецификации NVMe 1.3

    19:371

    В модулях Aupera Aup-AXL-M128 типоразмера M.2 используется память ST-MRAM: Модули Aupera Aup-AXL-M128 входят в конфигурацию твердотельных массивов Aup-Litesaber-V2000

    19:1411

    Источник сообщает, что дактилоскопический датчик нового MacBook Pro будет встроен в кнопку включения ноутбука: Пользователь одним движением сможет включить ноутбук или вывести его из режима сна и подтвердить свою личность

    17:1253

    Huawei представила умные часы для детей с героями Disney и Marvel: Часы будут продаваться по цене около 104 долларов

    16:494

    До конца месяца Panasonic представит две камеры: Камеры Lumix DMC-GH5 среди новинок не будет

    15:412

    Смартфон Samsung Galaxy Note7 побил рекорд популярности: В Южной Корее зафиксировано рекордное количество предварительных заказов

    15:1842

    Sapphire Technology представила 3D-карты Nitro Radeon RX 460 с 2 ГБ и 4 ГБ памяти: Системы охлаждения 3D-карт Nitro Radeon RX 460 с 2 м 4 ГБ памяти имеют по два вентилятора

    14:308

    Криптографический ускоритель Kalray Krypto128 построен на процессоре Bostan: В Kalray видят две области применения Krypto128

    13:414

    Производительность массива SSD E8-D24 в режиме чтения достигает 10 000 000 IOPS, в режиме записи — 4 000 000 IOPS: Производитель называет E8-D24 первым централизованным массивом SSD с поддержкой NVMe

    12:0318

    Патент описывает обновленный аксессуар Apple Smart Keyboard для iPad Pro с сенсорным дисплеем: Пользователи смогут настраивать то, какие именно иконки и инструменты будут отображаться на втором дисплее, при желании перемещая необходимые элементы на экран iPad Pro

    11:476

    Автопилот электромобиля Tesla Model X спас человека от смерти: Автомобиль доставил его к ближайшей больнице, врачи которой диагностировали легочную эмбилию и успели спасти ему жизнь

    11:2054

    Компания Samsung Electronics стала крупнейшим поставщиком SSD для вычислительных центров: В настоящее время ассортимент Samsung включает 18 семейств SSD корпоративного сегмента

    10:5512

    Технология быстрой зарядки OnePlus Dash Charge оказалась эффективнее Samsung Adaptive Fast Charging: OnePlus 3 зарядился до 67%, а аккумулятор Samsung Galaxy S7 удалось зарядить всего до 23%

    10:5119

    Pokemon GO за месяц принесла создателям $200 млн: Вчера же стало известно о том, что количество загрузок версии для Android уже превысило 100 млн

    10:2914

    Microsoft зарабатывает на каждой проданной консоли Xbox One S по $76: Речь идет о версии с жестким диском объемом 2 ТБ

    10:165

    Двухполосная акустическая система Taga Harmony Azure B-40 v.2 получила титановый ВЧ-излучатель: Акустическая система Taga Harmony Azure B-40 v.2 получила улучшенный корпус и кроссовер

    10:113

    HTC дарит наушники JBL Reflect Aware C стоимостью $200 покупателям смартфона HTC 10: Акция продлится до конца августа

    10:065

    Из-за отключения питания компьютеров крупнейшая авиакомпания мира отменила все рейсы; задержки и отмены продолжаются: Перевозчик предлагает перенос билетов на более поздние даты и возврат денег

    09:2723

    Медиаплеер Rikomagic MK22 на платформе AMLogic S912 работает с ОС Android 6.0: ТВ-приставка Rikomagic MK22 получила порт Gigabit Ethernet

    08:088

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